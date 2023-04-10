«Ничего невозможного нет!»

В столице нефтехимиков прошла мотивационная встреча инклюзивного проекта «Ты можешь все!»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«За 20 лет, проведенных в инвалидном кресле, я вывел для себя главную формулу: необходимо любить жизнь, быть самостоятельным и, конечно, финансово независимым», — наставлял участников мотивационной встречи инклюзивного проекта «Ты можешь все!» чемпион мира по паралимпийскому фехтованию и общественный деятель Николай Лукьянов. Мероприятие с его участием прошло в Нижнекамске в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». На сцене Театра юного зрителя выступили люди с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на тяжелые травмы и неутешительные прогнозы врачей, нашли в себе силы радоваться жизни, заниматься любимым делом и быть успешными.



Дарить энергию и любовь к жизни



«Вдохновляет, мотивирует, дарит энергию и любовь к жизни» — так отзываются об инклюзивном проекте «Ты можешь все!» его участники. Он был создан в 2022 году по инициативе успешных людей с ограниченными возможностями здоровья и компании СИБУР. Цель — поверить в себя, быстрее интегрироваться в общественную жизнь, в том числе через социальные сети.



«Вдохновляет, мотивирует, дарит энергию и любовь к жизни» — так отзываются об инклюзивном проекте «Ты можешь все!» его участники

— В рамках проекта «Ты можешь все» мы хотим рассказать о том, что нет ничего невозможного. В регионах присутствия компании СИБУР мы организовываем встречи с интересными людьми с инвалидностью, которые добились успехов в разных областях. Это может быть спорт, творчество, культура, общественная деятельность… Или с людьми, которые создали семью, родили детей и счастливы. Это ведь тоже большое достижение, — рассказал до начала встречи «Реальному времени» партнер проекта, руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» (г. Дзержинск, Нижегородская область) Михаил Четвертаков.



Он, как никто другой, знает, как тяжело найти в себе силы и жить дальше после тяжелой травмы. В инвалидной коляске Михаил с 2011 года, признается, что вначале опускались руки, но, несмотря на трудности, он смог добиться поставленных целей.



Сейчас я пытаюсь вдохнуть в людей жизнь, чтобы они мыслили позитивно. Ничего невозможного нет! — уверен Михаил, который в этот вечер был модератором встречи

— Мотивационная составляющая очень важна. Я сам испытал это на себе, когда получил травму. Я долго не мог определиться, что со мной, как мне дальше жить. И только глядя на других людей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимались спортом, понял, что тоже так могу, у меня все получится. Сейчас я пытаюсь вдохнуть в людей жизнь, чтобы они мыслили позитивно. Ничего невозможного нет! — уверен Михаил, который в этот вечер был модератором встречи.



От полного паралича до пьедестала почета



Вместе с Михаилом Четвертаковым в этот день на сцене выступил чемпион мира по паралимпийскому фехтованию и общественный деятель Николай Лукьянов. В 19 лет Николай отдыхал с друзьями на природе и получил травму шейного отдела позвоночника. В итоге — полный паралич. Жизнь началась с чистого листа. Предстояло заново учиться держать ложку, ухаживать за собой и доказывать окружающим, что ты еще на многое способен.



— Однажды в наш реабилитационный центр приехала президент Федерации паралимпийского фехтования России Елена Борисовна Белкина. Она искала спортсменов для сборной команды, которые могли бы выступать в категории «С». У меня была травма шейного отдела позвоночника, и я подходил для этого. После короткого разговора она мне сказала: «Коля, у тебя есть возможность стать чемпионом мира». В тот момент, чтобы вы понимали, я только научился сам держать ложку. А тут перспектива стать чемпионом мира, да еще и в таком виде спорта. Я решил попробовать, — рассказал чемпион.

Вместе с Михаилом Четвертаковым в этот день на сцене выступил чемпион мира по паралимпийскому фехтованию и общественный деятель Николай Лукьянов

И у него получилось вопреки прогнозам врачей. Он на своем примере доказал, что можно стать чемпионом, сидя в инвалидном кресле. Сейчас Николай является девятикратным чемпионом России, двукратным чемпионом мира. Спортсмен посоветовал участникам встречи обязательно заниматься спортом и быть настойчивыми.



