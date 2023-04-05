Стоит ли отключать отопление в Казани? — опрос читателей «Реального времени»
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Температура воздуха в Казани чуть ли не каждый день бьет рекорды, в том числе 70-летней давности. Накануне в столице Татарстана наблюдалось +18°С, что на 2 градуса больше рекорда 2020 года, а сегодня ожидается до +20°С. На фоне этого казанцы начали обсуждать возможное отключение отопление — жители сетовали, что при включенных батареях сейчас они «вынуждены платить за то, что сейчас не надо». Однако в Комитете ЖКХ исполкома города сообщили, что в домах еще рано отключать отопление — по норме оно должно завершиться в день, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять выше +8 градусов, а эти показатели пока не достигнуты. Между тем уже завтра днем в столице Татарстана «похолодает» до +12 градусов, а ночью температура опустится до 0°С. «Реальное время» предлагает своим читателям проголосовать — стоит отключать отопление в Казани или нет, и почему.
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