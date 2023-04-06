Быть или не быть россиянам на Олимпиаде под белым флагом?

Вяльбе делит шкуру неубитого медведя

Фото: Наталья Пахаленко/Олимпийский комитет России

Как быть с российскими спортсменами, которые всю жизнь готовили себя к главным спортивным стартам в карьере на государственные средства, а сейчас готовы выступать в Париже под белым флагом? Дискуссия в спортивном комьюнити вновь распаляется силами Елены Вяльбе. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает, какие есть «за» и «против» решения отправить россиян на Олимпиаду 2024 года.

«Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги». Вяльбе требует не участвовать

Эффект разорвавшейся бомбы произвели высказывания глава Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая в порыве то ли патриотических чувств, то ли из соображений, непосредственно связанных с личными выгодами, выдала напутственную речь, что соглашаться на участие в Олимпийских играх в Париже 2024 нельзя, если стране не вернут флаг и гимн.

— Здесь должно быть абсолютное четкое понятие, причина, по которой у тебя отобрали флаг и гимн, — заявила Вяльбе «Чемпионату». — Причину, по которой мы последние Олимпиады прошли без национальных символов, пусть эта причина и нечестна по отношению к нам, мы знаем. Сейчас совсем другая история. Глубинная история.

— Мое убеждение, мое личное мнение — не знаю, согласятся ли с этим мнением руководители нашего спорта, Олимпийского комитета России или президент нашей страны, но я живу в свободной стране и имею право его высказать: если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вяльбе явно лукавит, заявляя о праве на свободу слова, в то же время высказывая мнение, которое укладывается в повестку. Но куда более странно выглядят угрозы неким разделением в обществе из-за поездки нескольких атлетов на спортивные соревнования.

— А мы же неплохо живем, правда? — продолжает глава лыжной федерации России. — Хорошо кушаем, проживаем в хороших отелях, выступаем на соревнованиях. Для меня спортсмен — это святое, это абсолютно однозначно. Но в данной ситуации ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду». <…> Мне кажется, нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги, — сказала Вяльбе.

Размышления неоднозначны по содержанию, но еще более странно сегодня слышать подобное хотя бы потому, что никто Россию в Париж пускать не вызывался. «Коллективный Запад» собирает целые саммиты из 30 стран, которые выступают против допуска россиян, а при необходимости готовы запрещать своим олимпийским федерациям и спортсменам участвовать в таких Играх. То есть бойкотировать Олимпиаду.

На этом фоне, казалось бы, даже допуск россиян без государственной символики можно было бы расценивать как первый шаг к большой победе, однако чиновники от спорта уже начали свой «крестовый поход» на МОК.

Мнения любителей спорта по классике разделились строго в зависимости от возрастной категории и политических предпочтений (что, в принципе, взаимосвязано). Более возрастная категория условных консерваторов преимущественно поддержала Вяльбе, указывая, что отказываться нужно было еще перед Играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году, когда половину состава нашей сборной просто оставили дома, а остальных лишили флага. Мол, это была «проба пера» и проверка на реакцию России. А поскольку Олимпийский комитет России на все согласился, то якобы в МОК пошли дальше и уже отстранили под новым предлогом, а именно: в связи с конфликтом на Украине.

Люди «нового поколения» ожидаемо заготовили яйца и помидоры и выпалили свой праведный гнев на главу лыжной федерации. Здесь доводы прежние: спортсмены, мол, всю жизнь положили на то, чтобы подготовиться к Олимпийским играм, а теперь из-за политических игрищ должны пропускать главное событие в спортивной карьере? Так-то оно так, атлетов действительно жалко. Есть одно но. Все спортсмены, как правило, готовились к этим самым ОИ на спортивных объектах, построенных благодаря государственным программам, с детства занимались в бесплатных секциях — тоже оплачиваемых из федерального бюджета. Так что говорить о какой-то самостоятельности спортсменов, которые должны выступить без оглядки на государственную принадлежность тоже не совсем корректно. На Украине, судя по всему, решили действовать, следуя именно этой логике.

Фото: Daniel Haußmann/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Украинские спортсмены могут лишиться госфинансирования. Могут ли пойти на такие меры в России?

Тему финансирования спортсменов и их подготовки к международным соревнованиям уже подняли там, откуда не ждали — на Украине.

По информации ТАСС, которое ссылается на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины, украинские федерации могут лишиться господдержки и финансового обеспечения в случае их участия в турнирах с россиянами и белорусами.

«Разработан проект постановления Кабинета министров Украины, которым предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь.

Таким образом Международному олимпийскому комитету и остальным национальным олимпийским федерациям будет проще просто не дать россиянам возможность выступить даже в нейтральном статусе, чем допускать раздор в украинском спорте. Дележка шкуры неубитого медведя, которую провернула Вяльбе сегодня, выглядит не более, чем сотрясание воздуха.

Другой вопрос, готовы ли в ОКР пойти на подобную меру, если россияне захотят выступать в Париже под белым флагом с логотипом МОК? Или все-таки поддержат мечты атлетов выступить в Олимпийских играх и не станут вводить никаких финансовых рестрикций?