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Стоит ли отключать отопление в Казани? — опрос читателей «Реального времени»

12:15, 05.04.2023 8

Примите участие в читательском голосовании

Стоит ли отключать отопление в Казани? — опрос читателей «Реального времени»
Фото: коллаж realnoevremya.ru

Температура воздуха в Казани чуть ли не каждый день бьет рекорды, в том числе 70-летней давности. Накануне в столице Татарстана наблюдалось +18°С, что на 2 градуса больше рекорда 2020 года, а сегодня ожидается до +20°С. На фоне этого казанцы начали обсуждать возможное отключение отопление — жители сетовали, что при включенных батареях сейчас они «вынуждены платить за то, что сейчас не надо». Однако в Комитете ЖКХ исполкома города сообщили, что в домах еще рано отключать отопление — по норме оно должно завершиться в день, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять выше +8 градусов, а эти показатели пока не достигнуты. Между тем уже завтра днем в столице Татарстана «похолодает» до +12 градусов, а ночью температура опустится до 0°С. «Реальное время» предлагает своим читателям проголосовать — стоит отключать отопление в Казани или нет, и почему.

Также можно отправить свой вариант в наш telegram-аккаунт для обратной связи.

Обсудить этот вопрос можно в нашей группе во «ВКонтакте».

"Реальное время"
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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 комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    я тоже считаю, что отопление надо выключать по плану, спешки нет
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  • Анонимно 05 апр
    проголосовала, а результата опроса не вижу, жаль
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  • Анонимно 05 апр
    смысл голосовать? всё равно не мы решаем
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    Анонимно 05 апр
    как это не мы? если массово подойти к вопросы - вполне можем
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  • Анонимно 05 апр
    Какое там отключение отопления? Даже в подъездах не хотят отключать отопление в жару.
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  • Анонимно 05 апр
    Жара на улице, вы чего? Еще десять дней назад надо было отопление выключить
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  • Анонимно 05 апр
    Каждый год одно и то же
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  • Анонимно 06 апр
    В подъездах надо отключить в квартирах не надо , оставить на минимуме , ночи холодные , вон ветер северный дует .
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