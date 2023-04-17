«Главное, что у нас есть — жизнь и возможности испытывать огромный спектр эмоций»

В Казани прошла мотивационная встреча для инклюзивных сообществ республики в рамках проекта СИБУРа «Ты можешь все!»

Фото: пресс-служба СИБУРа

Как найти в себе силы не сдаваться в любой ситуации, радоваться жизни, заниматься любимым делом и достигать поставленной цели? Об этом и не только узнали участники мотивационной встречи, которая прошла в Казани в рамках межрегионального проекта «Ты можешь все!» — программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Известные люди с ограниченной возможностью здоровья в культурном центре «Московский» встретились с инклюзивным сообществом республики и рассказали его участникам на личных примерах о полноценной интеграции в общественную жизнь, в том числе и о самопрезентации в социальных сетях.

Мотивация к действию

«Это очень круто, шикарно. Я даже не могу описать эмоции, которые меня сейчас переполняют», — делились впечатлениями в перерыве с корреспондентом «Реального времени» участники мероприятия «Ты можешь все!». Инклюзивный проект был создан в 2022 году по инициативе известных людей с ОВЗ и компанией СИБУР. Цель проекта — показать людям с ограниченной возможностью здоровья, что сила воли, несгибаемый характер и активное присутствие в социальных сетях помогают стать успешным любому человеку.

— Такие мотивационные встречи заряжают не только людей с ограниченными возможностями здоровья, но и нас, обычных людей, — считает руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко. — Мы видим, что этот человек после автокатастрофы, болезни смог найти в себе силы двигаться дальше: заниматься спортом, участвовать в паралимпийских играх, то почему наши какие-то мелкие проблемы нас могут в чем-то ограничивать? Нет. Эти встречи дают прежде всего людям с ОВЗ некий толчок — посмотреть и понять, что у того человека получилось, то и у него может все получиться! Поэтому такие встречи очень важны именно с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы они видели примеры, истории, что человек может развиваться в любой области.

Известные люди с ОВЗ в культурном центре «Московский» встретились с инклюзивным сообществом и рассказали его участникам на личных примерах о полноценной интеграции в общественную жизнь

Уверен, что мотивационная составляющая очень важна, и руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» (г. Дзержинск, Нижегородская область) Михаил Четвертаков, который выступил модератором мероприятия. Михаил с 2011 года находится в инвалидном кресле после тяжелой травмы. Он признается, что сначала опускались руки, не знал, что делать, но все-таки нашел в себе силы жить дальше и добиваться поставленных целей.

— Мы видим, что такие мероприятия очень востребованы. И нам хочется, чтобы люди, которые приходят на такие встречи, получали дополнительную информацию, нотки мотивации, которые помогут в достижении цели, воплотить мечту, — рассказывает Михаил Четвертаков.

По его словам, именно такие люди, которые помогли ему достичь поставленных целей, в свое время и стали для него примером.

— Однажды я попал на одно из таких мероприятий, где увидел таких же ребят-колясочников, которые достигли больших высот. И я тогда себя спросил: «Почему они могут, а я нет?». И я последовал их примеру. Начал активно заниматься творческой, общественной деятельностью. И самое важное, что я от этого получаю кайф. Мне нравится приносить пользу людям. И я надеюсь, что люди после сегодняшней встречи получат заряд мотивации. Не только люди с ОВЗ, но и молодежь, студенты, сотрудники социальных учреждений, которые работают с данной целевой аудиторией.

«Я не просто выжила, а начала заниматься любимым делом»

Вместе с Михаилом в первой части встречи на импровизированной сцене выступила адаптивный кроссфит-атлет, мастер спорта по легкой атлетике и по стрельбе из лука Наталья Рыжова, которая известна не только как адаптивный спортсмен и тренер, но и как общественный деятель и творческий исполнитель.

В первой части встречи выступила адаптивный кроссфит-атлет, мастер спорта по легкой атлетике и по стрельбе из лука Наталья Рыжова

Спортсменка в инвалидной коляске несет в себе сумасшедшую энергетику и делится ею с окружающими. В самом начале своего выступления Наталья исполнила песню собственного сочинения, вызвав шквал аплодисментов в зрительном зале.

