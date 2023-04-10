Уравнение со множеством неизвестных: диалог подрядчика с заказчиком в строительстве

Что тормозит реализацию масштабных проектов в республике, по мнению строительных компаний

Фото: Александр Ильин

Казалось бы, чего проще: одной компании нужно построить, например, промышленный объект, другая — готова выполнить эту работу. Остается лишь сойтись в цене и сроках, и ударить по рукам. Но нередко диалог между подрядчиком и заказчиком в строительстве напоминает переправу на горной реке, где вода скрывает множество подводных камней. Об общности интересов и разнице в подходах — в экспертном интервью Айрата Шигабутдинова, заместителя генерального директора по промышленному строительству ООО «ТАИФ-СТ» — одной из ведущих строительных компаний Татарстана.

Не прекращать движение

Один из слоганов Группы ТАИФ, в которую входит и ООО «ТАИФ-СТ», как нельзя лучше отображает ежедневную работу любой подрядной строительной организации. Для компаний в строительной отрасли движение — это жизнь: новые объекты, оборот средств, прибыль, возможность своевременно расплачиваться по счетам и развиваться.

— Строительная отрасль — выверенный механизм, и любой сбой способен вызвать серьезные последствия по срокам, по качеству, по стоимости реализации проекта. Заказчик это тоже понимает и старается привлечь организации, имеющие запас прочности, оборотных средств. Но сохраняется высокая вероятность привлечения организаций, по факту существующих лишь на бумаге: руководитель, банковский счет. Они идут на объект на удачу, в расчете на аванс: входят в проект, не имея никаких производственных ресурсов. Для заказчика это определенный риск: не факт, что такой подрядчик сможет вовремя найти необходимую технику, справиться с проблемой дефицита кадров, получить одобрение на их допуск на объект. А для полноценных организаций такого рода «фантомные» фирмы обуславливают конкурентное давление, прибегая к необоснованному «демпингу», — отмечает Айрат Шигабутдинов.

Айрат Шигабутдинов: «Строительная отрасль — выверенный механизм, и любой сбой способен вызвать серьезные последствия». Фото: Александр Ильин

Есть еще нюансы, добавляет эксперт: «Получив аванс, такие фирмы пускают его на покрытие своих потребностей. Мы же считаем, что аванс может быть направлен только на материалы, запланированные под конкретный проект. Если полученный аванс освоить на иные цели, деньги быстро кончаются и работа встает. У нас же — постоянный штатный состав не менее 400 человек, техника, внушительный оборот средств, благодаря работе и на других объектах. Мы можем позволить себе до такого-то этапа реализации проекта работать за свой счет. Возможность за счет оборотных средств зайти на объект и начать реализацию проекта выгодна и заказчику, и подрядчику».

Как подчеркивает Айрат Шигабутдинов, многое зависит и от готовности заказчика к конструктивному диалогу. И вот тут, хотя стороны говорят, казалось бы, на одном языке и об одном и том же, возникают те самые «неизвестные» в уравнении, сбивающие реализацию проектов с темпа и даже способные стать той самой соломинкой из восточной поговорки, что ломает хребет верблюду.

Проектная документация — основа основ

— Как таковой, разницы в языке общения — нет, но есть столкновение интересов: заказчик хочет исполнения заказа подешевле и побыстрее, а подрядчик — заработать на реализации проекта в оговоренные сроки и в рамках, оговоренных с заказчиком условий, — сообщил Айрат Шигабутдинов.

По его словам, сама стоимость реализации проекта складывается из двух блоков сумм. Первая — прямые затраты: цена всего, что может потребоваться на каждом из этапов — от проектирования до закупки материалов и оборудования и от количества машино- и человеко-часов работ до благоустройства территории. Вторая — сметная прибыль.

— По сумме сметной прибыли договориться проще всего: все понимают, что просто так никто не работает. Самое сложное — определение сумм прямых затрат. И здесь есть множество нюансов, — отмечает заместитель гендиректора ООО «ТАИФ-СТ».

