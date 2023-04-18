Круговорот гранаты в Татарстане и улики против майора БОП: как защищаются фигуранты «воровского ОПС»

Верховный суд РТ в шаге от приговора по делу, о фальсификациях в котором заявляли даже потерпевшие

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (майор Камалов после задержания)

Сегодня Верховный суд РТ предоставит последнее слово Рашиду Хачатряну Джамбульскому, которого обвиняют в создании первого в Татарстане «воровского ОПС». В финале процесса 10 подсудимых и их адвокаты упрекали силовиков в прессинге, масштабных мистификациях и домыслах, ссылаясь на исследованные судом доказательства. Цитировали офицеров полиции Чистополя и бывшего лидера «Татаринских», что версия о возрождении этой разгромленной группировки является фейком, ссылались на кадры следственных действий, где оперативник уничтожает часть доказательств, и указывали на протоколы «спиритического» допроса двух красноярских зэков-свидетелей, с которыми, как следует из ответов ФСИН, силовики Татарстана даже не встречались. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Приговор майору — «оборотню» и тень на тайных свидетелей



Главным героем этого резонансного процесса стал не оренбургский «вор в законе», а казанец — экс-полицейский, осужденный в прошлом году на 3 года колонии Ильдар Камалов, бывший замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью угрозыска МВД по РТ. Именно его подсудимые считают «режиссером и сценаристом» своего дела, в котором еще в 2019 году, задолго до приговора, расписали роли «потерпевших» и «преступников». Причем первым вместо гонорара обещали помощь в решении проблем, в том числе с законом. А вторых, путем «угроз и манипуляций домашними арестами», склоняли к сотрудничеству — нужным показаниям о «воровском ОПС».

Дело искусственно создано майором полиции Камаловым, и действовал он исключительно из-за наживы... У меня вообще вопрос возникает — остались ли в республики честные органы власти или есть только мохнатые лапы?!», — возмущался Руслан Гайфуллин, ранее пять раз судимый за кражи, грабежи, побои, угрозу убийством и покушение на мошенничество. В новом деле силовики считают его правой рукой «вора в законе» Рашида Хачатряна, который, по версии обвинения, в 2018 году в Оренбурге подтвердил статус Гайфуллина как «положенца по Чистополю». В прениях прокурор Элина Ильясова запросила для него 19 лет колонии особого режима.

Главным героем этого резонансного процесса стал казанец — экс-полицейский, осужденный в прошлом году на 3 года колонии Ильдар Камалов

Сосед Гайфуллина по «аквариуму» Ильфат Хайрутдинов еще в ходе предварительного следствия заявлял в СК о том, что вышеназванный сотрудник БОП вымогал у него деньги, угрожая в противном случае «закатать по полной». Хайрутдинов платить отказался, поскольку считал и считает себя невиновным. К слову, он — единственный из подсудимых, кому не предъявляли организацию, либо членство в ОПС. Обвинили в вымогательстве 2014 года.

— Для правдоподобности брали ранее судимых людей — делали из них преступников, а из настоящих преступников делали потерпевших. Путем манипуляций и шантажа заключали досудебное соглашение с аферистами и наркоманами. Вы что ослепли или совесть потеряли?! Здесь же невиновные сидят. Как бы прокурор не старалась выдать ложь за истину — рано или поздно это выйдет, — возмущался в последнем слове Хайрутдинов, экс-глава филиала компании по продвижению косметики и биодобавок, за плечами которого — два условных срока за вымогательства. Теперь прокурор предлагает посадить его на 12 лет в колонию строгого режима.

Дело по заявлению Хайрутдинова в отношении майора не возбуждалось. В июне 2021-го, когда дело чистопольцев и оренбургского «вора» еще не дошло до суда, Ильдара Камалова задержали сотрудники ФСБ. Первоначально его подозревали в посредничестве взятке 400 тысяч рублей за освобождение от уголовного преследования за лизинговую аферу экс-гаишника и бизнесмена Евгения Перцева.

