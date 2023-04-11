«Надеемся, что в будущем аквапарк будет работать круглый год»: казанский «Барионикс» пережил «зимние каникулы»

Потерпевший убытки аквапарк все же планирует открыться обновленным в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Плановая дата открытия казанского аквапарка «Барионикс» сместилась с 15 апреля на 10 мая текущего года. Как пояснили в администрации заведения, такой перенос связан с тем, что в здании затянулся ремонт, проводимый его собственником. Что же касается самого парка развлечений, то за время «зимних каникул» в нем также появились значительные изменения, направленные на достижение безопасности. Какие произошли перемены в аквапарке и коснулись ли они его руководства — в материале «Реального времени».

Открытия ждать еще месяц

Напомним, аквапарк «Барионикс» был закрыт с сентября 2021 года по март 2022-го из-за того, что у него заканчивался договор аренды, а переговоры с новым собственником комплекса зашли в тупик. Однако, даже решив вопрос с помещением, ему не удалось проработать больше года — с 5 декабря прошлого года заведение ушло на «зимние каникулы».

На официальном сайте «Барионикса» сообщалось, что «отдыхать» аквапарк будет до 15 апреля, а во время закрытия в нем будут проводиться ремонтные работы. В свою очередь, клиентам было предложено два варианта — продлить свои абонементы на время простоя либо осуществить возврат средств согласно условиям договора купли-продажи.

Фото: baryonix.ru

«Реальное время» связалось с администрацией заведения, которая рассказала, что с момента очередного закрытия в парке развлечений действительно произошли значительные перемены. Однако откроется он все же нескоро:

— Дата открытия аквапарка зависит от окончания ремонтных работ, проводимых собственником здания. Их завершение ожидается в конце апреля, после чего потребуется порядка 10 дней на проведение подготовительных работ к открытию. Соответственно, плановая дата открытия — 10 мая 2023 года, — сообщили в администрации.

Частые закрытия все же повлияли на экономическое положение аквапарка. Так, в 2022 году выручка «Барионикса» составила лишь 114 тысяч рублей. При этом убыток организации оценивался в 1,2 миллиона рублей.



Цены на билеты изменятся в пределах инфляции

Как пояснили в «Бариониксе», за время так называемых зимних каникул большая часть средств и сил аквапарка была потрачена на то, чтобы обновить и усовершенствовать все системы и меры безопасности для будущих посетителей. Кроме того, в рамках ремонтных работ была произведена замена части остекления фасада и зенитного фонаря.

В кафе заведения также был проведен ремонт — обновлена часть технологического оборудования и разработано новое меню. Вместе с этим в парке установили новые сауны, закупили фены, замки, шкафчики, круги и «ватрушки». На автомобильной парковке уложили новое покрытие, расширили общую площадь летней веранды.

Фото: baryonix.ru. Летняя веранда

Однако стоит отметить, что вместе с устройством аквапарка в будущем планируется и изменить стоимость его посещения. В администрации рассказали, что цены на билеты и абонементы, в сравнении с 2022 годом, могут поменяться, но лишь в пределах инфляции. Более того, на ранее заявленную дату открытия уже назначена предпродажа.

— Значительную часть сотрудников за время вынужденных «зимних каникул» нам удалось сохранить. В ближайшее время будут открыты вакансии инструкторов-спасателей. Плотно готовимся к открытию аквапарка «Барионикс» в первой декаде мая 2023 года. Также надеемся, что в будущем аквапарк будет работать круглый год, — поделились планами в администрации.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Появление нового учредителя никак не связано с его деятельностью

Напомним, на прошлой неделе «Реальное время» писало, что у ООО «Барионикс» появился новый учредитель. Теперь уставный капитал в 11 тысяч рублей поделен между Николаем Котовым, который занимает пост управляющего еще с момента открытия аквапарка (90,91%, или 10 тысяч рублей), и ООО «Азола» (9,09%, или 1 тысяча рублей).

Компания, ставшая совладельцем, была зарегистрирована совсем недавно, а именно 26 января 2023 года. Ее уставный капитал составляет всего 10 тысяч рублей, а основным видом деятельности указана «оптовая торговля». При этом «Азола» уже имеет 13 дочерних компаний, в большинстве из которых ее доля составляет 9,09%, как и в «Бариониксе». Исключением стали три организации, где данная фирма имеет еще более мелкие доли — 1,96%, 1% и 0,99%.

С 16 марта директором компании является Эдуард Гайнуллин, сменивший на этом посту Аллу Гильмутдинову (занимала должность директора с 26 января). Также Гайнуллин указан как директор еще трех фирм, и все они, включая ООО «Азола», находятся по одному адресу: улица Восход, д. 5, офис 114. Стоит отметить, что по этому же адресу проходит и одна из дочерних компаний.

В администрации аквапарка «Реальному времени» сообщили, что появление нового учредителя никак не связано с его деятельностью.

— ООО «Клуб» является оператором аквапарка «Барионикс» с 2017 года и не имеет отношений с ООО «Барионикс». У нас нет никакой информации о компании «Азола», и прокомментировать данное решение мы не можем, — пояснили в парке развлечений.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Весь жизненный цикл в одном заведении

Аквапарк «Барионикс» был открыт в 2003 году, но тогда он назывался «Лето, стоп». Вывеску пришлось сменить после трагедии 2007 года — 14-летнего подростка из Перми засосало в сливную трубу бассейна на аттракционе «Медленная река», за что главного инженера аквапарка отправили в колонию-поселение на 2 года.

В 2013 году условный срок в 1,5 года за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), получил и сам управляющий аквапарком Николай Котов.

Его признали виновным в эксплуатации опасного аттракциона «Косичка», где в январе 2012 года при катании с горки разбил нос, челюсть и основание черепа 34-летний москвич. Причем за 2011 год травмы на «Косичке» получили еще 17 человек, так что после нового ЧП прокуратура добилась судебного запрета на работу аттракциона «до прохождения сертификации».

Однако в истории аквапарка есть не только трагические и печальные события. Так, например, в августе 2018 года в «Бариониксе» на свет появился ребенок. Семья из Зеленодольска решила посетить аквапарк, зная, что через две недели им нужно будет находиться в роддоме. Во время купания беременная женщина почувствовала боль в животе и направилась в раздевалку, где и поняла, что у нее начались роды.

Посетительнице помог врач, дежуривший в аквапарке, и один из инструкторов. В честь этого события аквапарк подарил молодой маме пожизненный семейный абонемент.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

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