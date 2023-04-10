Фигуристы Адам и Эшли рассуждают о российском фигурном катании / «Реальное время Live»
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в первой партии матча за мировую шахматную корону. Турнир проходит в столице Казахстана — Астане. Не можем не поделиться радостной новостью: вчера казанская хоккейная команда «Ак Барс» вышла в финал Кубка Гагарина, тем сам став первым финалистом плей-офф КХЛ сезона 2022/23. А еще сегодня вспомним, как в 2014 году 22-летняя американская фигуристка Эшли Вагнер, которая должна была пропустить Олимпиаду в Сочи, заняв на чемпионате США 4-е место, из-за решения местной федерации была отправлена на Олимпиаду вместо бронзового призера. Это был первый в истории фигурного катания США подобный случай. Новости и исторические спортивные события обсуждаем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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