Под суд уволенный из полиции Камалов пошел не за коррупцию, а за два эпизода мошенничества. Согласно приговору Вахитовского райсуда Казани, потерпевший Перцев, кроме 400 тысяч рублей, отдал майору еще и свой автомобиль BMW x5, поскольку тот обещал после реализации собственной иномарки передать средства в счет погашения долга Перцева перед альметьевским автосалоном, а главное — порешать вопрос с некой высокогорской группировкой, неизвестный представитель которой обещал бизнесмену проблемы в связи с тем долгом. Общий ущерб потерпевшего суд оценил в 1,2 млн рублей и отправил не признавшего вину майора за решетку.

Подсудимые и адвокаты из дела ОПС неоднократно просили судью Айрата Ибатуллина приобщить данный приговор. Но получали отказ. Защита указывала — и Камалов, и Перцев в своих показаниях указывали — первый предложил второму и трем его приятелям осенью 2019-го стать зашифрованным свидетелем по делу одной преступной группировки. Именно в тот период Камаловым велась активная разработка по чистопольскому делу. Так что, по мнению адвокатов, приговор является доказательством того, что Камалов оказывал незаконное покровительство преступникам в обмен на нужные следствию показания в статусе засекреченных лиц.

Более того, в приговор вошли показания майора, как он просил казанского судью, рассматривающего дело о лизинговой афере Перцева, не отправлять того за решетку. Дескать, этот важный свидетель очень нужен здесь. Московский райсуд наказал Перцева реальным сроком, но оставил на воле до вступления приговора в силу, а Верховный суд РТ в апелляции заменил этот срок условным.

Нюанс в том, что при судебном допросе тайных свидетелей их личность устанавливается судьей отдельно от иных участников процесса, которые позже слышат в зале лишь измененный голос тайного лица. Адвокаты убеждены, что сам факт отказа суда в приобщении приговора как доказательства, косвенно свидетельствует — минимум одного зашифрованного они разгадали.

«Ничье» оружие и «следственный эксперимент» жены арестанта

Приобщенную силовиками видеозапись из СНТ «Авиатор» защита считает доказательством невиновности арестованных по делу. Согласно протоколам, в заброшенном сарае садового товарищества был закопан чемодан с огнестрельным пистолетом, переделанным из газового, и патронами для пистолета Макарова, пистолетов-пулеметов и автоматов. И выдал этот арсенал силовикам обвиняемый Даниил Чекуров, заключивший досудебное соглашение со следствием.

Согласно протоколам, чемодан с оружием силовикам выдал обвиняемый Даниил Чекуров, заключивший досудебное соглашение со следствием

Сама запись была разбита на сто с лишним мелких файлов по 10—15 секунд. Просмотрев ее целиком, адвокаты обратили внимание на целый ряд важных деталей, начиная с отсутствия кадров, как чемодан выкапывают из земли.



«Оперативник Камалов, побоявшись испачкать обувь, сделал вид, что выносит чемоданчик из туалета; на его перчатках и обуви отсутствует земельное покрытие и загрязнение, что свидетельствует, что раскопки не производились, обувь аж блестит; на видео отсутствует предмет, с помощью которого производились раскопки, но видно — почва на участке влажная, крыша в сарае отсутствует, то есть на упаковке чемодана должны были быть участки загрязнения; оружие, якобы пролежавшее в земле больше года, абсолютно чистое — без ржавчины», — комментировала увиденное в прениях Зульфия Акманова, адвокат подсудимого Олега Геворкяна, которого силовики считают хранителем этого оружия.

Защитник отметила, что жена Геворкяна увидела изъятие арсенала на канале НТВ и вместе с подругой они дважды выезжали на место предполагаемого преступления — в тот самый сарай, и никаких раскопок в указанном месте не обнаружили. Причем второй раз взяли с собой коробку по размерам изъятого чемодана и пытались ее просунуть в обнаруженное в дощатом полу отверстие — не смогли.

При этом родной брат досудебщика Чекурова — Хамхоев, на судебном допросе назвался главой некогда существовавшей чистопольской группировки «Татаринские» и сообщил, что Геворкян и другие подсудимые туда не входили. Также заявил, что выданное с чемоданом оружие является фейком. Хамхоев пояснял — общался с братом в октябре 2019-го, когда тот уже находился под домашним арестом по данному делу. «Чекуров сказал ему, что оружие не его и его заставляют оговаривать Камалова Айрата, Олега [Геворкяна], Дениса [Горбунова] и какого-то Рашида с Оренбурга», — цитировала адвокат слова свидетеля.

