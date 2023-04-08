«Люди задыхаются»: кто отравляет воздух жителям «Салават купере»

Население микрорайона пожаловалось на новую волну удушающей «химической атаки»

Жалуются на невыносимый запах, проникающий в квартиры даже с закрытыми окнами, жители казанского жилого комплекса «Салават купере». По обращениям населения в Минэкологии Татарстана инициировали внеплановую выездную проверку на полигон ТБО на улице Химической, принадлежащий УК «ПЖКХ». Инспекторы выявили грубые нарушения при эксплуатации объекта. Региональный оператор принял меры, чтобы устранить проблему — запахи на полигоне теперь нейтрализуют специальными опрыскивателями и еженедельно проводят замеры воздуха. Однако, как рассказали «Реальному времени» жители района, ситуация не улучшилась, и вопрос зловония по-прежнему доставляет им много проблем.

«Хоть беги отсюда»

На качество воздуха жители «Салават купере» жалуются давно — обращались к экологам, санврачам и в другие надзорные службы, но решить проблему пока не удается.



— Это ужасный запах, похожий на запах сероводорода. Я, конечно, не химик, но пахнет тухлыми яйцами. Вот недавно 2 дня подряд вообще невозможно было окна открыть. Хоть беги отсюда, — сетует жительница комплекса Елена Ильина.

От неприятного запаха население ЖК страдает не первый год. Он настолько сильный, что проникает в квартиру даже с закрытыми окнами, подчеркивает Ильина. Она живет здесь с января 2022 года: «В «Салавате» мне нравятся квартиры, мне все нравится, но этот запах впечатление портит». По словам другого местного жителя, активиста ЖК Дмитрия Савинчева, проблема актуальна уже 4 года, в течение которых жилой комплекс активно заселяется:

— Люди задыхаются. Дети, когда в садиках гуляют, запах ужаснейший стоит. Запах ни на что не похожий, он такой «химозный», — объяснил мужчина, — Я даже не знаю, с чем его сравнить. Он еще сильнее, еще противней и еще химозней, чем запах тухлых яиц.

Фото: realnoevremya.ru

По словам собеседников «Реального времени», дурные запахи присутствуют не всегда, а возникают примерно дважды в месяц и чаще всего по выходным. Кроме того, как отметил Савинчев, около двух раз в квартал ситуация усугубляется:

— Бывает такое, что вечерами этот химозный запах смешивается с запахом с птицефабрики. Вонь стоит вообще неимоверная. Вот этот запах намного сильнее и противнее куриного помета, смешанного с какой-то эссенцией ядовитой.

Серьезных случаев отравления или других негативных последствий для организма из-за неприятных запахов пока не зафиксировано. Однако во время таких газовых атак жители часто жалуются на головную боль и сухой кашель.

«Ничем это не кончится»



Источником дурных запахов население считает полигон ТКО «Химическая» в Казани, принадлежащий УК «ПЖКХ». В ходе проверок Минэкологии Татарстана выявило множество грубых нарушений на площадке — отклонение от проектной документации, утечку загрязненного фильтрата по периметру полигона, отсутствие на источниках загрязнения атмосферного воздуха пробоотборных отверстий и другие.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» связалось с пресс-службой предприятия. Как заверили в компании, в марте на полигоне произвели дезодорирование с использованием 1 180 литров раствора органического реагента. По словам специалистов, данный способ является безвредным и экологичным — на источник запаха оказывает воздействие водная эмульсия типа «вода ‒ масло».

— УК «ПЖКХ» продолжает осуществлять все необходимые действия согласно дорожной карте в рамках выполнения плана мероприятий по определению степени влияния полигона ТКО «Химическая» на качество атмосферного воздуха в Авиастроительном и Кировском районах Казани, — сообщили в компании.

Кроме того, добавили, что на полигоне регулярно пересыпают минеральный грунт. Им изолируют слои ТКО и укрепляют склоны, что позволяет «значительно уменьшить неприятный запах».



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В пресс-службе регоператора изданию также рассказали, что с марта по май на полигоне проводят исследование по определению степени влияния объекта на качество воздуха:

— Для отбора проб выбраны три точки с учетом направления жилой застройки. Первая — в направлении Авиастроительного района, вторая — в направлении поселка Новониколаевский Зеленодольского района и третья — в направлении ЖК «Салават купере», жители которого обращаются с жалобами на неприятный запах. Замеры проб воздуха проводятся еженедельно на каждой из трех точек. Итоги исследования позволят отобразить полноценную картину и показать динамику по результатам замеров проб воздуха.

По данным компании, в течение марта лабораторией «ЦЛАТИ» было произведено 10 измерений состояния атмосферного воздуха — пять в направлении Авиастроительного района и пять в направлении поселка Новониколаевский Зеленодольского района.

— В сторону ЖК «Салават купере» до настоящего времени измерения не проводились в связи с отсутствием необходимого направления ветра (северный и северо-восточный). Отбор проб осуществлялся 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 21, 22, 28 марта. По результатам выявлены превышения: 7 марта — по сероводороду и 28 марта — по ксилолу в точке по направлению к Авиастроительному району г. Казани, — сообщил регоператор, добавив, что выполняет установленные законом требования к эксплуатации полигона и постоянно ведет экологический мониторинг как самого объекта, так и прилегающих к нему территорий.

Ранее, в феврале этого года, руководитель межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров на совещании отметил, что организация должна устранить все нарушения на объекте размещения отходов в течение месяца.

Несмотря на принимаемые меры от жителей «Салават купере» поступают новые жалобы на удушающий запах. Последний раз проблема возникала совсем недавно — в выходные, 1 и 2 апреля, когда «два дня подряд вообще невозможно было окна открыть». Сами салаватовцы отчаялись, что проблему удастся решить: «Ничем это не кончится, потому что никто с этим бороться не будет».

«Мусорный коллапс»

Плохое качество воздуха — не единственная проблема казанцев. На коллегии Минстроя РТ прозвучали опасения по поводу угрозы «мусорного коллапса».



Дело в том, что единственный на сегодня действующий полигон ТКО на улице Химической в Московском районе Казани близок к заполнению. Его остаточная емкость оценивается в 542,8 тысячи кубометров. После его закрытия захоронение отходов должны осуществлять на дополнительных мощностях полигона «Восточный» (находится за территорией городского округа Казань).

Фото: realnoevremya.ru

Как подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе УК «ПЖКХ», полигон на Химической будет заполнен уже до конца этого года. При этом новые карты «Восточного» еще даже не начали строить.

После закрытия полигона ТКО «Химическая» для приема отходов его ждет рекультивация.

— В рамках обязательств, предусмотренных соглашением об использовании объекта «полигон ТКО по ул. Химической, 33, г. Казани», предполагается, что УК «ПЖКХ» до окончания срока действия соглашения произведет отсыпку полигона ТКО грунтом (толщиной не менее 0,7 метра), в том числе плодородным слоем (толщиной не менее 0,3 метра), а также произведет посев трав для обеспечения санитарной и экологической безопасности данного объекта, — сообщил регоператор.



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