В 13 лет Наталья в результате трагичной случайности лишилась обеих ног — ее ударило током от оголенного провода. Но девушку это не сломило, а лишь закалило ее характер.

— Я не просто выжила, а начала заниматься любимым делом. И самое главное, что у нас сегодня есть — это жизнь и возможности испытывать огромный спектр эмоций, и самореализовываться, — говорит спортсменка. — Мне часто задают вопросы, как принять себя, не стыдиться того, что ты не такой, как все. А стыдиться нужно того, что от нас зависит — того, что мы не делаем. Сейчас мы здесь все в похожей ситуации, как все. Но, когда вы выйдете отсюда, каждый из вас будет привлекать больше внимания. И неважно, что мы выберем делом своей жизни. Все это о вдохновении. Красив тот человек, который испытывает вдохновение. Тогда он улыбается изнутри и транслирует в этих эмоциях всем состояние счастья.

Перед казанцами также выступил и специально приглашенный гость, ветеран ВДВ, участник боевых действий Александр Головатенко

Не менее мотивирующим стало выступление и специально приглашенного гостя — директора Социального центра-СОС РТ, ветерана ВДВ, участника боевых действий в Нагорном Карабахе Александра Головатенко. В 18 лет Александр получил тяжелое ранение в голову, после чего дважды попадал в аварию. Ему оторвало руку по локоть, которую врачи смогли пришить, а еще он перенес несколько сложнейших операций на позвоночнике.

— Я не хотел мириться с диагнозом. А хотел полноценно жить, растить детей. И преодолеть трудности мне помогли любовь близких и родных людей. Важно, чтобы мы друг друга поддерживали, понимали, принимали себя такими, какие мы есть и любили несмотря ни на что, — отметил Александр. После чего под аплодисменты казанцев он отжался на одной руке, на кулаках.

Возможности для самореализации

Большое впечатление инклюзивная встреча произвела и на ее участников.

— Очень здорово, что проводятся такие встречи. Потому что зачастую человек с ОВЗ не видит перед собой пример, поэтому он не видит и будущего. И сегодня перед собой мы увидели эти примеры, инструкцию к действию в трудных жизненных ситуациях. Об этом надо говорить чаще, проводить больше таких встреч, чтобы у людей была возможность познакомиться с такими же людьми, общаться, дружить и иметь возможность проживать свою жизнь иначе, — сказала Галина Овчинникова, представитель Национального центра «Абилимпикс».

— Это очень круто, шикарно. Я даже не могу описать эмоции, которые сейчас испытываю. Здорово, что такие встречи проводятся, так люди с инвалидностью после таких встреч начинают раскрывать свои возможности. Что я в коляске, меня это не пугает. Я стараюсь развиваться, заниматься творчеством. Заняла первое место по вокалу в республике. Вот уже 5 лет занимаюсь армрестлингом. А в 2021 году сбылась моя мечта — я побывала на Эльбрусе, — делится впечатлениями Елена Назарова, «Креативная жемчужина Татарстана» среди женщин-инвалидов.

Также в этот день зрители смогли узнать, как завести свой блог в социальных сетях, преодолеть барьер перед тем, чтобы начать рассказывать свою историю, и что дает продвижение себя в интернете.

Также в этот день зрители смогли узнать, как завести свой блог в социальных сетях. Реклама ПАО «Казаньоргсинтез»

Компания СИБУР поддержала более 170 инклюзивных грантовых проектов и более 50 волонтерских инициатив в этой области с 2016 года. А с 2022 года — выделила инклюзивный трек в программе, во всех конкурсах появилась отдельная номинация «Инклюзия». «Ты можешь все!» стал флагманской инициативой инклюзивного направления.

В прошлом году Казань вошла в общий периметр активностей компании в рамках программы «Формула хороших дел».

— Цель таких мероприятий — создать возможности и комфортную среду в Казани, чтобы люди не считали себя в чем-то ограниченными. Сегодня в Казани по программе «Формула хороших дел» запущено шесть направлений. Из них три — по инклюзии. Поэтому любой житель Казани может участвовать в этих программах, подавать заявки и рассчитывать на поддержку, — сказал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) Айрат Сафин.

Помимо Казани в скором времени мотивационные встречи также пройдут в Перми и Томске.