В Казани налоговый спор на 86 миллионов закончился делом о взятке «под ФНС»

В посредничестве коррупционной сделке на 2 млн рублей обвинили директора сторонней компании

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В СИЗО Казани до 23 мая отправлен директор и учредитель альметьевской компании «Коммуникационные строительные сети» Радик Валиев. По версии Следкома и сотрудников экономической полиции, год назад он получил 2 млн рублей для последующей передачи должностным лицам Федеральной налоговой службы. Деньги, как считают силовики, передавались в интересах казанской фирмы по производству бетонных изделий, которой налоговики предъявили недоимку в 86 млн рублей. Сам Валиев в суде заявлял об оговоре, а следователь — о возможном появлении новых эпизодов со взятками под ФНС.

СК: «Иные фигуранты дела пока не установлены»



В Советский райсуд Казани задержанного привезли на арест в субботу. На заседании 41-летний Радик Валиев назвался отцом четырех детей, трое из которых — малолетние, и директором компании «Коммуникационные строительные сети». С оговоркой — организация временно не осуществляет никакой деятельности.

Старший следователь 2-го отдела Следкома по РТ Адель Хайрутдинов просил арестовать Валиева, но не как бизнесмена, а как обвиняемого в коррупционном преступлении.

По версии следствия, не позднее 31 мая 2022 года в Казани Валиев, действуя в сговоре с неустановленными лицами, получил от некого Голяшева 2 млн рублей «для последующей передачи должностным лицам Управления ФНС по РТ». При этом в ходатайстве следователя прозвучало — «Голяшев действовал в интересах некого ООО со специализацией в сфере производства цемента и бетонных изделий».

Уголовное дело по этим обстоятельствам было возбуждено 23 марта 2023 года по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество в пособничестве взяточничеству в особо крупном размере). Статус подозреваемого, а затем обвиняемого получил Радик Валиев. От дачи показаний на допросах он отказался. Представитель СК сослался на допрос свидетеля Голяшева и его очную ставку с обвиняемым и заявил, что имеются и иные доказательства причастности задержанного к преступлению.



По мнению Хайрутдинова, вне СИЗО обвиняемый может создать помехи следствию

По мнению Хайрутдинова, вне СИЗО обвиняемый может создать помехи следствию, в том числе склонить свидетелей к изменению показаний и уничтожить те улики, которые следствием пока «не собраны в полном объеме, поскольку проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности Валиева к совершению аналогичных преступлений».

— Прошу обратить внимание, что иные фигуранты дела в настоящее время не установлены, — подчеркнул сотрудник 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, не уточняя — ищут ли таковых среди налоговиков.

Помощник прокурора Советского района Казани Ильнур Фаттахов поддержал позицию СК. Он сообщил, что данные о медицинских противопоказаниях к аресту в суд не представлены, и согласился с опасениями следствия, что фигурант, которому в случае вынесения обвинительного приговора грозит до 12 лет колонии, может податься в бега.

Помощник прокурора Советского района Казани Ильнур Фаттахов поддержал позицию СК

Защитник: «Вытирать ноги об УПК тоже нельзя»

«Прошу отказать в связи с тем, что меня оговаривают», — вот и все, что сказал на суде в свою защиту обвиняемый Радик Валиев. Его адвокат Вениамин Чубаренко считает незаконным само возбуждение уголовного дела против своего клиента.

«Исходя из вашего ходатайства — свидетель у вас только один, который все это организовал! Есть доказательства, что Валиев пытался или пытается на него воздействовать или это ваше предположение?», — обратился защитник к следователю. Тот ответил со ссылкой на показания того же свидетеля о том, что с Валиевым познакомился через компанию друзей. «Имея связи с окружением Голяшева, обвиняемый сможет установить его место жительства и оказать давление через третьих лиц», — сообщил Адель Хайрутдинов.

Защитник уточнил: «Это ваше предположение или конкретные данные?! Почему их тогда не указали в ходатайстве, не приложили к материалам дела?». Ответ, что допросы свидетелей в материалах дела имеются, адвоката не устроил.

— Из материалов следует, что Голяшев нашел Валиева, собрал деньги, передал для взятки, и он у вас в статусе свидетеля. Почему такое пренебрежение к уголовно-процессуальному закону? — продолжил Чубаренко словесную атаку на представителя СК.

Адвокат Вениамин Чубаренко считает незаконным само возбуждение уголовного дела против своего клиента

— Уважаемый суд, вопрос — не относимый [к рассматриваемому ходатайству], я считаю, — обратился тот к председательствующему.

На что судья Советского райсуда Марат Хаертдинов заметил, что следователь — процессуально самостоятельное лицо. «Вытирать ноги об УПК тоже нельзя, — остался при своем мнении защитник. — Надеюсь, в протоколе будет отражено, что следователь не смог ответить».

Далее адвокат обвиняемого попросил конкретизировать — какие «иные» материалы о предполагаемой причастности Валиева следователь не прописал в ходатайстве? «Имеются результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые в настоящее время предъявлять на обозрение обвиняемому и защите нецелесообразно», — отвечал сотрудник СКР.



Досталось от защитника и представителям МВД: «Когда его забирали, дома были дети — малолетние и несовершеннолетний. Наши доблестные оперативники оставили их одних, когда отца увезли...».

В прениях Вениамин Чубаренко рассекретил одно из таких доказательств, упомянув, что все тот же важный свидетель в показаниях ссылается на запись своего разговора с Валиевым, сделанную еще до возбуждения уголовного дела. По мнению защитника, данное доказательство не может быть признано допустимым — ввиду отсутствия постановления об оперативных мероприятиях или судебного решения на негласное получение информации.

Адвокат просил — не отправлять многодетного отца в СИЗО, ограничившись домашним арестом

Также защитник сообщил, указанный свидетель как юрист заключил договор с упомянутой выше «цементной» фирмой, в интересах которой «стал искать выходы, чтобы обойти взыскание налоговой инспекции на 86 млн рублей»:

— С его слов, он выходил на моего подзащитного, пытался решить вопрос преступным путем, то есть организовывал цепочку связей, чтобы дать взятку должностным лицам фискального органа. Но он — свидетель. Ну, бог им судья... Знаменитое дело «Тукаевских» только вот из-за этих нюансов, когда свидетелями допускали людей, совершивших преступления в составе группы, было возвращено [в прокуратуру].

По мнению защитника, псевдосвидетель заинтересован сыграть с силовиками в некую игру, чтобы снизить собственное наказание. «А он его обязательно получит — его переведут в обвиняемые, и он точно также пойдет по делу», — рассуждал адвокат. Он просил — не отправлять многодетного отца в СИЗО, ограничившись домашним арестом.

Суд счел доводы силовиков более весомыми.

Суд счел доводы силовиков более весомыми. Фото: Динар Фатыхов

По данным источников «Реального времени», нанявшая юриста Голяшева компания по выпуску бетонных изделий для строительства параллельно пыталась обжаловать претензии регионального управления ФНС на вышестоящем уровне, но переубедить налоговиков не смогла.

Постановление по аресту обвиняемого в посредничестве взятке уже обжаловано, однако дата его рассмотрения Верховным судом Татарстана пока не назначена. Ну а Советскому суду предстоит оценить — законно ли возбуждено само дело против Валиева и неустановленных лиц.