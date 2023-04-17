Казанский стартапер взялся потеснить фастфуд автоматами с горячей едой

При поддержке «Сколково» и ИВФ РТ предприниматель из Казани создал вендинговый аппарат по продаже готовых пельменей

Как и многие стартаперы, казанец Семен Фролов недавно вышел на рынок вендингового бизнеса в России. Но в его автомате вместо кофе с собой клиенты берут чашку горячих пельменей. Сейчас предприниматель готовит серийный образец, так как уверен, что сможет превратить любимое блюдо в такое же популярное, как суши, пицца и бургеры. На первых порах изобретение поддержали в Агентстве инвестиционного развития РТ, «Сколково» и Инвестиционно-венчурном фонде РТ. Правда, не все участники рынка общепита уверены, что «аппаратные» пельменные приживутся в российских городах.

Пельменная без повара

Казанский предприниматель Семен Фролов запустил на этой неделе серийное производство вендинговых аппаратов по приготовлению пельменей по собственной разработке. Суть ноу-хау — в способности «сварить» и отпустить пельмени в горячем виде за 2 минуты. До сих пор в таких автоматах можно было приобрести чипсы, шоколад, газированную воду, а из горячего — только кофе или какао. Фролов задался целью продавать в аппаратах горячее питание. Его стартап прошел весь путь по технологической коммерциализации изобретения за 4 года и был готов к работе с портфелем предзаказов на 400 заявок.

— В нынешнем ритме жизни молодым людям часто не хватает времени самим приготовить сложные горячие блюда. Из личного опыта скажу, что приходится забегать в кафешки и обедать на скорую руку. Что чаще покупают мужчины? Правильно, пельмени! Опустил в кипящую воду и готово, — рассуждает бизнесмен.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Но для него пельмени — не просто привычка быстро поесть, а любимое с детства блюдо. «Я так их обожаю, что всегда мечтал открыть собственную пельменную у дома. Чтобы и кухня под боком, и зарабатывать одновременно», — признается он. Несколько лет назад он уже готов был осуществить свою мечту, но задумался — как автоматизировать процесс приготовления пищи? Чтобы качество пельменей не «скакало», а посетители не зависели от настроения повара на смене.

— К тому моменту реализовал немало стартап-проектов по автоматизации производства на «Почте России», в крупных торговых центрах Казани. И тут хотелось избавиться от текучки, человеческого фактора. Думал-думал и пришел к мысли — а что, если готовить пельмени в вендинговом автомате? И продавать сразу порцию готовых пельменей? Не сырыми замороженными, а сразу в горячем виде, — рассказывает он.

Такие аппараты будут востребованы у бизнеса, если они смогут накормить потребителей горячей едой на ходу, считает Фролов. «Сейчас владельцы вендинговых автоматов получают хорошую прибыль от продажи мелкоштучных товаров, если угадывают с локацией. Если к ним добавить наш аппарат Pel-Meni, то и горячие блюда будут покупать», — убежден он.

Владельцы вендинговых автоматов получают хорошую прибыль от продажи мелкоштучных товаров, если угадывают с локацией. Фото: sovcominvest.ru

«Все время что-то не работало»

Но прежде, чем запускать эксперимент, казанский предприниматель долго искал рецептуру пельменей быстрого приготовления. Понятно, что вендинговый аппарат — не газовая плита для приготовления блюд, а значит нужно как-то обойтись без воды.

— Сначала вообще не понимал, как совместить вендинг и варку пельменей? — вспоминает он, — Обычные пельмени варятся примерно 10 минут, а вендинг настроен на скоростную выдачу продуктов в несколько минут. Тогда стал тестировать новую рецептуру, которая позволяет готовить пельмени быстрее, чем за 10 минут. Пробовали с друзьями разные способы приготовления, экспериментировали на кухне. Это длилось примерно 3 месяца. В итоге выработали рецептуру, которая позволяет готовить быстро за пару минут.

Секрет оказался достаточно простой — частично готовить блюда заранее и потом замораживать с добавлением масла и специй, чтобы автомату оставалось меньше работы», — говорит Семен Фролов.

Исходя из этой рецептуры разрабатывалась конструкция вендингового аппарата. В него встроены морозильная камера для хранения пельменей и блок их разогрева/ приготовления. Предприниматель сам разработал программное обеспечение для автомата. По его словам, в программу заложена возможность готовки 72 горячих блюд — это макароны, картофельное пюре, котлеты из разных видов мяса и рыбы: «Сама еда полностью изолирована от внешнего воздействия. Блюда в термоупаковке проходят подогрев как в микроволновке. Вода не используется. Легко обслуживать — они разогреваются внутри аппарата», — рассказал он.

