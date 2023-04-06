Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Наш город очень красивый, но какой же он грязный. Запущенный, бесхозный»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 27

Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний пост раиса республики с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами местных жителей. Подробнее об обращениях к представителям исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Почему такое отношение к нам, налогоплательщикам, да и просто к людям?»

Так, жители Азнакаево жалуются на загрязненность:

— Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из руководства республики и городов обратил внимание на то, что задыхаемся от пыли, в частности Азнакаево. Если посмотреть вечером, то как будто туман в городе от пыли. Все мы этой пылью дышим. Вдоль дорог грязи и песка очень много. Дорога вдоль Шайхутдинова, 2, а по ней очень много машин целый день ездит, пыль в окна летит, не чистилась никогда. Куда только не звонили, все ни при чем. Почему такое отношение к нам, налогоплательщикам, да и просто к людям, непонятно.

После визита Рустама Минниханова в Туркменистан обращают внимание и на отсутствие прямых рейсов на некоторые курорты:



— Рустам Нургалиевич, возьмите на контроль, пожалуйста, авиарейсы Казань — Ашхабад и обратно с возможностью по времени комфортного транзита в дружественные страны, особенно в Индию — Гоа и Бангалор. Заберет долю вылетающих через Казахстан, Узбекистан, Эмираты, Турцию. Из Москвы также очень перспективны для бизнеса стыковочные рейсы из Казани в конечный пункт Бангладеш, в Эмираты — это было бы очень выгодно Татарстану. В Екатеринбурге есть регулярные прямые рейсы в Гоа. Из Казани нет у UVT Aero прямого рейса даже в Сочи. Столько рейсов в холодную часть страны из Казани у этой татарстанской авиакомпании, а транзит через Казань в Минеральные Воды, в Сочи, на Каспий не предусмотрен. Почему нет субсидированных рейсов в курорты РФ из Казани для жителей Татарстана? Из других курортных регионов в другие курортные много субсидированных рейсов, а из холодной и облачной Казани прямые рейсы просто необходимы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«А будет какой-то пост и реакция на очередную транспортную дичь, которую сотворили на перекрестке Горького/Гоголя?»

Ситуация с грязью не лучше и в Казани:

— Такой грязный город, просто стыдно за рапорты. Дворников совсем уже нет в Казани. Или проблема в чем-то другом?



— Добрый вечер! Согласна — наш город очень красивый, но какой же он грязный. Запущенный, бесхозный какой-то в этом плане. Выходишь из подъезда и как на другой планете оказалась. А самое главное — такое чувство, что ответственные организации ни за что не отвечают.

— Наведите порядок на проспекте Победы в сторону метро от улицы Фучика. Осенью высадили деревья вдоль проспекта и никому до них дела нет. Ограждения все поломанные и кривые или вообще отсутствуют. Кустарники в ужасном состоянии, Мусор и грязь кругом.

— Сегодня на автобусной остановке «Проспект Победы» работница «Горводзеленхоза» «убиралась». Подняла пару бумажек, помахала чуток метлой и замела полученную кучку пыли и окурков на землю рядом с остановкой. И ведь зарплату получают за такую работу!!! Потопталась, толку никакого, видимость работы создала, и все. Побрела дальше с метлой и пустым мешком для мусора. За зиму эти красавцы из «Горводзеленхоза» тракторами весь асфальт перепахали, кругом борозды. Может, городу пожестче контролировать работу этой организации?



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также казанцы возмущаются по поводу отмены пешеходного перехода на перекрестке Горького/Гоголя:

— А будет какой-то пост и реакция на очередную транспортную дичь, которую сотворили на перекрестке Горького/Гоголя, отменив переход в очень популярном месте и тем самым сотворив очень опасный перекресток? Естественно, многие в трех местах вместо одного переходить не будут — можно на место сходить и глянуть по факту. Такое ощущение, что ЛПР никогда на местах не бывают и пешком не ходят вообще, что за некомпетентность опять? И вы же еще спрашивали, «а какие проблемы у нас в проектировании улиц» — вот самые наглядные!

Районная администрации в ответ сообщила, что «участок, к сожалению, был местом концентрации ДТП, поэтому вопрос вынесли на комиссию по безопасности дорожного движения, а такое решение было принято по предложению ГИБДД». Казанец поспорил с этим:



— В том-то и дело, что принятые меры не увеличивают безопасность, что в очередной раз подчеркивает некомпетентность ГИБДД. Почему они до сих пор принимают решения, а не архитекторы? А во-вторых, согласно сервису https://dtp-stat.ru/, на данном перекрестке было всего два ДТП за 2022 год и ноль за 2023 год с участием пешеходов (были по вине водителей), на соседнем П-образном перекрестке за это же время — одно ДТП (как раз переход в неположенном месте, где убрали переход). Т.е. ГИБДД своим решением не уменьшает количество ДТП, а перекладывает ответственность на пешеходов. Да и в целом, если сравнивать статистику с более старыми годами, отмена переходов никак не делает перекрестки безопаснее. ДТП в целом могли снижаться за счет более качественного асфальта, освещения и камер контроля скорости.

На переходы жалуются и жители другой части Казани:



— Кстати о переходах. С января ждем решение комиссии по безопасности по переходу на остановке «Гарифьянова». С одной стороны этот чудесный переход упирается в проезжую часть и заставлен заборами-киосками-столбами, с другой стороны дороги привольно упирается в газон. Это тоже нам подарок был — вместо перейти в одном месте, перейдите в трех. Когда уже будет принято решение по приведению перехода в порядок?!



«Почему все так сложно с необычными проектами?»

Отдельно казанцы обратили внимание на «сарай», который стоит около входа на станцию метро «Площадь Тукая» на стороне улицы Баумана:

— Доброе утро! Зачем сарай на первой линии установили в самом историческом месте? Можно было в виде красивой афишной тумбы оформить.



Фото: соцсети

В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что «это не сарай, а входная группа в подъемную платформу для маломобильных групп населения, располагающаяся на участке с 2012 года». И отметили — планов по переоформлению сейчас нет. В ответ житель сообщил:

— Печально, что такое строят в самом центре. Можно было замаскировать под красивую входную группу, почему все так сложно с необычными проектами? Только на афишах давно бы уже все окупилось. Лифт раньше не работал, сейчас работает? Приходилось составлять маршрут другими наземными переходами, поскольку пандусы неприспособленные совершенно в подземном переходе. Раньше еще и ларек стоял на съезде в переходе и мешал.