Угнанный в Ирак Lexus «переехал» карьеру замначальника ОБОП МВД РТ?

Майора задержали через 9 дней после приговора обвиняемому в лизинговой афере

Фото: Ирина Плотникова

Новыми коррупционными эпизодами рассчитывают пополнить дело борца с криминальными авторитетами Татарстана Ильдара Камалова. Об этом самому замначальника отдела БОП МВД РТ и суду сообщил сегодня следователь на заседании по избранию меры пресечения. Пока в деле лишь один эпизод посредничества взятке в 400 тысяч рублей, в передаче которой силовикам признался казанский бизнесмен Евгений Перцев. Причем, несмотря на взятку, его дело об афере с хищением лизинговой иномарки уже дошло до приговора.

Осужденного к колонии за аферу на 6 млн не взяли под стражу



Гендиректор и владелец казанской фирмы «Триада» Евгений Перцев является одним из ключевых свидетелей дела замначальника отдела БОП Ильдара Камалова. А еще Перцев — фигурант оперативной разработки сотрудников ФСБ, вылившейся в уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, предприниматель в составе преступной группы в 2018-м приобрел в лизинг у компании «Европлан» Lexus LX450. Однако в нарушение условий договора и до окончания выплат иномарка фактически была похищена. Последний сигнал «секретного» GPS-маяка в авто поступил с территории Дагестана. Позже стало известно — машину угнали через Грузию в Ирак. Ущерб потерпевший лизингодатель оценил в 6 млн 210 тысяч рублей.

Расследованием этой истории занимались сотрудники УВД Казани при оперативном сопровождении чекистов. В декабре 2020-го дело Перцева пришло в Московский райсуд Казани, а 31 мая 2021-го ему вынесли обвинительный приговор — 3 года колонии общего режима. Но брать под стражу в зале суда не стали, а оставили под подпиской до вступления судебного акта в законную силу. Подобные решения — большая редкость. Как и мера пресечения в виде подписки для не признающих вину фигурантов особо крупного мошенничества.

В декабре 2020-го дело Перцева пришло в Московский райсуд Казани, а 31 мая 2021-го ему вынесли обвинительный приговор — 3 года колонии общего режима. Но брать под стражу в зале суда не стали, а оставили под подпиской до вступления судебного акта в законную силу. Фото: moskovsky.tat.sudrf.ru

Сегодня был последний день подачи апелляционных жалоб на приговор. «Пока приговор не обжалован, возможно, направили по почте», — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь райсуда Эльвира Фаткуллова. А еще уточнила, что если приговор вступит в силу, то суд направит документы для задержания осужденного.

СК: местом преступления стало здание БОП МВД

Адвокат Перцева от комментариев по этой истории уклонилась. По данным источников «Реального времени», подаренная судом отсрочка сыграла свою роль в деле силовика с 19-летним стажем. Якобы 9 июня Перцев позвал Камалова на встречу, на которую пришли и сотрудники ФСБ и СК уже с постановлением о задержании.

Задержали майора в 21.25, а дело против него было возбуждено за пять часов до этого. Ночь со среды на четверг полицейский провел в изоляторе на Япеева. А на следующий день его успели допросить в качестве подозреваемого и обвиняемого, а еще провести очную ставку с тем самым осужденным свидетелем Перцевым. По некоторым данным, некогда хозяин ООО «Триада» и сам имел отношение к правоохранительным органам.

Следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Марат Каюмов просил суд заключить обвиняемого под стражу до 9 августа

Следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Марат Каюмов просил суд заключить обвиняемого под стражу до 9 августа. С его слов, дело возбуждено в отношении действующего офицера полиции Камалова и неустановленных лиц, которые «в ноябре 2020 года сообщили ранее обратившемуся к ним Перцеву, что решат вопрос по его непривлечению к уголовной ответственности по делу УВД Казани, то есть выступят посредниками взятки».