В заброшенном сарае садового товарищества был закопан чемодан с огнестрельным пистолетом

Показания самого Чекурова в деле Акманова назвала бурной фантазией — сначала он говорит, что проходил мимо и услышал разговор про чемодан с оружием, потом заявляет — прятал чемодан не один, далее рассказывает, что закопал его на глубину в 30 сантиметров, затем вспоминает — достал из чемодана гранату, чтобы сдать ее в полицию. Далее поясняет — граната была закопана не вместе с чемоданом, у его дома, под яблоней... «И мы на протяжении четырех лет слушаем эту сказку про чемоданчик и гранату, которая была под яблоней, впоследствии — после смены показания Чекурова — граната оказывается жила в чемоданчике, а впоследствии переехала в Казань, год пролежала на Мамадышском тракте и оказалась в отделе полиции... Прямо круговорот гранаты в Татарстане», — сообщила защитник под смешки участников процесса.

Также она отметила — видеозапись зафиксировала незаконные действия оперативника Камалова. И этот вывод по итогам просмотра поддержала Ксения Соколова, адвокат обвиняемого Рашида Хачатряна: «На видео под номером 00095 зафиксировано, как оперуполномоченный Камалов Ильдар срывает верхнюю часть упаковки патронов, на которой, возможно, были написаны номер и завод-изготовитель. Кроме того, она могла содержать на себе следы ДНК человека, который положил патроны в чемодан. Сторона защиты полагает, что действия Камалова Ильдара носили умышленный характер, с целью сокрытия следов ДНК тех лиц, которые действительно положили туда данные предметы».

Защита подчеркивала: эксперты не нашли на патронах и на пистолете, включая его внутренние части, вообще никаких биоследов или отпечатков пальцев! А между тем с момента задержания Чекурова до его показаний о чемодане прошло несколько месяцев, так что у находившихся на воле фигурантов, к примеру, Геворкяна, была возможность перепрятать оружие, если они действительно о нем знали.

По наводке второго досудебщика Вильсура Гильфанова изымались 3,5 кг тротила, однако, согласно протоколу, столь опасные следственные действия почему-то прошли без взрывотехников, но под видеозапись. Правда, запись эта из материалов дела каким-то странным образом испарилась, а сам тротил как вещдок защите в ходе ознакомления показывать отказались. Сомнений в том, что данный арсенал действительно приобретался по указке «вора в законе» из Оренбурга добавляет и тот факт, что ни в одном из эпизодов обвинения оружие не фигурирует.

Напомним, в ходе прений гособвинитель назвала вину десятки фигурантов полностью доказанной и запросила в сумме 133,5 года лишения свободы на всех. Самый большой срок — 21 год колонии особого режима — прокурор предложила назначить Рашиду Хачатряну, назвавшемуся суду «вором по жизни», не признающим законов. Напомним, Хачатряну, также именуемому Джамбульский, Оренбургский, Карабахский, вменяют 13 эпизодов дела, включая четыре вымогательства, незаконный оборот оружия, мошенничество с квартирой в Чистополе и покушение на таковое, а главное — занятие высшего положения в преступной иерархии и руководство в этом статусе преступным сообществом. Сам он отрицает и вину, и знакомство с другими фигурантами дела на момент предполагаемых преступлений.

«Воровское» обвинение задним числом и восьмиконечная звезда Фемиды

Никакого ОПС не было, ни одного факта передачи денег от чистопольских фигурантов оренбургскому авторитету не зафиксировано, версия его лидерства сфабрикована ради получения кем-то звездочек на погоны — об этом в ходе допросов и судебных прений заявляли подсудимые по этому делу. Для силовиков Татарстана оно стало первым, где фигуранту предъявили обвинение не только в занятии высшего положения в преступной иерархии, но и в создании этим иерархом преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ) — за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного.