— За 20 лет, проведенных в инвалидном кресле, я вывел для себя главную формулу: необходимо любить жизнь, быть самостоятельным и, конечно, финансово независимым, необходимо любому человеку научиться зарабатывать деньги, чтобы ни от кого не зависеть, обеспечить семью и заниматься благотворительностью, — говорит он.



«Я не хотел быть овощем, это не стояло в моих планах»



Не менее впечатляющим и мотивирующим стало выступление специального гостя — директора Социального центра-СОС РТ Александра Головатенко. Он пережил три клинические смерти. В 18 лет получил тяжелое пулевое ранение в голову, после чего дважды попадал в аварию. Ему оторвало руку по локоть, которую врачи смогли пришить, а еще он перенес несколько сложнейших операций на позвоночнике. По словам Александра, у него был всего один шанс на тысячу, чтобы встать на ноги, и он его не упустил.

Не менее впечатляющим и мотивирующим стало выступление специального гостя — директора Социального центра-СОС РТ Александра Головатенко. Он пережил три клинические смерти

— Первая мотивация — это желание жить. Если его нет, то как мы тогда сможем преодолеть трудности. Вторая — это любовь к близким, родителям, Родине. Для меня эти два мотиватора были самыми главными. Когда меня прооперировали, вернули с того света, мне было всего 27 лет. Я не хотел быть овощем, это не стояло в моих планах, — обратился к зрителям инвалид первой группы Александр Головатенко. После чего на глазах изумленных нижнекамцев он отжался на кулаках, на одной руке, сорвав аплодисменты.



Во время перерыва Александра Головатенко окружили молодые люди, которые интересовались, как добиться таких результатов.



— Я у него спросила, какие можно прочитать мотивационные книги. Порой сложно себя заставить что-либо делать. То, как они преодолевают трудности, восхищает, хочется на них равняться, заниматься спортом и улучшать свою жизнь, — с волнением в голосе сказала инвалид по зрению Анастасия Бабушкина.



Во время перерыва Александра Головатенко окружили молодые люди, которые интересовались, как добиться таких результатов

Большое впечатление инклюзивная встреча произвела и на основателя реабилитационного центра «Надежда», человека, который на протяжении всей своей жизни занимается проблемами детей-инвалидов в Нижнекамске, Нину Буханову. Ее сын Павел, которому с рождения поставили диагноз ДЦП, также прочитал на сцене проникновенное стихотворение.



— Эта встреча удивительная. В мире существует вальдорфская педагогика. Суть ее заключается в том, что педагог не обучает чему-то, а берет и делает. Но делает это так здорово, что люди уже не могут не повторять за ним. По-другому это называется «Делай как я». Сегодня я вдохновилась тем, что, не помышляя об этом, наши гости применили эту педагогику. Они нас заразили. Второе, что мне понравилось, — это то, что такие встречи в большей степени нужны не людям с ограниченными возможностями, а здоровым, у которых есть руки и ноги, но они не хотят или не могут себя реализовать, — сказала она.



Большое впечатление инклюзивная встреча произвела и на основателя реабилитационного центра «Надежда» Нину Буханову и ее сына Павла

Не смог остаться равнодушным и десятилетний Кантимир. В три года мальчик попал в страшную автокатастрофу. Врачи спасли ему жизнь, но учиться говорить и ходить пришлось заново. Сегодня он, взяв микрофон в руки, рассказал о том, что занимается следж-хоккеем и посещает различные кружки.



— Наш сын вроде бы еще маленький, но ему очень полезны такие мотивационные встречи. Я хотела, чтобы он увидел чемпиона. У нас была авария, ребенок, который катался на роликах, велосипеде, учился заново кушать, разговаривать. Несмотря на это, он очень активный, везде первый. Я учу его не стесняться своего состояния. Самое главное, что он может быть счастливым. У нас это получается, — говорит мама Кантимира Инна Йылмаз.