Заявка на реализацию серийного выпуска аппаратных «пельменных» была оценена как проект с высоким потенциалом коммерциализации. Изначально ее поддержали в АИР РТ, а фонд «Сколково» и Инвестиционно-венчурный фонд РТ выделили гранты в сумме 5 млн рублей. До этого команда проекта получила денежный приз в сумме 300 тысяч рублей и автоматически вышла в полуфинал конкурса крупнейшей в России и СНГ стартап-конференции Startup Village.

— В 2021 году получили грант от ИВФ в сумме 2 млн рублей. На эти деньги мы смогли изготовить один из трех прототипов, но этих денег не хватило. Для проведения полной программы испытаний требовалось собрать три тестовых образца.

Казанскому предпринимателю пришлось взять в долг еще 5 млн рублей «под личную гарантию возврата». «Испытания проходили несколько месяцев. В это время мы познакомились с командой АИР РТ. Талия Минуллина всегда поддерживает инновационные проекты, которые могут вырасти во что-то грандиозное. Подсказала нам казанские производства, которые могут реализовать задумку. Пробовали работать с разными подрядчиками, но что-то работало, что-то — нет. В итоге с помощью ИВФ удалось собрать собственную команду, с которой сели и заново сконструировали аппарат. И сами с нуля собрали автомат из комплектующих. Сейчас он полностью готов и работает надежно, без замечаний и нареканий. Теперь все хорошо, готов первый серийный образец, который будет впервые показан на выставке на «Казань-Экспо», — рассказал он.

Пока проходили испытания, команда Фролова запустила сайт для продажи аппаратов: «За это время многие люди нам звонили, оставляли заявки на приобретение — получили около 400 запросов. Интересовались начинающие предприниматели, которые хотят попробовать себя в вендинговом бизнесе. Активно выходили на нас производители пельменей — «Сибирская коллекция», «Станичные», им интересно загружать пельмени. Выходили и сети АЗС «Газпромнефти», которые также хотят ставить эти автоматы для посетителей».

Сейчас оборудование проходит обязательную сертификацию, после чего серийные аппараты будут выпускаться с сертификатом годности. Ожидаемый срок окупаемости автомата — 1 год, первые три проданы предпринимателям Ижевска, Симферополя и Казани. «Многие предприниматели при покупке техники хотят получить эксклюзивные условия, запретив их поставку конкурентам в их регионе. Так просит крымский предприниматель: если подпишем, то больше никому в Крыму не отдаем эти аппараты. И таких запросов много», — рассказал Фролов.

«Не видел примера успешной коммерциализации подобных проектов»

В России одним из ведущих поставщиков вендинговых аппаратов является группа компаний «Ювенко», но здесь не стали комментировать начало выпуска нового продукта для торговой индустрии. В то же время в «Союзе операторов торговых автоматов» считают, что изобретение казанца может найти своего покупателя:

— Автоматы по приготовлению пельменей могут быть интересным вариантом для предпринимателей, желающих начать бизнес в сфере вендинга, — сообщили в Союзе, — Однако следует учитывать, что приготовление пельменей — это достаточно сложный процесс, который требует определенных навыков и оборудования. Кроме того, такой автомат может потребовать большого количества места и частой загрузки ингредиентов.

Татарстанские рестораторы считают, что идея продавать пельмени из автомата не особо жизнеспособна, но в перспективе услуга может получить широкое распространение.

— Пока я не видел ни одного примера успешной коммерциализации подобных проектов, — заявил предприниматель Нурислам Шарифуллин, руководитель проектов P.Love, Love.ashe, Cream coffee, — Два года назад в США был аналогичный стартап, когда вместо пельменей готовили пиццу. Компанию — разработчика превратили в единорога, но в итоге она быстро сдулась, а инвесторы проекта обанкротились.

Тем не менее эксперт считает, что в среднесрочной перспективе у таких аппаратов есть будущее: «Это напрямую зависит от потребительских привычек и психологического восприятия. Если бы 5 лет назад сказали, что горожане станут массово заказывать доставку продуктов из домой, вряд ли бы поверили. Ну как покупать, если не взять товар в руки — так ведь считает большинство. А сейчас этой услугой пользуются многие. Этот сервис будет востребован, если крупные игроки «Яндекс», «Сбер» и «Самокат» увидят отдачу от инвестиций и включатся в эту гонку». Правда, его, как ресторатора, больше волнует, кто произвел пельмени и насколько эта продукция безопасна.