До 12 апреля 2019 года криминальный титул «вора в законе» законодательно не являлся основанием для уголовного преследования. Не было и нормы о пожизненном за руководство преступным сообществом лидером «в законе». Однако обвинение Рашиду Хачатряну предъявлено по всем эпизодам дела, за исключением вымогательства 2014 года. Хотя часть данных преступлений, по версии обвинения, совершалась в период его нахождения в красноярской «зоне», а часть — уже после ареста по татарстанскому делу. Непосредственно в четырехмесячный период, с 12 апреля по 8 августа 2019 года (до задержания Хачатряна), имели место лишь две сделки с квартирами, которые в МВД оценили как мошенничество и покушение на таковое.

В защиту Хачатряна его адвокат Ксения Соколова в прениях отмечала — согласно Конституции РФ, ухудшающий положение фигуранта закон обратной силы не имеет. Более того, она считает — в суде не исследовано ни одно доказательство, которое объективно подтверждало бы, что Хачатрян когда-либо «короновался». На допросе у следователя сотрудник главка МВД Абрамкин цитировал статьи из интернета о том, что в 1997 году в Москве «воры в законе» наделили таким же статусом Хачатряна. Ни один из свидетелей этого события следствием не допрашивался, место и время не установлено, подчеркивает она.

Такой же компиляцией защитник считает тезисы специалиста из «Татмедиа» Воронцова, который был привлечен для оценки нательных рисунков обвиняемого. «Никто, кроме «вора в законе», не может иметь татуировки в виде восьмиконечной звезды. У лиц, кто не обладает данным статусом, в местах лишения свободы такие тату срезают вместе с кожей», — напомнила слова специалиста адвокат Соколова и тут же опровергла их другим примером. — Все мы смотрим телевизор и видели такого спортсмена как Александр Емельяненко, который был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы. У него на предплечьях — татуировки в виде восьмиконечных звезд, но каким-либо статусом в криминальном мире спортсмен Емельяненко не обладает... И многие из отбывавших срок имеют такие татуировки без какого-либо статуса, никто их не срезает...»

Адвокат считает — в суде не исследовано ни одно доказательство, которое объективно подтверждало бы, что Хачатрян (на фото) когда-либо «короновался»

Соколова напомнила — на допросе специалист признавал: лично в «воровских» сходках не участвовал, лично с преступными иерархами не знаком, а сведения почерпнул «из трудов других ученых, а также фильмов и СМИ». Адвокат отметила, что сами по себе тату в виде рисунков, игральных карт, нард и шахмат не являются безусловным основанием криминального статуса. Да и сделаны они еще в 1983 году — то есть даже до даты «коронации» по обвинению. Изображение восьмиконечной звезды широко распространено и в рисунках напольных покрытий, и в логотипах различных компаний.

— Если поднять архив фотографий кабинета первого президента РФ, то и его напольное покрытие был украшено восьмиконечной звездой. Да что уж далеко ходить??? Восьмиконечная звезда изображена и на напольном покрытии здания Верховного суда РТ, прямо за богиней правосудия — Фемидой. Но данное обстоятельство не дает никому право говорить о том, что в Верховном суде РТ имеется какое-либо преступное сообщество, — отметила адвокат.

Приговор «положенцу» Нейдерову стал доказательством защиты Хачатряна?

Обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии предполагает не только статус «вора в законе», но и конкретные действия в этом статусе. Однако ни одного «прогона» от «вора» Хачатряна, где он бы давал указания зэкам и арестантам Красноярска, Оренбурга и городов Татарстана в деле нет. Никаких звонков с иными обвиняемыми по делу и встреч с ними представителями МВД Татарстана не зафиксировано, — указывала защита главного фигуранта, ссылаясь на то, что сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН по Оренбургской области к тому же не выявили ни одного факта каких-либо противоправных действий после отбытия Хачатряном последнего 11-летнего срока. Хотя регулярно приходили к нему по месту жительства с обысками.

Кроме того, адвокат Соколова напомнила о вынесенном Верховным судом РТ приговоре Сергею Нейдерову, который получил срок за то, что в 2015—2021-м являлся «положенцем по Татарстану» от некоего «вора в законе» (по обвинению, на криминальную должность его назначил Роман Сычев), решал конфликты криминальных группировок и ведал сборами в «общак». При обыске у него изъяли записи с перечислением названий группировок, районов Казани и городов республики, упоминался там и Чистополь. При этом судом четко установлено этого «положенца» оренбургский лидер Рашид Хачатрян не назначал... А за решетку Нейдерова на 9,5 лет отправлял тот же судья Айрат Ибатуллин, что сейчас рассматривает данное дело.

