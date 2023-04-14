День в истории: казанско-американский видеомагнитофон и извержение Эйяфьядлайёкюдля

Чем примечательна дата 14 апреля?

Сегодня, 14 апреля, Международный день внезапного смеха, в России — День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ. 14 апреля был создан Болгарский музей-заповедник, представили первый видеомагнитофон и провели Гран-при Монако, в республике приняли решение о создании Торгово-промышленной палаты, тушили пожар на заводе КАМАЗ и отменили тысячи рейсов из-за извержения вулкана в Исландии. В этот день родились скульптор Рада Нигматуллина, писатель Денис Фонвизин, рок-музыкант Петр Мамонов, ушли из жизни писатель Рафаэль Мустафин, поэт Владимир Маяковский и киносценарист Владимир Слуцкий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Пылает огнем сердце КАМАЗа

14 апреля 1931 года родилась скульптор Рада Нигматуллина. Окончив Казанское художественное училище и Академию искусств в Ленинграде, она стала первой женщиной-скульптором в Татарстане. Нигматуллина также работала в сфере живописи и сценографии, многие произведения создавая совместно с мужем Виктором Рогожиным и дочерями Мариной и Изабеллой.

14 апреля 1969 года в Татарстане появился Болгарский государственный историко-мемориальный природный комплекс. В 2014 году он был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Болгар, кстати, место расположения в XIII веке первой столицы Золотой Орды.

Фото: www.museum.ru

14 апреля 1992 года начался первый Конгресс деловых кругов РТ, на котором было принято решение о создании Торгово-промышленной палаты республики. Это решение своим указом поддержал президент Минтимер Шаймиев. В ноябре этого же года ТПП была зарегистрирована как общественная, независимая, некоммерческая организация.

14 апреля 1993 года на заводе двигателей КАМАЗа из-за короткого замыкания начался крупный пожар. Полностью его потушить удалось только спустя неделю. Работников удалось эвакуировать — но не оборудование. Ущерб от пожара был оценен более чем в 350 миллиардов рублей. Трагедия на заводе стала началом кризиса для целого города. Зарплата выдавалась нерегулярно, причем иногда — талонами.

14 апреля 2011 года ушел из жизни Рафаэль Мустафин. После окончания МГУ он 4 года руководил журналом «Казан утлары», а в 1991—1997 годах был главным редактором журнала «Татарстан». Впрочем, читателям он известен по книгам «Поэзия мужества: к 60-летию со дня рождения Мусы Джалиля», «По следам поэта-героя: книга-поиск», «Муса Джалиль: очерк о детстве и юности поэта», «Красная ромашка: рассказы о поэте-герое Мусе Джалиле».

Фото protatarstan.ru

14 апреля 2022 года «Реальное время» рассказало, как введенные антироссийские санкции ударили по иностранным студентам и аспирантам. Обучающиеся не могли получить деньги от родственников из-за рубежа и пользоваться банковскими картами, а соответственно, платить за обучение и проживание. В Минобрнауки РФ разработали и разослали по вузам методичку с советами, как быть в такой ситуации. Также разные варианты предоставляли сами финансовые учреждения и ректораты учебных заведений. Вузы предоставляли отсрочку платежей, организовывали консультации со студентами, выделяли материальную помощь. В КНИТУ-КАИ даже раздавали продуктовые наборы.



Эта кинолента нам дорого стоила

14 апреля 1951 года родился рок-музыкант, поэт и актер Петр Мамонов, основатель группы «Звуки Му», добившейся успеха не только в России, но и в Европе и США. В начале 1990-х Мамонов увлекся театром и кино, массовому зрителю он известен по ролям в фильмах «Остров» и «Царь».

14 апреля 1956 года на конференции Национальной ассоциации работников радио- и телевещания в Чикаго калифорнийская фирма Ampex представила первую в мире коммерческую модель видеомагнитофона. Его размеры были сопоставимы с пианино. В любом случае это был прорыв, ведь ранее, до 1950-х годов, картинку записывали на кинопленку, а телепередачи и вовсе выходили в прямом эфире. Одним из создателей видеомагнитофона стал Александр Понятов, родившийся в селе Русская Айша Казанского уезда Казанской губернии, выпускник Первого реального училища и Казанского университета.

Фото: wikipedia.org

Пробуждение вулкана

14 апреля 1929 года на городской трассе Монте-Карло впервые прошло Гран-при Монако. В соревновании приняли участие всего 16 гонщиков, проехавших 100 кругов. Общая протяженность пути составила 318 км. Победителем автозабега стал британец Уильям Гровер-Уильямс, представлявший команду Molsheim на автомобиле Bugatti 35-B. До 1948 года Гран-при проводилось как независимое спортивное состязание.



14 апреля 2010 года высота столба пепла над извергающимся вулканом Эйяфьядлайёкюдль в Исландии достигла 13 километров. До этого последний раз вулкан извергался в 1821 году. О том, что вулкан «просыпается», стало известно в 2009-м, тогда эпицентр землетрясений располагался на глубине около 10 км под вулканом. Из-за антициклона над севером Атлантики частицы вулканической пыли направились в сторону Западноевропейских стран, поэтому в Западной Европе 15 апреля было отменено 5—6 тысяч авиарейсов.