Предполагаемых получателей мзды представитель СК не назвал. Но сообщил, что в ноябре Камалов в сговоре с неустановленными лицами получил 400 тысяч рублей от Перцева для последующей передачи. Местом передачи, со слов Каюмова, стало здание на улице Фукса, 3а в Казани — штаб-квартира подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана.

Вину в посредничестве задержанный замначальника отдела БОП не признал. В суде прозвучало — его причастность отчасти подтверждается показаниями подозреваемого Тощева (по данным «Реального времени», он был задержан и через некоторое время отпущен, сотрудником МВД не является), а также показаниями некоего Лутфуллина и самого бизнесмена Перцева.

По мнению Каюмова, устойчивые связи обвиняемого с должностными лицами правоохранительных органов и его специальные познания помешают следствию, если суд не санкционирует арест. «Не установлены иные участники преступления. Имеется оперативная информация о причастности Камалова и неустановленных лиц к совершению иных преступлений», — резюмировал следователь.

Версия защиты: Перцев давал деньги в долг

Замначальника отдела БОП не мог оказать никакого влияния на уголовное дело об угнанном «Лексусе» — оперативное сопровождение по нему осуществляло иное ведомство. «Камалов не отрицает знакомства с этим бизнесменом и получение у него денег в долг. Деньги были возвращены, и это произошло до возбуждения дела о посредничестве взяточничеству», — поделился с «Реальным временем» адвокат обвиняемого Ильгам Шарапов.

Адвокат обвиняемого Ильгам Шарапов категорически возражал. Он заявил, что одна тяжесть инкриминируемого деяния не основание для самой тяжкой меры пресечения, а реальных доказательств о намерениях офицера полиции давить на свидетелей, уничтожать улики и скрываться не представлено

Сам Ильдар Камалов в суде был мрачен и немногословен. По существу обвинения не сказал ни слова. Просил отказать в ходатайстве: «Ваша честь, никакого давления с моей стороны оказано не будет. Я сам воспитываю малолетнего ребенка. Прошу учесть данное обстоятельство и выбрать меру, не связанную [с лишением свободы]».

По ходатайству защиты к материалам приобщили служебную характеристику и сведения о наградах офицера. В МВД отметили — Камалов работает по сложным делам в отношении лидеров преступного мира, но сам при этом ценности криминальной среды не разделяет. А еще не допускает использования служебного положения в личных целях. И вообще морально устойчив, а в экстремальных ситуациях не теряет голову.

Награжден ведомственными медалями за заслуги в укреплении правопорядка и доблесть, а также медалью Путилина и медалью «95 лет военной разведке», нагрудным знаком «100 лет угрозыска», грамотой за работу на Зимней Олимпиаде в Сочи и благодарственным письмом от ФСБ. При этих словах чекист-оперативник, сопровождавший Камалова на меру пресечения, заулыбался. Летняя жара заставила представителей самой секретной службы, предпочитающих темное, облачиться в белые футболки.

Помощник прокурора Советского района Казани Мария Смирнова поддержала ходатайство Следкома. Адвокат обвиняемого Ильгам Шарапов категорически возражал. Он заявил, что одна тяжесть инкриминируемого деяния не основание для самой тяжкой меры пресечения, а реальных доказательств о намерениях офицера полиции давить на свидетелей, уничтожать улики и скрываться не представлено.

Помощник прокурора Советского района Казани Мария Смирнова поддержала ходатайство Следкома

После получаса в совещательной комнате судья Илзида Каримова определила — следующие два месяца Камалов проведет в СИЗО. Предъявят ли ему новые эпизоды, покажет время. Куда интереснее теперь — когда ждать задержания осужденного Перцева. Как направление его дела в суд и обвинительный приговор согласуются с версией о якобы переданной взятке, в СК не объясняют. Предлагают подождать результатов.

Ну а в родном ведомстве офицера проводят служебную проверку, грозя увольнением Камалову и наказанием его руководителям — «в случае, если будет доказана вина» замначальника отдела БОП.