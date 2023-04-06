Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: «Наш город очень красивый, но какой же он грязный. Запущенный, бесхозный»
Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 27
Ежедневно публикации в телеграм-каналах органов исполнительной власти Татарстана, в том числе традиционный утренний пост раиса республики с приветственным «Исәнмесез!», собирают комментарии с просьбами и жалобами местных жителей. Подробнее об обращениях к представителям исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».
«Почему такое отношение к нам, налогоплательщикам, да и просто к людям?»
Так, жители Азнакаево жалуются на загрязненность:
— Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из руководства республики и городов обратил внимание на то, что задыхаемся от пыли, в частности Азнакаево. Если посмотреть вечером, то как будто туман в городе от пыли. Все мы этой пылью дышим. Вдоль дорог грязи и песка очень много. Дорога вдоль Шайхутдинова, 2, а по ней очень много машин целый день ездит, пыль в окна летит, не чистилась никогда. Куда только не звонили, все ни при чем. Почему такое отношение к нам, налогоплательщикам, да и просто к людям, непонятно.
После визита Рустама Минниханова в Туркменистан обращают внимание и на отсутствие прямых рейсов на некоторые курорты:
— Рустам Нургалиевич, возьмите на контроль, пожалуйста, авиарейсы Казань — Ашхабад и обратно с возможностью по времени комфортного транзита в дружественные страны, особенно в Индию — Гоа и Бангалор. Заберет долю вылетающих через Казахстан, Узбекистан, Эмираты, Турцию. Из Москвы также очень перспективны для бизнеса стыковочные рейсы из Казани в конечный пункт Бангладеш, в Эмираты — это было бы очень выгодно Татарстану. В Екатеринбурге есть регулярные прямые рейсы в Гоа. Из Казани нет у UVT Aero прямого рейса даже в Сочи. Столько рейсов в холодную часть страны из Казани у этой татарстанской авиакомпании, а транзит через Казань в Минеральные Воды, в Сочи, на Каспий не предусмотрен. Почему нет субсидированных рейсов в курорты РФ из Казани для жителей Татарстана? Из других курортных регионов в другие курортные много субсидированных рейсов, а из холодной и облачной Казани прямые рейсы просто необходимы.
«А будет какой-то пост и реакция на очередную транспортную дичь, которую сотворили на перекрестке Горького/Гоголя?»
Ситуация с грязью не лучше и в Казани:
— Такой грязный город, просто стыдно за рапорты. Дворников совсем уже нет в Казани. Или проблема в чем-то другом?
— Добрый вечер! Согласна — наш город очень красивый, но какой же он грязный. Запущенный, бесхозный какой-то в этом плане. Выходишь из подъезда и как на другой планете оказалась. А самое главное — такое чувство, что ответственные организации ни за что не отвечают.
— Наведите порядок на проспекте Победы в сторону метро от улицы Фучика. Осенью высадили деревья вдоль проспекта и никому до них дела нет. Ограждения все поломанные и кривые или вообще отсутствуют. Кустарники в ужасном состоянии, Мусор и грязь кругом.
— Сегодня на автобусной остановке «Проспект Победы» работница «Горводзеленхоза» «убиралась». Подняла пару бумажек, помахала чуток метлой и замела полученную кучку пыли и окурков на землю рядом с остановкой. И ведь зарплату получают за такую работу!!! Потопталась, толку никакого, видимость работы создала, и все. Побрела дальше с метлой и пустым мешком для мусора. За зиму эти красавцы из «Горводзеленхоза» тракторами весь асфальт перепахали, кругом борозды. Может, городу пожестче контролировать работу этой организации?
Также казанцы возмущаются по поводу отмены пешеходного перехода на перекрестке Горького/Гоголя:
— А будет какой-то пост и реакция на очередную транспортную дичь, которую сотворили на перекрестке Горького/Гоголя, отменив переход в очень популярном месте и тем самым сотворив очень опасный перекресток? Естественно, многие в трех местах вместо одного переходить не будут — можно на место сходить и глянуть по факту. Такое ощущение, что ЛПР никогда на местах не бывают и пешком не ходят вообще, что за некомпетентность опять? И вы же еще спрашивали, «а какие проблемы у нас в проектировании улиц» — вот самые наглядные!
Районная администрации в ответ сообщила, что «участок, к сожалению, был местом концентрации ДТП, поэтому вопрос вынесли на комиссию по безопасности дорожного движения, а такое решение было принято по предложению ГИБДД». Казанец поспорил с этим:
— В том-то и дело, что принятые меры не увеличивают безопасность, что в очередной раз подчеркивает некомпетентность ГИБДД. Почему они до сих пор принимают решения, а не архитекторы? А во-вторых, согласно сервису https://dtp-stat.ru/, на данном перекрестке было всего два ДТП за 2022 год и ноль за 2023 год с участием пешеходов (были по вине водителей), на соседнем П-образном перекрестке за это же время — одно ДТП (как раз переход в неположенном месте, где убрали переход). Т.е. ГИБДД своим решением не уменьшает количество ДТП, а перекладывает ответственность на пешеходов. Да и в целом, если сравнивать статистику с более старыми годами, отмена переходов никак не делает перекрестки безопаснее. ДТП в целом могли снижаться за счет более качественного асфальта, освещения и камер контроля скорости.
На переходы жалуются и жители другой части Казани:
— Кстати о переходах. С января ждем решение комиссии по безопасности по переходу на остановке «Гарифьянова». С одной стороны этот чудесный переход упирается в проезжую часть и заставлен заборами-киосками-столбами, с другой стороны дороги привольно упирается в газон. Это тоже нам подарок был — вместо перейти в одном месте, перейдите в трех. Когда уже будет принято решение по приведению перехода в порядок?!
«Почему все так сложно с необычными проектами?»
Отдельно казанцы обратили внимание на «сарай», который стоит около входа на станцию метро «Площадь Тукая» на стороне улицы Баумана:
— Доброе утро! Зачем сарай на первой линии установили в самом историческом месте? Можно было в виде красивой афишной тумбы оформить.
В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что «это не сарай, а входная группа в подъемную платформу для маломобильных групп населения, располагающаяся на участке с 2012 года». И отметили — планов по переоформлению сейчас нет. В ответ житель сообщил:
— Печально, что такое строят в самом центре. Можно было замаскировать под красивую входную группу, почему все так сложно с необычными проектами? Только на афишах давно бы уже все окупилось. Лифт раньше не работал, сейчас работает? Приходилось составлять маршрут другими наземными переходами, поскольку пандусы неприспособленные совершенно в подземном переходе. Раньше еще и ларек стоял на съезде в переходе и мешал.
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