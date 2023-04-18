День в истории: телеграф, дактилоскопия, казанская кинохроника

Чем примечательна дата 18 апреля?

Фото: из архивов Национального музея РТ

18 апреля в Казани проведена первая документальная киносъемка, создан первый татарский ансамбль гармонистов, джаз назвали «музыкой толстых», появилась футбольная команда, позже названная «Спартаком», в Британии впервые применили дактилоскопию для опознания преступника, запатентовали печатающий телеграфный аппарат. В этот день родились актер Ришат Ахмадуллин, балетмейстер Владимир Васильев, директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, заслуженный мастер спорта по стендовой стрельбе Светлана Демина, писатель Ибрагим Нуруллин, историк Натан Эйдельман. Умерли богослов Шигабутдин Марджани, первая татарская женщина-режиссер Кашифа Тумашева, исследователь-путешественник Тур Хейердал, физик Альберт Эйнштейн. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Снимаем, как актеры выходят



18 апреля 1889 года умер Шигабутдин Марджани, имам Первой соборной мечети, богослов, философ-просветитель, историк, востоковед и педагог. Его перу принадлежат более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. Самое известное — «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар», посвященное истории Казани и Булгара и биографии видных деятелей прошлого. Идеи Марджани, как считается, предвосхитили движение джадидистов, соединивших мусульманские традиции и европейскую культуру.



18 апреля 1898 года в Казани прошла первая документальная киносъемка — выход артистов Казанско-Саратовского товарищества драматических артистов из здания городского театра после спектакля «Трильби». В то время это была одна из самых популярных постановок в Казани. Драматург Григорий Ге позаимствовал сюжет из романа «Трильби» англичанина Джорджа Дюмурье.



Фото: samtatnews.ru

18 апреля 1923 года в селе Боровка (по-татарски — Парау, Мелекесский район Ульяновской области) родился писатель, автор учебников по истории и теории татарской литературы Ибрагим Нуруллин. Был участником Великой Отечественной войны, ранен во время сражения на подступах к Астрахани. После войны работал учителем, прошел путь от ассистента до профессора на кафедре татарской филологии КГУ. Начинал с прозы, его интересовали фигуры Габдуллы Тукая, Фатиха Амирхана, Шарифа Камала, Гаяза Исхаки.

18 апреля 1936 года появился первый татарский ансамбль гармонистов. Он состоял из 25 человек и располагался в Доме Красной Армии (ныне — Казанская ратуша). Идеологом ансамбля стал Файзулла Туишев, первый профессиональный татарский гармонист, к этому времени объездивший всю Россию, игравший в Китае, Японии, Монголии, Корее, Южной Америке. Туишев никогда не учился играть профессионально, при этом его талант признавал даже Федор Шаляпин.

Фото: wikipedia.org

18 апреля 1939 года в селе Бегишево Заинского района родился Альберт Гадельшин. С 1970 года он 30 лет был художественным руководителем Казанского цирка. Начинал карьеру (если не считать работу на предприятиях) как артист Ульяновской филармонии. Гадельшин — иллюзионист со стажем, в своей книге «Энциклопедия фокусов» он учит ходить по осколкам стекла, лежать на гвоздях и глотать огонь. Также он автор нескольких пьес, которые шли в ТЮЗе: «Пчелка Нечкебиль» и «Айсылу из аула Кырлай».



18 апреля 1991 года в Казани родился Ришат Ахмадуллин. После театрального училища начал работать в Камаловском театре, поступил в Казанскую консерваторию на отделение вокала. Многие годы играет роль Булата в спектакле «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»), активно участвует в концертных программах театра. Исполнил одну из главных ролей в фильме «Неотосланные письма».

18 апреля 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Татарстане с подачи Следкома обвинили ГКУ «Главтатдортранс» в картельном сговоре с дорожными подрядчиками. Претензии к ведомству связаны с четырьмя тендерами на 1,2 млрд рублей — по строительству разворотного узла на Оренбургском тракте в Казани, а также реконструкции мостов и капремонту дорог в районах республики. Примечательно, что татарстанское УФАС завело дело, получив от СК материалы о «телефонных переговорах относительно участия и модели поведения при проведении электронных аукционов» между должностным лицом «Главтатдортранса» и сотрудниками подрядных организаций.





Фото: Радослав Некрасов / wikipedia.org

Основали «Спартак»

18 апреля 1922 года в Москве была основана футбольная команда МКС, ныне известная как «Спартак». Сейчас это один из самых популярных и титулованных клубов страны. Любопытно, что ровно через год было создано спортивное общество «Динамо», уже по инициативе Феликса Дзержинского. В нем работали секции по многим видам спорта: стрельба, все виды борьбы, фехтование. Позже в обществе появилась и футбольная команда.

18 апреля 1928 года Максим Горький в газете «Правда» назвал джаз «музыкой толстых». В те времена, когда в СССР еще запрещали джаз, эта статья стала настоящим символом этих запретов: «Нечеловеческий бас ревет английские слова, оглушает какая-то дикая труба, напоминая крики обозленного верблюда, грохочет барабан, верещит скверненькая дудочка, раздирая уши, крякает и гнусаво гудит саксофон. Раскачивая жирные бедра, шаркают и топают тысячи, десятки тысяч жирных ног». На самом деле Горький обвинял вовсе не джаз, а агрессивную голливудскую культуру. Тем не менее образ получил распространение.

Фото: wikipedia.org

Дактилоскопия — модно, но сомнительно



18 апреля 1846 года Роял Хаус в США запатентовал печатающий телеграфный аппарат, который мог передавать 40 слов в минуту. Патентом владели судья Сэмюэл Селден и шериф Хайрам Сибли, которые основали компанию New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company, будущую Western Union. За одно сообщение они брали 20 долларов, так что желающих воспользоваться их услугами поначалу было не так много.

18 апреля 1902 года в Великобритании опробовали метод дактилоскопии для опознания преступника, а уже в сентябре отпечатки пальцев стала доказательством вины. Изначально метод не был широко распространен из-за отсутствия простой классификации папиллярных узоров, которой первым в конце XIX века начал заниматься аргентинский полицейский чиновник Хуан Вучетич, разработавший десятипальцевую систему классификации дактилоскопических отпечатков. В настоящее время отпечатки пальцев широко используются, например, вместо пароля к телефону. Но, несмотря на это, дактилоскопия до сих пор не имеет достаточного научного обоснования.