В числе заказчиков ООО «ТАИФ-СТ» — крупнейшие промышленные компании Татарстана. Фото: Роман Хасаев

— Для заказчика инвестиции в проект начинаются с момента проработки идеи, затем технико-экономическое обоснование, техзадание, создание проекта, экспертиза, разработка рабочих чертежей. И вот уже они предоставляются строительной компании как основа для заключения договора подряда, — перечислил пункты, предваряющие активную фазу реализации проекта Айрат Шигабутдинов. И продолжил, — подрядчик ведет работу с момента получения проектной документации сразу в двух направлениях: первое — определить необходимый перечень работ и объем материалов. Второе — сформировать стоимость реализации и документально согласовать ее с заказчиком, — подчеркнул собеседник «Реального времени».

При этом он особенно выделил:

— Для любой, даже молодой строительной организации, построить объект, относящийся к их специализации не составит большого труда. Вся строительная отрасль функционирует на основе нормативов и жестких требований. И если объект подготовлен правильно, то реализация — не так и сложна. Основная проблема, и это в равной степени относится ко всем предприятиям строительной отрасли, правильно оценить исходные условия объекта, а для этого нужно вовремя, в должном объеме и качестве получить проектную документацию, правильно ее оценить, сопоставив с натурными условиями.

Именно полнота и достоверность предоставляемой заказчиком информации ложится в основу подсчета объемов материалов, трудозатрат, накладных расходов, налоговых выплат, оплаты труда и прочих прямых затрат.

2020 год — работа по реализации проекта «Строительство газопровода высокого давления ГРС №2» город Елабуга (Центральная) — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: АО «ТАИФ»

— У каждого, заинтересованного в развитии бизнеса крупного заказчика, есть свои регламенты, определяющие порядок ценообразования. Система, принятая ГК ТАИФ — одна из самых совершенных. Более чем за 10 лет работы в вопросах выбора поставщиков по материалам, по цене ни разу не возникало нерешаемых проблем. Всегда была возможность озвучить и обосновать предложения по оптимизации процессов, — отмечает зам. генерального директора ООО «ТАИФ-СТ».

Но если заказчик подошел к подготовке проекта недостаточно скрупулезно, а подрядчик упустил это из виду, то сложности возникнут у обоих:

— Сработать объект «в минус» для подрядчика — масса проблем. И чем серьезнее реализуемый проект, тем острее становится проблема. Вплоть до банкротства подрядчика и заморозки реализации самого проекта, — считает эксперт.

Вход — воспрещен…

Недостаточно высокий уровень подготовки проектной документации значимая, но далеко не единственная сложность в диалоге между заказчиком и подрядчиком. Значительными проблемами, ставящими под угрозу и сроки исполнения работ, и ее себестоимость, могут обернуться и процессы оформления допуска на режимные объекты специалистов всех уровней. С такой ситуацией подрядчик сталкивается уже в активной фазе реализации проекта и, как часто бывает, остается один на один с ними.

— В числе сопутствующих строительному процессу проблем, отмечу режимность объектов. Я вел статистику: из десяти предложенных специалистов, через сито служб безопасности проходит в лучшем случае 5. Типовой становится ситуация, когда затянувшиеся сроки рассмотрения поданных документов приводят к тому, что высококвалифицированная бригада переманивается на другой заказ. В современных условиях время — это актив, который куда дороже денег. Типичными являются и ситуации, когда вся бригада может уйти из-за недопуска на объект бригадира. А именно такие слаженные и устоявшиеся бригады обеспечивают наивысшую эффективность работы, — отмечает Айрат Шигабутдинов.

Обеспечение надежной защиты действующих производств — необходимая миссия.

— Мы понимаем, что кого попало на объект заводить нельзя. Есть такие статьи, как рецидивисты, наркоманы, клептоманы и т. д., мы их сами не пустим на объект. Но есть и обратные примеры, правда в значительно меньшем количестве. В случаях, когда ответственность со стороны заказчика за реализацию проекта возлагается и на подразделения служб безопасности, скорость оформления документов и решения сопутствующих вопросов просто поражает, — констатирует заместитель генерального директора по промышленному строительству ООО «ТАИФ-СТ».