Сергей Нейдеров получил срок за то, что в 2015—2021-м являлся «положенцем по Татарстану» от некоего «вора в законе». Фото: Карина Аброськина

Тем временем областной суд в Оренбурге рассматривает дело против Сергея Корчагина, также обвиняемого по «воровской» статье. По версии силовиков, этот криминальный авторитет в период действия новой нормы УК, в 2020—2021 годах назначал «положенцев» и «смотрящих» в колониях и СИЗО Оренбургской области, а намного раньше в целях укрепления своего авторитета и противодействия Хачатряну, способствовал получению статуса «вора в законе» Тимофеем Корчениным.

«Из обвинения Корчагина следует, что он был знаком с лидерами группировок Казани «Жилка» и «Хайдеровский двор» Захаровым, Сиразовым и Марухиным, по распоряжению которых Снежинский совершил заказанное Корчагиным убийство», — сообщила в прениях адвокат Ксения Соколова. — Возникает вопрос — если на территории Татарстана с 2015 по 2021 год высшее положение занимал Нейдеров, а на территории Оренбургской области — Корчагин, то при чем здесь Хачатрян?! Сторона защиты полагает, что найдет ответ на этот вопрос в итоговом решении суда, которое будет законным и справедливым...».

Защита о следователе-экстрасенсе и потерпевшей-мошеннице

Многократно на процессе вспоминали и следователя полиции Сафина.Так, сидельцы ИК-6 Красноярского края Багиров и Муслимов по видеосвязи сообщили суду Татарстана, что оглашенные прокурором показания считают «оперативной сводкой» и «блокбастером» и не подтверждают их. Также был процитирован официальный ответ от начальника той колонии: сотрудники МВД Татарстана этих осужденных с целью допроса вообще не посещали...

Заявляя о фальсификации доказательств дела, адвокат Хачатряна сослалась на имеющееся в деле сопроводительное письмо о продлении срока предварительного следствия от 2 августа 2019 года в адрес защитников фигурантов дела, причем в этом качестве в письме был указан и Рашид Хачатрян (задержанный на несколько дней позже, — прим. ред.), и его адвокаты — Соколова и Мхитарян (которые приступили к защите лишь после задержания). «Видимо, следователь Сафин обладает способностями видеть будущее. С такими навыками не дела расследовать, а помогать людям на «Битве экстрасенсов», — предположила защитник.

В протоколе адвокат последнего написал — следователь внес в документы связанные с Гайфуллиным (на фото) фразы, которых Чекуров не произносил...

В свою очередь Гузель Горовец, выступая в защиту Руслана Гайфуллина, указала на замечания к протоколу очной ставки между фигурантами Сафиным и Чекуровым. В этом протоколе адвокат Сафина написал — следователь внес в документ связанные с Гайфуллиным фразы, которых Чекуров не произносил...

«Бывший начальник отдела БОП Лихачев на допросе рассказал, что в Чистополе действительно была группировка «Татаринские», которая силами полиции была разобщена. Многие были осуждены, некоторые уже ушли из жизни, но это в 90-х. Сейчас в Чистополе давно нет таких формирований. Лихачев знает об этом, поскольку у него ЧОП, и он общается с действующими сотрудниками. Часть бывших участников ОПГ ушла в религию, кто-то в террористическую деятельность — потом они были уничтожены при сопротивлении», — напомнила участникам процесса адвокат Неля Желтова в своих прениях в защиту Алексея Григорьева, сообщив, что такие же показания о «Татаринских» давали действующие сотрудники чистопольской полиции и другие жители этого небольшого города.

— Мы как диссиденты себя чувствуем — машина работает против нас. — рассуждал в своем последнем слове подсудимый Айрат Камалов, однофамилец осужденного майора. — Если есть характеризующий материал, что кто-то где-то когда-то был судим — все, можно его оговорить и все сфальсифицировать!.. Но никаких моих незаконных действий в этом деле нет, я везде пытался людям помочь, чтобы они помирились, договорились...

