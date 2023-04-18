«Пока все держится на трех мамах»: студии незрячих «НеЗаМи» нужна помощь государства

Основатель музыкального центра «НеЗаМи» обратился в Министерство культуры РТ с предложением масштабировать практику в республике

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Особенных детей не берут ни в одну музыкальную школу, а здесь незрячие играют на музыкальных инструментах, а глухие — начинают петь», — рассказывают родители детей с нарушениями развития. Казанская музыкальная студия для незрячих «НеЗаМи» проводит бесплатные занятия для детей–инвалидов, но выигранные ими гранты на исходе. «Мы хотели бы охватить как можно больше ребят — в Набережных Челнах, Нурлате, но без государства не обойтись», — признается основатель «НеЗаМи» Дмитрий Бикчентаев. По его просьбе Минкульт РТ подготовил концепцию масштабирования в центр для обучения особенных детей по нотам, переведенным в систему Брайля.

В «НеЗаМи» едут дети из Юдино, Волжска

Музыкальная студия для незрячих «НеЗаМи», переехавшая чуть больше года назад в отдельное помещение в Авиастроительном районе Казани, сразу начала принимать все больше новых детей с особенностями развития. На окраину города по улице Дементьева,5 приезжают дети-инвалиды с родителями не только из Казани, но и из отдаленного поселка Юдино, и даже из соседнего города Волжска. Небольшой двор у торца жилого дома постоянно заполнен автомобилями. Причем родители привозят на занятия детей три раза в неделю и не устают. Почему все сосредоточено в «НеЗаМи», разве больше негде заняться особенным детям?

— Этих особенных детей не берут ни в одну музыкальную школу: у кого-то ДЦП, у кого-то ментальные нарушения, кто-то страдает комплексом заболеваний. Диагнозы обычно не раскрываем. А здесь не делят на особенных и здоровых — берут на занятия всех желающих. Буквально за пару месяцев мы видим чудесные изменения. Незрячие играют на музыкальных инструментах, а глухие — начинают петь, — рассказывают родители.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

14-летний Тамерлан не видит с рождения, но к своим годам он научился играть на 3-4 музыкальных инструментах — фортепьяно, гитаре, балалайке. При этом он обучается в коррекционной общеобразовательной школе №172 Казани, а также посещает музыкальную школу №7 (находится рядом). По словам его мамы, Тамерлан с раннего детства вслушивался в шум льющейся воды из крана, сравнивал звуки от стука по дереву и стеклу. Наверное, так он пытался вслушиваться в мир, если видеть оказалось не суждено. А в 10 лет его взяли в музыкальную студию для незрячих «НеЗаМи», откуда он вступил в детскую музыкальную группу «Муравейник».

Дети играют на инструментах, принадлежащих центру. А их — около 70, чем может похвастаться не каждая музыкальная школа Казани. Их собирал лично Дмитрий Бикчентаев в течение 15 лет. Среди них — несколько контрабасов, богатая коллекция гитар, несколько электронных фортепьяно, флейта, скрипка. Все это сейчас не по карману родителям.

— Знаете, почему-то товары для детей-инвалидов стоят в разы дороже. Даже кубик с буквами по системе Брайля стоит в 4 раза дороже обычного, — сетует мама Тамерлана.

Сам он пишет собственные музыкальные композиции. «Больше всего мне нравятся татарские мелодии — теплые, душевные», — говорит он.

В настоящее время в музыкальной студии занимается около 30 детей, но их «разводят» по группам в 10 человек. Многие из ребят достигают больших высот, так как музыкальный центр единственный в России, кто обучает незрячих детей по нотам, переведенным в систему Брайля. Благодаря этому незрячие легко поступают в музыкальные колледжи.

За 10 лет работы мы накопили уникальную методику подготовки особенных детей с музыкальными способностями, а значит, можем научить и педагогов, как работать с детьми

Сейчас уроки с ними ведут три незрячих педагога — члены группы «НеЗаМИ». Владимир Ненастин, Диляра Залялиева, Булат Минуллин. Сейчас им от 20 до 27 лет: двое выпускники Казанской консерватории, еще одна девушка — аспирант филологического факультета КФУ.

Поставить на государственную основу

— Есть ли возможность для масштабирования деятельности центра внутри республики? — поинтересовалось «Реальное время» у основателя «НеЗаМи» Дмитрия Бикчентаева.

— Однозначно есть, так как за 10 лет работы мы накопили уникальную методику подготовки особенных детей с музыкальными способностями, а значит, можем научить и педагогов, как работать с детьми. Эти трое ребят занимаются музыкой 20 лет. Это универсальные солдаты, которые могут обучить не только сольфеджио по Брайлю — таких по пальцам одной руки, — говорит он. — В идеале хотелось, чтобы в каждом районном центре присутствовали наши «эмиссары».

Вместе с тем педагоги сами ездят в другие города республики и передают знания коллегам. К примеру, Булат Минуллин вместе с мамой 2 раза в месяц ездит в Набережные Челны, чтобы заниматься с незрячими детьми музыкой. А недавно вся группа ездила в Нурлат, где выступала с концертом в школе искусств. «Их педагоги сталкиваются с проблемами, с которыми на первых порах сталкивались мы. Как работать с особенными детьми? Как смог, я рассказал. Но на самом деле, это нужно переводить на государственную основу, — считает Дмитрий Бикчентаев. — Наши вокалисты ухитряются глухих заставлять петь, а незрячие — начинают рисовать. Они могут поделиться методиками. Я не специалист по вокалу — но они есть».

Пока все держится на энтузиазме родителей. По его просьбе Минкульт РТ подготовил концепцию масштабирования в центр для обучения особенных детей по нотам, переведенным в систему Брайля, так как средства грантов подходят к концу. «Если мы хотим помочь детям в перспективе, то без участия государства не обойтись», — уверен Бикчентаев.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов