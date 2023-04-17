Где провести идеальное торжество в Казани

Праздник в «Пирамиде» запомнится на всю жизнь

Фото: предоставлено КРК «Пирамида»

Культурно-развлекательный комплекс «Пирамида» предлагает для проведения мероприятий свои уникальные площадки. Здесь, в самом сердце Казани, удивительным образом сочетаются атмосфера конфиденциальности и ритм миллионного города. Собственный ресторан и широкие возможности трансформации залов позволят реализовать любую идею праздника. Не нужно думать, что «Пирамида» — это запредельно дорого: здесь очень гибкий подход к условиям сотрудничества. Подробнее о том, как устроить праздник вашей мечты в «Пирамиде», читайте в нашем обзоре.

Свадьба на 500 человек или корпоратив на 18? Возможно все!

В зависимости от количества гостей на торжестве и от концепции праздника «Пирамида» может предложить в аренду многофункциональный концертный зал и ресторан.

Концертный зал трансформируется и может принять на банкете до 500 гостей. Несколько ярусов в зале позволяют устроить и банкетную часть, и танцпол. Профессиональная сцена, полный набор световой и акустической аппаратуры дают возможность пригласить на торжество артистов с музыкальным коллективом. Звезды российской и татарской эстрады нередко принимают участие в частных мероприятиях, которые здесь организуются. Впрочем, отлично проведет свое выступление и симфонический оркестр, и рок-команда — все зависит только от вашего желания. Под торжество концертный зал можно декорировать — в руках умелых организаторов он полностью преображается.

Как нам рассказали в КРК «Пирамида», благодаря большой вместимости концертного зала его арендуют под выпускные вечера — есть сцена и удобно организовать танцпол.

Есть в Казани школы, которые год от года приходят в «Пирамиду». А один из университетов Казани каждый год арендует зал для вручения дипломов: все проходит максимально торжественно и красиво. Многофункциональный концертный зал часто арендуют под большие корпоративы, свадьбы, юбилеи, торжества. Зал «Пирамиды» — одна из немногих в Казани площадок, способных вместить полтысячи гостей, причем все это — в самом сердце города.

Развлекательный комплекс «Пирамида» предлагает для проведения мероприятий свои уникальные площадки

Также проводили в МФЗ и камерные вечеринки: был праздник на 18 человек. В зале стояли столы, а на сцене шел полноценный концерт со звездами эстрады. Ничего невозможного нет: вы арендуете зал — «Пирамида» предоставляет возможности.

Больше нигде в Казани нет такого вида

Ресторан «Пирамиды» находится на верхних этажах уникального здания, главная его особенность — вид на кремль, равного которому нет нигде в Казани. Днем на минаретах и куполе «Кул-Шарифа» играет яркое солнце, отражаясь от белых древних стен. А в вечернее время мечеть эффектно выделяется на фоне ночного неба благодаря искусной подсветке.

Благодаря тщательно подобранной высоте площадки величественные башни крепости и плывущая в воздухе мечеть «Кул-Шариф» вырастают прямо перед вами. До них, кажется, можно дотронуться рукой.

Особой популярностью пользуется терраса ресторана «Пирамида» — просторная, красивая, дающая возможность сделать потрясающей красоты кадры

В ресторане можно с комфортом рассадить до 100 человек. Здесь отлично проходят выпускные вечера — ресторан востребован, когда нужно принять поток небольшого факультета в вузе либо один-два класса лицея.

Помимо выпускных, в «Пирамиде» также проходят свадьбы, юбилеи, различные торжества. Компания делает все, чтобы праздник запомнился, чтобы молодожены и их гости смогли сделать самые красивые фотографии и в полной мере прочувствовали, что этот день — особенный. Ресторан «Пирамида» с его атмосферой в полной мере все это предоставляет. У молодоженов особой популярностью пользуется терраса ресторана — просторная, красивая, дающая возможность сделать потрясающей красоты кадры самого счастливого дня.

Незабываемое торжество по демократичным ценам

Здесь можно организовать вечеринку с вполне демократичным ценником (банкетное меню в «Пирамиде» начинается от 2 500 рублей с человека). Площадка стала настолько излюбленным местом, что сюда, чтобы отпраздновать свое торжество именно в «Пирамиде», приезжают молодожены не только со всей Казани и городов республики, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и из других регионов России.