Явной выдумкой оперов и досудебщика Гильфанова арестант Камалов назвал обвинение в вымогательстве 1,5 млн рублей у жительницы Чистополя Марии Миннебаевой. По версии МВД, с нее требовали давно погашенный долг, и она оставила деньги в тайнике под трансформаторной будкой после серии телефонных угроз, наезда на сына-велосипедиста и попытки увезти его в гараж. Гильфанов дал показания, что Гайфуллин вымогал у этой женщины деньги. Та на допросе сообщила — вымогатели ей неизвестны, звонки были через мессенджеры.

«Тогда откуда об этом знает Гильфанов, он что — телепат?.. Заглядываем в материалы дела — мальчик, которого будто бы пытались увести в гараж в ходе следствия опознает Гайфуллина. Но почему-то протокол опознания должным образом не оформлен (по данным адвокатов, на следственных действиях с ребенком не было ни педагога, ни законного представителя). В суде эта потерпевшая сыну пальцем показала — на кого показать. Мы просили суд посмотреть камеры», — рассказывает Айрат Камалов.

Добавляет красок данному эпизоду тот факт, что сама Миннебаева изначально уверяла — ради расплаты с вымогателями продала квартиру. Правда, никаких документов о продаже не нашлось. Затем стала говорить, взяла 1,5 млн в долг. В суде защитники подчеркивали — так называемая потерпевшая трижды судима за мошенничество. В последний раз — в январе 2021-го, причем Чистопольским судом установлено — она обманом похитила у некой Петряковой с февраля по июль 2019 года 1 млн 367 тысяч рублей.

На допросе в Верховном суде РТ потерпевшая-осужденная уверяла, что именно эти деньги и оставила под трансформаторной будкой. Иначе говоря — скорректировала и предъявленный размер ущерба от вымогательства. Более того, скорректировала показания о том, что деньги в тайнике оставляла частями, дважды. Однако по версии обвинения, и наезд на ребенка, и расплата с вымогателями — события 2018 года. «Доказательств того, что в 2018-м у Миннебаевой имелись такие суммы, обвинение не представило», — подчеркивали защитники.

При этом адвокат Горовец указывала — следствие даже не пыталось установить контакты тех анонимных вымогателей, которые якобы звонили Миннебаевой в мессенджерах. А еще заявляла об алиби своего клиента на период предполагаемого (медсправки в деле отсутствуют) вызова сына Миннебаевой в гараж: был приказ о командировке Руслана Гайфуллина в Оренбургскую область от компании «Чистопольагрохим». В эту организацию он устроился после освобождения из мест не столь отдаленных, причем, по прибытии в родной город был взят под административный надзор, по условиям которого регулярно каждый выезд за его пределы должен был быть согласован с органами ФСИН. Более того поднадзорный должен был отметиться у силовиков и по месту ночлега.

На потерпевшего возбуждали дело о самоуправстве

Еще одна странность этого уголовного дела заключается в людях, получивших статус потерпевших.

Подсудимый Руслан Гайфуллин отмечал, что трое жителей Чистополя решили сообщить о случившемся лишь через несколько лет, причем ни куда-нибудь, а именно в отдел БОП угрозыска МВД Татарстана и выбрали для этого один и тот же день 23 апреля 2019 года. Все три заявления принял майор полиции Ильдар Камалов. Однако в суде свое знакомство с этим сотрудником не отрицал лишь один потерпевший — юрист Сушков, сообщал подсудимый Камалов: «Он признался в суде, что заключил с оперативниками взаимовыгодную сделку — будет говорить и подписывать то, что следствию угодно, а взамен ему помогут решить вопрос с Жеребенковым».

Адвокат Юлия Никулина в защиту Камалова и ее коллеги отмечали — этот потерпевший надеялся, что его бывший партнер Жеребенков окажется среди арестованных по делу. Интерес был очевиден. За четыре месяца до подачи Сушковым заявления в БОП, чистопольская полиция возбудила дело о самоуправстве на него самого — по заявлению экс-партнера. Впрочем под суд Сушков не пошел.

