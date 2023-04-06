Быть или не быть россиянам на Олимпиаде под белым флагом?
Вяльбе делит шкуру неубитого медведя
Как быть с российскими спортсменами, которые всю жизнь готовили себя к главным спортивным стартам в карьере на государственные средства, а сейчас готовы выступать в Париже под белым флагом? Дискуссия в спортивном комьюнити вновь распаляется силами Елены Вяльбе. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает, какие есть «за» и «против» решения отправить россиян на Олимпиаду 2024 года.
«Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги». Вяльбе требует не участвовать
Эффект разорвавшейся бомбы произвели высказывания глава Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая в порыве то ли патриотических чувств, то ли из соображений, непосредственно связанных с личными выгодами, выдала напутственную речь, что соглашаться на участие в Олимпийских играх в Париже 2024 нельзя, если стране не вернут флаг и гимн.
— Здесь должно быть абсолютное четкое понятие, причина, по которой у тебя отобрали флаг и гимн, — заявила Вяльбе «Чемпионату». — Причину, по которой мы последние Олимпиады прошли без национальных символов, пусть эта причина и нечестна по отношению к нам, мы знаем. Сейчас совсем другая история. Глубинная история.
— Мое убеждение, мое личное мнение — не знаю, согласятся ли с этим мнением руководители нашего спорта, Олимпийского комитета России или президент нашей страны, но я живу в свободной стране и имею право его высказать: если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе.
Вяльбе явно лукавит, заявляя о праве на свободу слова, в то же время высказывая мнение, которое укладывается в повестку. Но куда более странно выглядят угрозы неким разделением в обществе из-за поездки нескольких атлетов на спортивные соревнования.
— А мы же неплохо живем, правда? — продолжает глава лыжной федерации России. — Хорошо кушаем, проживаем в хороших отелях, выступаем на соревнованиях. Для меня спортсмен — это святое, это абсолютно однозначно. Но в данной ситуации ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду». <…> Мне кажется, нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги, — сказала Вяльбе.
Размышления неоднозначны по содержанию, но еще более странно сегодня слышать подобное хотя бы потому, что никто Россию в Париж пускать не вызывался. «Коллективный Запад» собирает целые саммиты из 30 стран, которые выступают против допуска россиян, а при необходимости готовы запрещать своим олимпийским федерациям и спортсменам участвовать в таких Играх. То есть бойкотировать Олимпиаду.
На этом фоне, казалось бы, даже допуск россиян без государственной символики можно было бы расценивать как первый шаг к большой победе, однако чиновники от спорта уже начали свой «крестовый поход» на МОК.
Мнения любителей спорта по классике разделились строго в зависимости от возрастной категории и политических предпочтений (что, в принципе, взаимосвязано). Более возрастная категория условных консерваторов преимущественно поддержала Вяльбе, указывая, что отказываться нужно было еще перед Играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году, когда половину состава нашей сборной просто оставили дома, а остальных лишили флага. Мол, это была «проба пера» и проверка на реакцию России. А поскольку Олимпийский комитет России на все согласился, то якобы в МОК пошли дальше и уже отстранили под новым предлогом, а именно: в связи с конфликтом на Украине.
Люди «нового поколения» ожидаемо заготовили яйца и помидоры и выпалили свой праведный гнев на главу лыжной федерации. Здесь доводы прежние: спортсмены, мол, всю жизнь положили на то, чтобы подготовиться к Олимпийским играм, а теперь из-за политических игрищ должны пропускать главное событие в спортивной карьере? Так-то оно так, атлетов действительно жалко. Есть одно но. Все спортсмены, как правило, готовились к этим самым ОИ на спортивных объектах, построенных благодаря государственным программам, с детства занимались в бесплатных секциях — тоже оплачиваемых из федерального бюджета. Так что говорить о какой-то самостоятельности спортсменов, которые должны выступить без оглядки на государственную принадлежность тоже не совсем корректно. На Украине, судя по всему, решили действовать, следуя именно этой логике.
Украинские спортсмены могут лишиться госфинансирования. Могут ли пойти на такие меры в России?
Тему финансирования спортсменов и их подготовки к международным соревнованиям уже подняли там, откуда не ждали — на Украине.
По информации ТАСС, которое ссылается на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины, украинские федерации могут лишиться господдержки и финансового обеспечения в случае их участия в турнирах с россиянами и белорусами.
«Разработан проект постановления Кабинета министров Украины, которым предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь.
Таким образом Международному олимпийскому комитету и остальным национальным олимпийским федерациям будет проще просто не дать россиянам возможность выступить даже в нейтральном статусе, чем допускать раздор в украинском спорте. Дележка шкуры неубитого медведя, которую провернула Вяльбе сегодня, выглядит не более, чем сотрясание воздуха.
Другой вопрос, готовы ли в ОКР пойти на подобную меру, если россияне захотят выступать в Париже под белым флагом с логотипом МОК? Или все-таки поддержат мечты атлетов выступить в Олимпийских играх и не станут вводить никаких финансовых рестрикций?
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