Концепция каждого мероприятия требует индивидуального подхода. Благодаря нейтральной стилистике оформления залов «Пирамиды» здесь можно сотворить что угодно! Площадки могут стать чистым листом для творчества декоратора, в «Пирамиде» можно воплотить любую концепцию! Здесь же вам могут помочь с выбором декораторов, либо организаторы каждого мероприятия приводят своих специалистов.

Отпраздновать свое торжество именно в «Пирамиде» приезжают молодожены не только со всей Казани и городов республики, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и из других регионов России

Отдельный шик — ковровая дорожка, которую можно расстелить на высоком крыльце «Пирамиды». Представьте себе выпускной: красивым летним вечером к зданию «Пирамиды» подъезжает лимузин, из него выходят девушки в вечерних платьях и юноши в смокингах, поднимаются по ковровой дорожке, чтобы закрыть один этап своей жизни и начать другой… Звучит очень красиво. Выглядит — еще краше. И это — вполне реальный сценарий, так проходят школьные выпускные в «Пирамиде»!

Администраторы зала помогут в рассадке, дадут профессиональный совет. Команда годами оттачивала искусство банкетного обслуживания, и можно с полным правом сказать: и огромную свадьбу на 500 человек, и камерный юбилей на 20 гостей обслужат с одинаковым профессионализмом и усердием.

Банкет в «Пирамиде»: учтем все ваши пожелания

Вежливый, высококлассный, умелый и предупредительный персонал «Пирамиды» готов выслушать и воплотить все пожелания клиентов. И даже если в рамках одного торжества — юбилея, свадьбы или иного важного события — часть гостей в выборе блюд придерживаются канонов ислама и выбирают только халяль, а другие придерживаются православных традиций — все это будет учтено при подготовке угощения. Обширное и разнообразное меню способно удовлетворить любые вкусы и запросы.

Отдельная гордость «Пирамиды» — ресторан. Его команда годами оттачивала искусство банкетного обслуживания

Основное меню «Пирамиды» — европейское. Но это не значит, что гостям ресторана доступны только европейские блюда. В банкетном предложении «Пирамиды» богатый выбор национальных кухонь. Здесь каждый может заказать всевозможные салаты, первые и вторые блюда, горячие закуски и десерты. Востребованы и национальные татарские блюда, которые готовятся исключительно из продукции, поставляемой местными фермерами. Кроме того, здесь готовы предложить и обширное вегетарианское меню.

Собственный кондитерский цех готов воплотить практически любой кулинарный изыск: от зур балиша или губадии до классических эчпочмаков, от французских пирожных до русских пирогов. Также мастера кондитерского ателье «Пирамида» изготавливают большое количество кондитерских изделий. Типовая линейка представлена различными тортами по классическим и современным рецептам и всевозможными десертами. Можно заказать и оригинальный торт в подарок, если в «Пирамиде» планируется свадьба. Это удобно и тем, что здешние кондитеры не только испекут невероятно вкусный торт, но еще и воспроизведут на нем любое оформление по желанию клиента.

Собственный кондитерский цех «Пирамиды» готов воплотить почти любой кулинарный изыск. Реклама ООО «Карсар»

Еще одна очень важная и удобная особенность: в «Пирамиде» с пониманием относятся к тому, что состав гостей может меняться, пока идет подготовка торжества, — количество посадочных мест и блюд может быть скорректировано как в одну, так и в другую сторону.

У вас в жизни важное событие? Свадьба, юбилей, торжество? Лучший способ сделать его по-настоящему незабываемым — пригласить гостей в «Пирамиду».

Кроме того, «Пирамида» — отличный вариант для проведения конференций и симпозиумов. В этом случае вы в одном месте сможете решить вопрос как проведения самого мероприятия, так и организации обеденного перерыва и кофе-брейков. Для удобства гостей у «Пирамиды» имеется своя огромная парковка на 134 машино-места.

А если вы заинтересовались, к примеру, новогодним корпоративом для своей компании, подготовкой стоит заняться уже сейчас.

КРК «Пирамида» всегда будет рад видеть вас у себя в гостях! Каждый день команда профессионалов работает с любовью, заботой и уважением к своим клиентам, стараясь сделать ваше посещение комплекса незабываемым событием, наполненным лучшими впечатлениями.

Людмила Губаева, фото предоставлено КРК «Пирамида»