По версии МВД и прокуратуры, обвиняемые с осени 2017 года незаконно и с применением насилия требовали от бизнесмена Сушкова «права на принадлежащий ему автомобиль «Хонда-Цивик». По данным защиты, версия силовиков решению Чистопольского горсуда, согласно которому владельцем «Хонды» с 2016-го года стал ее покупатель Жеребенков, у которого в 2018-м данный автомобиль отняли незаконно. По версии покупателя, некий Морозов придушил его ручкой от сумки, а второй — Сушков забрал портфель из его рук. При этом Морозов в суде уверял — ключи и автомобиль Жеребенков отдал им добровольно. Горсуд потребовал забрать машину из незаконного владения Сушкова. Решение не исполнено, отмечала защита.

Со слов адвокатов, ранее у продавца и покупателя был совместный бизнес — вместе, как юристы, вели дела о взыскании ущерба по ДТП, возмещении автостраховки. И поссорились на деле одной клиентки. Якобы ее привел Жеребенков, но должным образом договор не оформил, а та, выиграв с их помощью судебный процесс о взыскании ущерба, платить юристам отказалась. При этом часть назначенных по делу автоэкспертиз Сушков оплачивал из своего кармана и нести эти убытки был не согласен.

Трое жителей Чистополя решили сообщить о случившемся лишь через несколько лет, причем ни куда-нибудь, а именно в отдел БОП угрозыска МВД Татарстана. Фото: Максим Платонов

«Свидетель из Чистополя, сын той клиентки крайне негативно характеризовал Сушкова, — напомнила суду адвокат Гузель Горовец. — Рассказывал, что у матери поджигали дверь, у мужа сестры — подрезали тормозные шланги [на машине]. Просил у [ныне подсудимого] Камалова помощи, так как поступили угрозы от Сушкова, подумал, что тот сможет решить вопрос мирным путем. Мать обратилась в полицию, прокуратуру, после того, как запенили дверь, но сотрудники ей не помогли».

Подсудимый Ильфат Хайрутдинов считает свое обвинение в вымогательстве незаконным. В полиции и прокуратуре считают доказанным, что он в 2014 году, в сговоре с Айратом Камаловым, поучаствовал в инсценировке кражи собственной барсетки, обвинил в ее пропаже своего друга и потребовал вернуть пропавшие 880 тысяч рублей. В итоге мать этого друга, чтобы рассчитаться, отдала доверенность на продажу квартиры.

— Насколько мне известно, вымогательством является посягательство на чужое имущество. В моем случае я был целиком уверен — прошу свое... Но почему-то следствие и обвинение считают, что якобы мы сымитировали пропажу денег и стали требовать имущество у Габидуллина незаконно. Хотя больше 20 свидетелей подтверждают пропажу, а некоторые и вовсе слышали, как Габидуллин признается, что он украл мою барсетку. Также факт хищения подтверждает его проверка на детекторе лжи и запись с камеры на АЗС... Невозможно все это сымитировать!

По словам Хайрутдинова пропажу денег он обнаружил на автозаправке под Казанью. Первоначально думал, что оставил барсетку с крупной суммой там, где расплачивался последний раз — в гипермаркете «Эссен». В Казань ездил с другом Габидуллиным и родственниками, и поначалу даже не думал подозревать его в плохом. Рассказал Камалову о случившемся, и тот взялся помочь. Скатался на заправку, попросил записи с камер видеонаблюдения.

Со слов защиты, на записи хорошо видно странное поведение Габидуллина. После того как Хайрутдинов паркует автомобиль и уходит в павильон магазинчика, его пассажир также покидает салон и уходит куда-то в сторону, возвращается, заглядывает в салон через дверь (на заднем сидении спала супруга Хайрутдинова), подходит к багажнику, но не решается его открыть и перемещается ближе к магазину, чтобы заглянуть в окно. Потом возвращается к машине и открывает багажник. Что делает там — не видно, но потом беспокойно прохаживается вдоль здания, не может найти место рукам — то опускает в карманы, то достает и потирает друг о друга. Очевидно нервничает.

По одной из версий защиты, друг-пассажир забрал из салона барсетку с деньгами и перепрятал их в своей багажной сумке. По другой — отдал возможным соучастникам. Защита указывала — вскоре после пропажи денег у Хайрутдинова Габидуллин купил автомашину «Газель», но зарегистрировал ее в ГИБДД лишь через полтора месяца.

— Я не мог заявить на него в полицию и поступить так с близкими людьми, поскольку понимал — Габидуллина посадят. Я ведь после всех этих событий женился на его сестренке, и все родственники одобрили наш брак, — рассказывает бывший владелец барсетки, находящийся под стражей три года.

Камалов предложил Габидуллину пройти проверку на детекторе лжи, его родственники решили — организацию выберут сами. Исследование, со слов подсудимых, оказалось не в пользу «подозреваемого»-потерпевшего. Поэтому его родня выплатила Хайрутдинову пропавшую сумму, и на протяжении пяти лет ни в каком вымогательстве не обвиняла. По мнению защиты, все изменилось, когда оперативной разработкой чистопольских занялся майор-«оборотень».

Чекурову вернули поддельное удостоверение сотрудника спецслужб

Отметим, что и Чекуров, и Гильфанов в полиции были хорошо известны. Первый в 2010-м получил 9 лет строгого режима за разбой и незаконный оборот оружия в составе лжеполицейских из банды Хусаенова, занимавшейся налетами на бизнесменов. Также Даниила Чекурова судили за причинение легкого вреда здоровью. Его новое дело, выделенное из основного, рассматривалось в особом порядке — в Чистопольском суде, который в декабре 2021-го признал досудебщика виновным в незаконном обороте взрывных устройств и двух вымогательствах в составе ОПС.

За плечами у второго участника досудебного соглашения Вильсура Гильфанова имелся условный срок за вымогательство 100 тысяч рублей у сотрудника полиции под угрозой распространения сведений о фальсификации материалов по ДТП и повреждении соседского «Ауди 100». Из неприязни к владельцу он разбил заднее стекло и порезал четыре шины. Новый приговор Вильсуру Гильфанову в мае 2022-го вынес Алексеевский райсуд, также в особом порядке — признал виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество по сделкам с двумя квартирами в составе ОПС.

Чекуров у Вахитовского суда. Скриншот видео

Суды первой инстанции оценили преступления сознательных фигурантов на 6 лет и пару месяцев. Верховный суд Татарстана поправил приговоры, смягчив наказание Гильфанову до 5 лет и 10 месяцев, а Чекурову — до 5 лет и 8 месяцев. До оглашения приговоров оба находились под домашними арестами. Что особенно возмущало адвокатов обвиняемых по основному делу, которые указывали — после дачи нужных следствию показаний Чекурову даже отдали ранее изъятое поддельное удостоверение «советника Центрального совета (г. Москва) по борьбе с коррупцией», якобы выданное в 2005 году общественной организацией сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. А еще установили, что ранее судимый страдает наркотической зависимостью, но не стали инициировать процедуру лишения его водительских прав. Более того, в период своего домашнего ареста на продление меры пресечения в Казань он приезжал за рулем сам.

В Верховном суде Татарстана Чекуров и Гильфанов давали свидетельские показания по основному делу, но с учетом их статуса обвиняемых подписку об ответственности за дачу ложных показаний с них никто не брал. Однако даже в такой ситуации на первом судебном допросе Чекуров начал возмущаться, услышав, что от его имени записали в протокол следователи, напомнила его выступление адвокат Неля Желтова: «Все преувеличено, Хачатрян лично мне указаний не давал. О том, что Джамбульский — это Оренбургский мне сказал сам следователь. Ни в Оренбурге, ни в Красноярске я не был, за одним столом с Хачатряном сидеть не мог… Я же [на «зоне»] был «красным» и избивал «мужиков» по указанию руководства колонии...».

Впрочем, уже на следующем заседании Чекуров открестился от этих слов и стал подтверждать слова из полицейских протоколов.

К слову, особый порядок для досудебщиков не предусматривал исследование и оценку доказательств, так что де-факто приговорами Гильфанову и Чекурову само существование «воровского ОПС» уже закреплено. Согласится ли с этим Верховный суд Татарстана после исследования всех обстоятельств дела? Источники «Реального времени» не исключают — ответ на этот вопрос можно будет услышать в ближайшие дни, при оглашении резолютивной части приговора. Напомним, от удаления в совещательную комнату судью отделяет лишь назначенное на сегодня выступление подсудимого Рашида Хачатряна с последним словом.