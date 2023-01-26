Дмитрий Петров, УК «ПЖКХ»: «Готовы строить полигон, если разрешат»

Татарстанский регоператор ответил на претензии властей по поводу угрозы «мусорного коллапса»

Гендиректор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров ответил на претензии властей по поводу угрозы «мусорного коллапса», которые прозвучали на коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана по итогам 2022 года. В авторской колонке для «Реального времени» он выразил надежду, что полигон будет построен и введен в эксплуатацию в этом году, но для этого авиастроители должны пойти на уступки и смягчить авиационные ограничения.



Мусорные тарифы на минимуме

На протяжении нескольких лет наша компания поэтапно выполняет инвестиционную программу по модернизации инфраструктуры, рассчитанную до 2025 года. При этом стараемся сохранить экономический баланс интересов, пытаясь не допускать заметного роста тарифа на услуги по обращению с ТКО для потребителей. Если в этом году общий рост стоимости услуг ЖКХ заложен в пределах 9% в котловом исчислении, то тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТКО проиндексированы на минимальные 4%. Иначе говоря, платить за «мусор» придется меньше, чем за остальные услуги ЖКХ.

В настоящее время в нашей зоне обслуживания 2 миллиона жителей, проживающих в Западной зоне Татарстана. Ежегодно здесь образуется более 900 тыс. тонн ТКО. Две трети из них приходится на Казань (580 тыс. тонн) и еще треть (320 тыс. тонн) — на 21 муниципальный район РТ. В зоне обслуживания находится 45 тысяч контейнеров, где собираются отходы. Для раздельного сбора в Казани оборудовано 750 контейнерных площадок. В прошлом году оттуда было вывезено 43 тысячи кубометров вторсырья. Транспортировкой отходов занимается генподрядчик ООО «Чистый город», имеющий в парке более 200 единиц спецтехники. В настоящее время охват населения услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории западной зоны Татарстана составляет почти 100%.

Фото: УК ПЖКХ

Вывезли мусора на 13% больше, чем в прошлом году

В новогодние праздники традиционно накапливается много мусора, так как большая часть населения проводит их в кругу семьи. За первые дни января количество вывозимых отходов с контейнерных площадок увеличилось во всех точках, входящих в зону ответственности оператора. При этом в баки складируется даже больше мусора, чем обычно. УК «ПЖКХ» вывезла на 13% тонн мусора больше, чем за этот же период в прошлом году. При этом мусоровозы не всегда могут подъехать к контейнерам из-за узких проездов или припаркованных машин. Таких фактов немало.

В настоящее время компания совместно с исполкомами муниципалитетов, входящих в Западную зону Татарстана, ведет работу по составлению реестра контейнерных площадок. Основная цель оцифровки данных — получить полное представление обо всех контейнерных площадках в зоне работы регионального оператора, владеть актуальной информацией об объемах заполняемости и видах выбрасываемых отходов.

Реестр позволит решить проблемы, связанные с отсутствием актуальных реестров контейнерных площадок по всем районам Западной зоны. Благодаря реестру можно будет видеть фактические объемов образования отходов. Работа по составлению реестра завершится в 2023 году.

Данные по контейнерным площадкам Западной зоны Республики Татарстан (город Казань и 21 район) будут размещены в официальных интернет-источниках исполнительных комитетов муниципальных образований и на нашем сайте. Граждане смогут получить информацию о наличии действующих площадок и графике вывоза с них коммунальных отходов.

Отходы будут считать автоматически

На полигонах «Химическая» и «Восточный», МПС-1, МПС-2 внедрена система автоматизированного контроля «АИС-Отходы». В настоящее время 100% контейнерно-бункерного парка, транспортных средств и экипажей работают в АИС «Отходы».

Всего на внедрение и эксплуатацию АИС «Отходы» в Западной зоне Республики Татарстан компания вложила 182 миллиона рублей (не из тарифных источников, а собственных средств). В планах на 2023 год — подключить к АИС «Отходы» муниципальные районы республики. В настоящее время отправлены письма, началась работа по заключению соглашений на подключение. Данная работа проводится при поддержке правительства РТ, Госкомитета Татарстана по тарифам.

В этом году нам предстоит осуществить рывок в обновлении инфраструктуры обращения ТКО. Опорной ее точкой является вторая карта полигона «Восточный». Его мощность — 1,3 млн кубометров.

Предварительную сортировку поступающих на него отходов призван обеспечить мусоросортировочный комплекс — он будет построен в Зеленодольском районе. Его проектная мощность — 745 тысяч тонн. Технология сортировки предусматривает достижение уровня отбора вторичных материальных ресурсов до 20%, а органических ресурсов — до 30%. Зеленодольский МСК построят в 2025 году.

Чтобы не свозить все отходы в одно место, запланировано строительство сети межмуниципальных полигонов ММП. Они будут размещены в Верхнеуслонском (мощность 150 тысяч тонн), Арском (150 тысяч тонн), Алексеевском (75 тысяч тонн) районах. Срок их сдачи — 2025 год.

