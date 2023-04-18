«Пока все держится на трех мамах»: студии незрячих «НеЗаМи» нужна помощь государства
Основатель музыкального центра «НеЗаМи» обратился в Министерство культуры РТ с предложением масштабировать практику в республике
«Особенных детей не берут ни в одну музыкальную школу, а здесь незрячие играют на музыкальных инструментах, а глухие — начинают петь», — рассказывают родители детей с нарушениями развития. Казанская музыкальная студия для незрячих «НеЗаМи» проводит бесплатные занятия для детей–инвалидов, но выигранные ими гранты на исходе. «Мы хотели бы охватить как можно больше ребят — в Набережных Челнах, Нурлате, но без государства не обойтись», — признается основатель «НеЗаМи» Дмитрий Бикчентаев. По его просьбе Минкульт РТ подготовил концепцию масштабирования в центр для обучения особенных детей по нотам, переведенным в систему Брайля.
В «НеЗаМи» едут дети из Юдино, Волжска
Музыкальная студия для незрячих «НеЗаМи», переехавшая чуть больше года назад в отдельное помещение в Авиастроительном районе Казани, сразу начала принимать все больше новых детей с особенностями развития. На окраину города по улице Дементьева,5 приезжают дети-инвалиды с родителями не только из Казани, но и из отдаленного поселка Юдино, и даже из соседнего города Волжска. Небольшой двор у торца жилого дома постоянно заполнен автомобилями. Причем родители привозят на занятия детей три раза в неделю и не устают. Почему все сосредоточено в «НеЗаМи», разве больше негде заняться особенным детям?
— Этих особенных детей не берут ни в одну музыкальную школу: у кого-то ДЦП, у кого-то ментальные нарушения, кто-то страдает комплексом заболеваний. Диагнозы обычно не раскрываем. А здесь не делят на особенных и здоровых — берут на занятия всех желающих. Буквально за пару месяцев мы видим чудесные изменения. Незрячие играют на музыкальных инструментах, а глухие — начинают петь, — рассказывают родители.
14-летний Тамерлан не видит с рождения, но к своим годам он научился играть на 3-4 музыкальных инструментах — фортепьяно, гитаре, балалайке. При этом он обучается в коррекционной общеобразовательной школе №172 Казани, а также посещает музыкальную школу №7 (находится рядом). По словам его мамы, Тамерлан с раннего детства вслушивался в шум льющейся воды из крана, сравнивал звуки от стука по дереву и стеклу. Наверное, так он пытался вслушиваться в мир, если видеть оказалось не суждено. А в 10 лет его взяли в музыкальную студию для незрячих «НеЗаМи», откуда он вступил в детскую музыкальную группу «Муравейник».
Дети играют на инструментах, принадлежащих центру. А их — около 70, чем может похвастаться не каждая музыкальная школа Казани. Их собирал лично Дмитрий Бикчентаев в течение 15 лет. Среди них — несколько контрабасов, богатая коллекция гитар, несколько электронных фортепьяно, флейта, скрипка. Все это сейчас не по карману родителям.
— Знаете, почему-то товары для детей-инвалидов стоят в разы дороже. Даже кубик с буквами по системе Брайля стоит в 4 раза дороже обычного, — сетует мама Тамерлана.
Сам он пишет собственные музыкальные композиции. «Больше всего мне нравятся татарские мелодии — теплые, душевные», — говорит он.
В настоящее время в музыкальной студии занимается около 30 детей, но их «разводят» по группам в 10 человек. Многие из ребят достигают больших высот, так как музыкальный центр единственный в России, кто обучает незрячих детей по нотам, переведенным в систему Брайля. Благодаря этому незрячие легко поступают в музыкальные колледжи.
За 10 лет работы мы накопили уникальную методику подготовки особенных детей с музыкальными способностями, а значит, можем научить и педагогов, как работать с детьми
Сейчас уроки с ними ведут три незрячих педагога — члены группы «НеЗаМИ». Владимир Ненастин, Диляра Залялиева, Булат Минуллин. Сейчас им от 20 до 27 лет: двое выпускники Казанской консерватории, еще одна девушка — аспирант филологического факультета КФУ.
Поставить на государственную основу
— Есть ли возможность для масштабирования деятельности центра внутри республики? — поинтересовалось «Реальное время» у основателя «НеЗаМи» Дмитрия Бикчентаева.
— Однозначно есть, так как за 10 лет работы мы накопили уникальную методику подготовки особенных детей с музыкальными способностями, а значит, можем научить и педагогов, как работать с детьми. Эти трое ребят занимаются музыкой 20 лет. Это универсальные солдаты, которые могут обучить не только сольфеджио по Брайлю — таких по пальцам одной руки, — говорит он. — В идеале хотелось, чтобы в каждом районном центре присутствовали наши «эмиссары».
Вместе с тем педагоги сами ездят в другие города республики и передают знания коллегам. К примеру, Булат Минуллин вместе с мамой 2 раза в месяц ездит в Набережные Челны, чтобы заниматься с незрячими детьми музыкой. А недавно вся группа ездила в Нурлат, где выступала с концертом в школе искусств. «Их педагоги сталкиваются с проблемами, с которыми на первых порах сталкивались мы. Как работать с особенными детьми? Как смог, я рассказал. Но на самом деле, это нужно переводить на государственную основу, — считает Дмитрий Бикчентаев. — Наши вокалисты ухитряются глухих заставлять петь, а незрячие — начинают рисовать. Они могут поделиться методиками. Я не специалист по вокалу — но они есть».
Пока все держится на энтузиазме родителей. По его просьбе Минкульт РТ подготовил концепцию масштабирования в центр для обучения особенных детей по нотам, переведенным в систему Брайля, так как средства грантов подходят к концу. «Если мы хотим помочь детям в перспективе, то без участия государства не обойтись», — уверен Бикчентаев.
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