Через сито служб безопасности заказчика, в лучшем случае проходит половина предложенных специалистов. Фото: Максим Платонов

Халатное отношение к требованиям норм безопасности труда и соответствующим внутриобъектовым правилам, так же могут поставить сроки реализации проекта под большой вопрос. Состоявшиеся строительные организации при подготовке объекта формируют необходимый состав квалифицированных специалистов по охране труда, которые заранее изучают локальные нормативные акты конкретного заказчика. Но как показывает многолетний опыт, у некоторых заказчиков сотрудники соответствующих служб выводят свою работу на показательный уровень, что приводит порой к ситуациям сравнимым с «сафари»:

— Пример: монтажник, работал шлифмашинкой, соблюдая все нормы промышленной безопасности. У него запотели очки, и он, отложив инструмент в сторону, снял их, чтобы протереть. В этот момент его сфотографировал сотрудник промышленной безопасности заказчика. Но работнику же нужно видеть, что он делает. В итоге на предприятие выписывается значительный штраф, — описал лишь один из множества моментов Айрат Шигабутдинов. И добавил: — Должен сразу отметить, что в ТАИФ-НК, например, таким не страдают. Но зато… Не буду называть компании, но нужно понимать, что такая, работающая долгие годы организация как мы, прекрасно понимает ответственность за инциденты на объекте.

По мнению эксперта, все это тормозит исполнение проекта. В исправлении ситуации могут помочь и сами заказчики, но не помешает и вмешательство государства, например, в виде разработки более детальных нормативных регулирующих документов:

— Крупные компании должны быть заинтересованы в оперативной реализации проектов. Наверное, в этом должно быть заинтересовано и государство. Сейчас получается так, что подрядчик с заказчиком оставлены один на один. А большинство подрядчиков зависимы от заказчика. Да, проблему можно решить в правовой плоскости, но тут имеет значение время. У подрядчика есть максимум месяц, потому, что нужно платить зарплату, налоги, НДС, квартальные и пр., и, если в конкретные сроки проблема не решена, она может послужить причиной для банкротства организации.

Важное значение наличие единого центра принятия решений

Одна из причин того, что даже текущие вопросы могут решаться долго, по мнению собеседника «Реального времени», кроется в несовершенстве руководящей структуры заказчика:

— Пример: у нас в ТАИФ-СТ административный аппарат — 50 человек на 400 специалистов. Итог: обмен информацией — быстрый. В службе заказчика крупной компании — несколько уровней начальства. Если бы все текущие моменты можно было обсуждать с конкретными должностными лицами: главным инженером, генеральным директором, видящими ситуацию в масштабе, все решалось бы быстрее. Но у генерального директора — свой круг задач, у главного инженера — свой, и они делегируют все руководителям рангом ниже. А там свои уровни ответственности, свое понимание событий. Вопросы, которые можно решить за день, занимают недели, а то и месяц…

Айрат Шигабутдинов: «К сожалению, не везде, в организациях есть должности «руководитель проекта». Фото: Александр Ильин. Реклама ООО «ТАИФ-СТ»

Проблема усугубляется, когда полномочия по принятию решения «размываются» на несколько управлений и уровней.

— Не зря же, но к сожалению, не везде, в организациях, есть должности «руководитель проекта», которые в рамках своих задач, могут повлиять на все участвующие в проекте подразделения. Но чаще именно того одного уполномоченного руководителя, который ответственен за успех реализации задачи — нет, — озвучил Айрат Шигабутдинов одну из самых злободневных проблем.

Время — деньги, но…

Как бы ни банально звучала поговорка: «время — деньги», но это действительно так.

— В современном мире, где все организации нацелены на коммерческую прибыль, эта прибыль зависит от быстроты реализации идей. Чтобы все заработало как можно быстрее, необходимо полное взаимодействие сторон. Мы — подрядчики, к этому готовы. Дело за заказчиками, — уверен Айрат Шигабутдинов.

Если стороны научатся слушать друг друга, понимать и помогать в решении общей и для заказчика, и для подрядчика задачи, а не пытаться искать виноватых в срывах сроков, то и самих этих срывов не будет. Более того, появится возможность для ускорения процессов.

Но пока это — только озвученное нашим собеседником пожелание — общий посыл от подрядных организаций к компаниям-заказчикам. Мнение, которое, кажется, стоит услышать и принять во внимание.