«Восточному» альтернативы нет

Но первостепенной задачей, конечно, является расширение мощностей полигона «Восточный». Без этого Казань не сможет обойтись. Единственный на сегодня действующий полигон ТКО на улице Химической в Московском районе Казани близок к заполнению. Его остаточная емкость оценивается в 542,8 тысячи кубометров. После его закрытия захоронение отходов должно осуществляться на полигоне «Восточный» (находится за территорией городского округа Казань). Именно он примет эстафету по захоронению казанских отходов до тех пор, пока не будет введен в строй завод по энергетической утилизации в Зеленодольском районе. Нет сомнений в том, что этот комплекс обязательно будет построен в Татарстане. Но пока не исчерпаны оставшиеся лимиты на «старом» полигоне, нужно срочно форсировать строительство новой карты полигона.

Возведение второй карты пришлось приостановить по независящим от регионального оператора обстоятельствам. Дело в том, что сооружение оказалось в границах приаэродромной зоны военного аэродрома Борисоглебский. В частности, в пределах шестой подзоны, где на данный момент запрещается возводить полигоны и другие объекты, способствующие массовому скоплению птиц (полигоны привлекают птиц, а те могут попасть в двигатели и спровоцировать аварию).

Эти ограничения были введены в конце 2021 года, а отведение земельного участка и проектирование полигона велось гораздо раньше — с 2014 по 2016 год, когда этих норм не существовало. Выход из затруднительного положения был найден. В настоящее время в правительстве РФ рассматривается проект постановления, предусматривающий двукратное сокращение радиуса действия шестой подлетной зоны до 7,5 км (сейчас размер шестой подзоны составляет 15 км от контрольной точки аэродрома). Безопасность эксплуатации «Восточного» вблизи аэродрома подтверждена независимой орнитологической экспертизой, проведенной КФУ. По итогам изучения маршрутов перелетов, мест гнездования птиц они пришли к выводу, полигон не создает угрозу безопасности воздушного движения.

Безопасен и экологичен

«Восточный» запроектирован как «умная» цифровая платформа, не имеющая аналогов в российской практике. В ее оснащение современным высокотехнологичным оборудованием направлено 400 млн рублей. По традиционной технологии строительства полигонов компания изолирует мусор при помощи укладки специального нижнего слоя и регулярного земляного покрытия. «Восточный» будет оснащен новейшей системой дегазации, которая исключит вредные выбросы в атмосферу. Для этого закуплено оборудование для сбора биогаза (2496-ТХ.1). При устройстве газовых коллекторов в устье труб будут смонтированы фильтры (очиститель воздуха, газов «ОПВС-0,095»), необходимые для улавливания и нейтрализации вредных веществ и неприятных запахов.

Полигон будет оснащен мощными очистными сооружениями производительностью 150 куб. м/сутки. Уже закуплено блочно-модульное сооружение «АэрКом-Пром-150К» массой 112 тонн. Его устройство обойдется почти в 200 млн рублей.

На рекультивацию (укрытие земляного тела и биологическую защиту) заложено 717 млн рублей.

Судьба новых полигонов — в руках местных властей

Вместе с тем наша компания приступила к созданию сети ММП в Западной зоне.

Но тут региональный оператор сталкивается с «местными особенностями». Под разными предлогами муниципальные власти не торопятся выделять земельный участки под их размещение. А без этого нельзя подготовить проектно-сметную документацию.

Чтобы уйти в скором будущем от практики тотального захоронения мусора, региональный оператор собирается построить мусоросортировочный комплекс в Осиново. Он будет находиться рядом с заводом по энергетической утилизации отходов. Соответственно, после сортировки вторичные отходы будут поступать на переработку, а некондиционные — на энергетическую утилизацию. Это даст возможность кратно уменьшить объем захоронений. В настоящее время идет процесс выкупа участка площадью 18 га у ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». Приступить к строительству планируется в 2024 году.

С начала работы региональный оператор сталкивается с хроническими неплатежами населения за вывоз мусора в республике. Чтобы укрепить финансовую дисциплину и повысить к себе лояльность среди татарстанцев компания объявила о проведении акции «Прощай, пени!». Должникам спишут пени за неоплату, если они погасят свои долги до 31 марта и оплатят начисление по обращению с ТКО за январь 2023 года. Добросовестное и своевременное исполнение своих обязательств жителями республики является залогом ритмичной работы регионального оператора.

В настоящее время общая задолженность населения Западной зоны составляет несколько сотен миллионов рублей. Ожидается, что такой дружественный шаг навстречу повысит ответственность потребителей. Ведь своевременность поступления платежей обеспечивает регулярную закупку мусоровывозящей техники и обновление контейнерно-бункерного парка. В этом году регоператор планирует закупить более 3 тысяч контейнеров и специальную мойку для них.

Луиза Игнатьева, фото: realnoevremya.ru