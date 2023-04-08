Как проводит время в Крыму «Сборная добра Татарстана»

Более сотни добровольцев из Татарстана собрались в эти дни в Крыму — на базе детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак Барс». Волонтерский слет организовали, чтобы поощрить активных ребят за участие в благотворительных акциях и социально-значимых проектах. «Мы собрали здесь людей, которые имеют свой добровольческий актив и развивают его в своем муниципальном образовании, и тех, кто только начинает заниматься добровольчеством — чтобы замотивировать их», — говорят кураторы проекта. Подробнее о том, какой опыт получили татарстанские волонтеры, — в репортаже «Реального времени» с места событий.

«Ну, честно говоря, все мы едем либо за знакомствами, либо за тем, чтобы «оторваться»

Это уже вторая выездная смена добровольцев из Татарстана, первая проходила в декабре 2022 года. Смена объединила 100 участников волонтеров из 18 муниципальных образований республики. Ребята преодолели долгий путь, чтобы встретиться с коллегами и обменяться знаниями. Как призналась Дарина Овсянникова, форум произвел на нее сильное впечатление и она рада, что прислушалась к старшему коллеге и приехала в Крым:

— Очень многое, на самом деле, мне рассказывали о добровольчестве: чем занимаются, какие проекты делают. Можно сказать, что Данис стал тем самым человеком-проводником, который ввел меня в мир добровольчества. О своем решении поехать на форум я не жалею, мои ожидания были гораздо меньше того, что здесь сейчас происходит, и того, что я вижу.

Фото: предоставлено Дариной Овсянниковой

По словам девушки, обстановка в Крыму спокойная. За смену она планирует поучаствовать в проекте «Добро в эфире», организованном «Добрым Татарстаном», — будет освещать события, проекты организации, продвигать аккаунт в социальных сетях. Представит контент-план жюри, которое решит — насколько он уникальный. В этом конкурсе у Дарины, как и у других участников, есть шанс выиграть 50 000 рублей на технику.

Положительные эмоции от добровольческой смены и у Юлии Курочкиной из Альметьевска: «Для меня добровольчество — помочь бабушке на улице, покормить кошку, которая сидит возле подъезда, убрать мусор, который валяется на улице — просто так, потому что мне будет комфортно проходить по чистому подъезду, видеть сытую кошку и счастливую бабушку». Девушку не раз награждали за активную добровольческую деятельность в родном городе и за участие в различных мероприятиях. Об этом форуме она узнала от своей близкой подруги:

— Мы сидели с ней в кафе и она предложила мне подать заявку. Я сказала: почему бы нет? Подали заявку вместе и нас отобрали. Я любитель ярких эмоций и мне важно время от времени перезагружаться от работы, учебы. Мне нужно было новое общение, которое подарит новые эмоции, замотивирует на дальнейшую работу не только в вузе — у нас впереди Студенческая весна, общественные мероприятия, но и при работе с детьми. Я смогу использовать новую «фишку», может быть, познакомлюсь с новыми людьми, которые в дальнейшем поспособствуют развитию моих навыков, — считает Юлия.

Фото: предоставлено Юлией Курочкиной

Девушка отметила, что форум подарил ей много положительных эмоций, много общения с коллегами по делу: «Мы едем на форумы, чтобы познакомиться, набраться эмоций, сменить обстановку, вид деятельности, перезагрузиться, а где-то изменить свои планы на будущее. Счастливый след оставляет во мне эта смена. Я считаю, что в Казани начнется ностальгия, я буду открывать фотографии в альбоме и понимать, что была действительно счастлива в этот момент, потому что со мной были определенные люди, мне дали какие-то знания. Ну и потом я спросила всех своих друзей: «Поехали бы вы в Крым бесплатно?» Они ответили: конечно же, да. И были удивлены, что я раздумывала о поездке — ведь у меня учеба, работа, обязанности, которые непросто бросить», — поделилась волонтер.

По словам Юлии, добровольчеством она занимается с 8—9 класса, на данный момент учится на втором курсе вуза. Изначально участвовала в различных акциях большой компании, которая организовывала большие игры — бег, заплывы. Потом ее затянуло в «Волонтеры Победы»: стала сначала просто участником в школьной организации, затем заняла должность заместителя командира, далее — командиром школьного отряда, развивала его как могла, проводила различные игры, квесты, квизы в школе. После 11-го класса передала свои полномочия тем, кто шел за ней.

Фото: vk.com/dobrotatarstan

У добровольцев очень насыщенная программа, во время пребывания в лагере проходят образовательные сессии, посвященные компетенциям волонтеров, добровольческим сообществам, основным задачам разных направлений в волонтерстве и способам привлечения общества к мероприятиям. Также проходят мастер-классы по созданию социальных проектов и экскурсионные пешие прогулки.

«Им просто нужно посмотреть на старшего коллегу»

— Мы собрали здесь как людей, которые имеют свой добровольческий актив и развивают его в своем муниципальном образовании, так и тех, кто только начинает, для того, чтобы поощрить волонтеров за их заслуги, просто хорошо провести время, потому что нам республика Татарстан предоставила такую возможность. Тех, кто только начинает заниматься добровольчеством, — замотивировать путем обозначения опытов других добровольцев. Возможно, им просто нужно посмотреть на старшего брата, на старшего коллегу, — поделился с «Реальным временем» старший специалист АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Данис Сатдинов.

Фото: предоставлено Данисом Сатдиновым

По его словам, целями и приоритетами данного форума организаторы ставят увеличение добровольческого актива республики, развитие личных приоритетов, личных навыков и повышение комфорта самих добровольцев, как в своем муниципальном образовании, так и обозначение их роли в добровольческом сообществе Татарстана.