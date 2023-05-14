Игорь Акинфеев, Василий Кошечкин, Антон Шунин: патриоты и долгожители

О самых больших клубных патриотах среди вратарей по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

В этом году голкипер ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев празднует 20 лет своей карьеры в ведущем российском футбольном клубе — 29 марта 2003 года он сыграл свой первый матч в чемпионате России. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин составил списки наиболее патриотичных советских и российских вратарей.

Игорь Акинфеев, 20 лет в составе ЦСКА, с 2003 года по нынешнее время

Для футбольного ЦСКА позиция голкипера исторически была невезучей. Два действующих вратаря Михаил Еремин и Сергей Перхун погибли в течение 10 лет, в одно время с Ереминым разбился экс-вратарь армейцев Александр Новиков, вслед за Перхуном травмы, приведшие к параличу, получил Вениамин Мандрыкин.

За год до дебюта Акинфеева в ЦСКА были два воспитанника татарстанского футбола — казанец Руслан Нигматуллин и челнинец Дмитрий Солоненко, которого привел в ЦСКА спортивный директор армейцев Валерий Четверик. Более того, с 2001 года в спортшколе ЦСКА с футболистами 1986 года рождения начал работу казанский тренер Александр Клобуков, которого пригласили благодаря протекции экс-капитана ЦСКА Евгения Варламова, его воспитанника. Работа в ЦСКА позволила Клобукову поработать с ровесниками Акинфеева — Рустамом Баловым, Кириллом Кочубеем, Сергеем Правосудом и Иваном Тарановым.

Все они входили в состав юниорской сборной России, которую тренировал Анатолий Кузнецов. Он на следующий год вернется работать в Омск, с местным «Иртышом», три партнера Акинфеева — спартаковец Алексей Ребко, барнаулец Александр Яркин и торпедовец Александр Рязанцев стали футболистами «Рубина», а еще один — Олег Иванов — до сих пор входит в состав казанской команды.

Ваш покорный слуга даже помнит тот матч, поскольку случайно смотрел его в компании известных в Казани любителей мини-футбола, нынешнего руководителя департамента мини-футбола Татарстана Сергея Рожкова, спортивного врача РК «Стрела» Дмитрия Цурикова, известного врача Андрея Горнаева и других лидеров команды «БИМ радио». Мы тогда были на пике, став четвертыми в чемпионате Татарстана, а 17-летний Акинфеев только стартовал. Но запомнился с первого же дня, отбив пенальти в игре с самарскими «Крыльями Советами».

Фото: Moshe Pridan/wikipedia.org/Общественное достояние

Лев Яшин, 1950—1971. Антон Шунин, 2007 — по нынешнее время

Две легенды московского «Динамо» стоят вместе, и Шунин имеет шансы догнать Льва Ивановича. Он был с Акинфеевым в штабе юниорских сборных страны, только на год моложе. Их даже тренировал какое-то время один наставник, Александр Гребнев, которому по 1987 году рождения помогал нынешний тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Фото: Новикова Юлия/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Вячеслав Малафеев, 1999—2016. Юрий Дегтерев, 1967—1983

Когда Акинфеев травмировался, то его сменил в сборной страны зенитовец Вячеслав Малафеев, он же вратарь сборной Дании по мнению телекомментатора Дмитрия Губерниева. Малафеев в начале карьеры 2 года был в дубле «Зенита» под Романом Березовским, а с 2000 года в команде появился Дмитрий Бородин, затем словак Камил Чонтофальски, и Малафееву, в отличие от того же Акинфеева, долгое время пришлось конкурировать с другими вратарями, включая подзабытых ныне Сергея Иванова и Юрия Жевнова. В конечном итоге его сместил с поста основного вратаря Юрий Лодыгин.

Любопытно, что Малафеев должен был писаться через О — МалОфеев, но его отец, будучи поклонником известного футболиста и тренера Эдуарда Малофеева и думая, что его фамилия пишется через О, сменил свою, в итоге под ней же играл сын.

Следующий голкипер Юрий Дегтерев менял свою фамилию вполне сознательно. Будучи ДегтЯревым, он был однофамильцем руководителя Донецкой области Владимира ДегтЯрева.

Юрий Дегтерев становился чемпионом Европы в возрасте до 18 лет, выступая в одном составе с тем самым Александром Гребневым, который затем тренировал в сборной России Антона Шунина и в международном трунире в Латвии еще и Акинфеева.

Несмотря на то, что Дегтерев ушел из футбола задолго до распада СССР, более того, незадолго до своей смерти в 2022 году он выражал желание, чтобы большой футбол вернулся в ДНР, наши соседи ввели дончанина в «Клуб украинских вратарей имени Евгения Рудакова». Не был Дегтерев украинским вратарем, он был советским, что не мешало бы знать всем.

Вместе с Дегтеревым, кстати, мы как правопреемники СССР можем предъявить законные права на историческое единение с Рудаковым, чьим именем назван клуб, Виктором Чановым, Александром Ткаченко, Виктором Банниковым и другими. Все-таки, если Украина осуществляла государственную политику «декоммунизации и десоветизации», то присваивать себе славное советское прошлое — это не иначе как шизофрения.

Фото: Football.ua/CC BY-SA 3.0

Александр Шовковский, 1992—2016

Вот на кого мы никак не можем претендовать, так это на СаШо, Александра Шовковского, который, хотя и вырос с киевском «Динамо» во времена СССР, но играл в этой команде уже в чемпионате Украины. Правда, в отличие от перечисленных выше российских и советских вратарей, Шовковский на заре карьеры провел сезон в команде второй лиги ЦСК ВСУ (бывший СКА, Киев, будущий «Борисфен», ЦСКА, «Арсенал»), но затем он провел в составе ДК 24 сезона. Да и в армейской команде Шовковский был только в конце сезона 1992 года, основную его часть проведя в «Динамо».

Фото: metallurg.ru

Василий Кошечкин, 2002—2023, и все-все-все

Так совпало, что в нынешнем сезоне ушел из спорта коллега Акинфеева по вратарскому амплуа — хоккейный голкипер Василий Кошечкин. За его спиной 21 год, проведенный в воротах разных команд, включая «Ак Барс», поскольку Кошечкин, будучи долгожителем, клубным патриотизмом не отличался. Но это навело на мысль вспомнить о долгожителях и клубных патриотах в других игровых командных видах спорта. В том же хоккее одним из главных долгожителей, что приятно, является член тренерского штаба «Ак Барс» Сергей Абрамов (1976—1999). Правда, из 23 лет он находился в воротах СК им. Урицкого — «Итили» — «Ак Барса» только 15. Но тут есть нюансы. Год «службы» в куйбышевском СКА, после расформирования которого Абрамов реально служил, что называется, «в сапогах». Растренированность привела к тому, что он оказался в Медногорске, Оренбургской области, где возвращал спортивную форму в заводской команде на первенство области. Помимо этого, Абрамов поколесил по Татарии, не подойдя лениногорскому «Нефтянику», но став легендой альметьевского «Спутника» (ныне «Нефтяник»). Вернуться в хоккей после армейской службы и дорасти до сборной страны через участие в чемпионате области, это дорого стоит.

Если же касаться самых главных клубных патриотов в хоккее, то среди них — рижский динамовец Михаил Василенок (1967—1986), горьковский торпедовец Виктор Коноваленко (1956—1972), армеец Москвы Владислав Третьяк (1969—1984). Удивительно, как горьковчанам удалось сохранить своего великого вратаря от армейских «купцов».

В водном поло есть два примера долговечности и клубного патриотизма. И оба связаны с казанским «Синтезом», в котором поиграли Николай Максимов (24 года в воротах с семилетним перерывом) и Дмитрий Дудкин (24 года в воротах «Синтеза», с 1993 по 2016 годы).

Наконец, в гандболе нельзя не отметить двух долгожителей, двух олимпийских чемпионов 2000 года. Это Павел Сукосян, 32 (!) года в воротах с четырехлетним перерывом, при этом Сукосян провел 15 лет в армейских командах, и его знаменитый коллега и по вратарской позиции и чемпионской сборной России Андрей Лавров — 27 лет в воротах, из которых 15 в воротах краснодарского СКИФ. Любопытно, что Сукосян и Лавров еще и ровесники, оба уроженцы Краснодара. Третий долгожитель — Анатолий Галуза, тоже армеец, 15 лет отыграл в минском СКА, затем выступал в чемпионате Голландии, по которому нет точной статистики.

(Продолжение следует)

Джаудат Абдуллин