Не смог остаться равнодушным и десятилетний Кантимир. В три года мальчик попал в страшную автокатастрофу. Врачи спасли ему жизнь, но учиться говорить и ходить пришлось заново

В этот же день пришедшие на встречу зрители смогли узнать, как завести свой блог в социальных сетях, с какими трудностями сталкиваются новички и что дает продвижение себя в интернете.



170 инклюзивных грантовых проектов



Мотивационная встреча инклюзивного проекта «Ты можешь все!» была организована в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. По словам члена правления — управляющего директора СИБУРа Марины Медведевой, многообразие и инклюзивность — один из приоритетов Стратегии компании в области устойчивого развития.



— Мы стремимся формировать инклюзивную среду в периметре компании, и подобные проекты — это в том числе возможность поиска потенциальных сотрудников, которые могут пополнить нашу команду. Многообразие приумножает наш коллективный опыт и позволяет решать нестандартные задачи нетривиальным способом, с креативным подходом. Одновременно мы поддерживаем инклюзивные инициативы в рамках нашей программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Так, с прошлого года в программе появился отдельный трек и флагманский проект «Ты можешь все!». На мотивационных встречах проекта чувствуется позитивная энергетика и внутренняя сила людей, столкнувшихся с испытаниями и достойно выдержавших их. Это заряд позитива и вера в собственные силы, что все можно преодолеть, было бы желание. Сильное желание жить. Это не может не вдохновлять и не заряжать ребят, которые готовы прямо смотреть в лицо вызовам, с которыми они столкнулись, — рассказала Марина Медведева.

Мотивационная встреча инклюзивного проекта «Ты можешь все!» была организована в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа

С 2016 года СИБУР поддержал более 170 инклюзивных грантовых проектов и более 50 волонтерских инициатив в этой области. С 2022 года компания выделила инклюзивный трек в программе, во всех конкурсах появилась отдельная номинация «Инклюзия». «Ты можешь все!» стал флагманской инициативой инклюзивного направления.



В прошлом году нижнекамская площадка вошла в общий периметр активностей компании в рамках программы «Формула хороших дел». У программы семь основных направлений: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство.



— В 2022 году мы поддержали грантами семь активистов, некоммерческих организаций и образовательных учреждений, в этом году выдали 13 грантов. Например, детская школа искусств «Созвездие» готовит постановку инклюзивного музыкального спектакля «Сказка рядом», в котором некоторые роли будут исполнять школьники с ограниченными возможностями здоровья. Команда педагогов из Москвы проводит музыкальные занятия для детей с ментальными нарушениями. Это не просто поддержка, а взаимное развитие и обогащение. Волонтеры предприятия проводят инклюзивные творческие занятия и кулинарные мастер-классы. Кстати, многие наши грантополучатели и волонтеры пришли сегодня на мотивационную встречу, — отмечает Марат Фаляхов, первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима».



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Глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поблагодарил СИБУР за проведение мотивационной встречи, отметив, что город и компания смотрят в одну сторону, потому что инклюзивную среду можно формировать только общими усилиями.



— Хочется поблагодарить СИБУР за поддержку. От того, как выстроена работа в социальном направлении, зависит зрелость общества. Нижнекамск — город возможностей, город равных, независимо от того, где и что мы делаем. Когда человек один на один остается со своей проблемой, то не всегда может найти выход. Такие встречи, где можно просто собраться, рассказать мотивационные истории, всегда дают энергию, чтобы начать действовать. И это полезно нам, здоровым людям, есть чему поучиться у людей с ограниченными возможностями, как найти себя, свое место в жизни. Администрация Нижнекамска много делает для повышения доступности объектов социальной сферы в городе. Но мотивация людей не менее важна, и с ней особенно важно работать, — подытожил градоначальник.



Помимо Нижнекамска, в этом году мотивационные встречи проекта «Ты можешь все!» также пройдут в Казани, Перми и Томске.