«Я устала улыбаться, это была неизъяснимая феерия чувств»

СИБУР впервые привез в Нижнекамск «Faрс-мажорный концерт» Театра наций

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

«Faрс-мажорный концерт» покорил нефтехимическую столицу Татарстана. На сцене татарского драматического театра им. Туфана Миннуллина при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» выступили молодые артисты Государственного театра наций (Москва). Талантливые выпускники ГИТИСа из мастерской Олега Кудряшова исполнили культовые шлягеры времен СССР. Живой звук, великолепная игра актеров и искрометные шутки надолго запомнятся истосковавшемуся по театральным постановкам нижнекамскому зрителю.

В каждом городе — новые шутки и импровизация



— Мы приехали поделиться хорошим настроением, подарить заряд положительных эмоций. Хочется, чтобы людям стало теплее. В спектакле звучат песни советского периода, которые многим хорошо знакомы, — поделился размышлениями о «Faрс-мажорном концерте» с журналистами актер Павел Акимкин.



В 2013 году он вместе со своими однокурсниками из ГИТИСа стоял у истоков создания «Faрс-мажорного концерта». По словам актера, тогда никто не предполагал, что необязательный, на первый взгляд, спектакль покорит сердца тысяч зрителей по всей стране. Секрет успеха постановки, уверены артисты, в неординарном воплощении известных ретромелодий, взаимопонимании и чувстве юмора.



В спектакле звучат песни советского периода, которые многим хорошо знакомы, отметили актеры. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим», автор Алмаз Фаттахов

— Советские композиторы были великолепными мелодистами, что сейчас встречается все реже и реже. Поэтому первый секрет спектакля — в музыке, второй — в легком взаимодействии музыкантов и артистов между собой. Каждая песня звучит не совсем в оригинальной версии. Очень много юмора не только на сцене, но и в музыке, — отметил актер Артем Тульчинский, которому также принадлежит идея названия концерта.



— Я проснулся с этим названием. Есть форс-мажор, а это фарс-мажор. В этом есть что-то интересное, игра слов, — добавил он.



Олег Савцов подчеркивает, что «Faрс-мажорный концерт» за годы существования претерпел немало изменений. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим», автор Алмаз Фаттахов

Актер Олег Савцов подчеркивает, что «Faрс-мажорный концерт» для драматических артистов и оркестра за годы существования претерпел немало изменений. В каждом городе — новые шутки и импровизация. Неизменным остается живой звук и неиссякаемая энергия актеров.



«Сегодня мы скажем: «Верю»



По словам организаторов, как только билеты появились в продаже, неизбалованный нижнекамский зритель моментально их раскупил. Желающих прийти на спектакль было так много, что сотрудникам татарского драматического театра пришлось ставить вдоль рядов дополнительные стулья.



— Сегодня на сцене выступают не какие-то ученики, а именитые артисты. Они зададут высокую планку для нижнекамского татарского драматического театра. Художественные руководители из соседних городов тоже присутствуют в зале. Нам всем будет с чем сравнить и над чем подумать. Я уверен, что сегодня мы скажем: «Верю», как говорил Станиславский, — сказал в предвкушении спектакля президент Национального конгресса татар Рустем Ямалеев.

Как только билеты появились в продаже, неизбалованный нижнекамский зритель моментально их раскупил. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим», автор Алмаз Фаттахов

— Я очень ждала этот день. Мы редко ходим на такие концерты. Для Нижнекамска — это большое событие! Спасибо всем, кто подарил возможность увидеть Театр наций на сцене, — призналась зритель Валентина Садыкова.



Ретрохиты в этот вечер исполнили обладательница премии «Золотая маска» Мария Биорк, Наталья Ноздрина, Елена Николаева, Артем Тульчинский, Олег Савцов, Павел Акимкин и Роман Шаляпин.



Открыли спектакль хиты от Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Евгения Мартынова, Нины Бродской, Леонида Утесова и других звезд эстрады. Культовые шлягеры чередовались шуточными врезками и поэзией. Живой звук, энергия и невероятный уровень драйва с первых минут захватили внимание зрителей. Знакомые мелодии приобрели уникальное звучание, объединив не только разные поколения, но и эпохи.



Ретрохиты в этот вечер исполнили Мария Биорк, Наталья Ноздрина, Елена Николаева, Артем Тульчинский, Олег Савцов, Павел Акимкин и Роман Шаляпин. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

После завершения спектакля нижнекамцы не скупились на аплодисменты, вызывая на бис вновь и вновь исполнить любимые композиции.



— Концерт очень понравился! Сегодня прозвучали песни нашей молодости. Чувство юмора на высоте. Все молодцы! Нет слов, одни эмоции, — поделилась впечатлениями от концерта Вера Чупашова.

Культовые шлягеры чередовались с шуточными врезками и поэзией. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Артисты очень понравились! Спектакль замечательный! Такая ностальгия нахлынула. Эмоции переполняют, просто фантастика, — соглашается Екатерина Гиннатуллина.



— Я устала улыбаться, это была неизъяснимая феерия чувств. Мы увидели высочайший уровень артистов. Очень приятно, что в наш город приехала труппа из Театра наций. Хотелось бы, чтобы такие спектакли в Нижнекамске были как можно чаще, — заключила Марина Балашова.

После завершения спектакля нижнекамцы не скупились на аплодисменты. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим», автор Алмаз Фаттахов

«С СИБУРом мы дружим много лет»



Показ «Faрс-мажорного концерта» в Нижнекамске стал возможен благодаря поддержке СИБУРа. Партнерство нефтехимической компании и Государственного театра наций ведется с 2015 года. Оно реализуется в рамках направления «Культура» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», объединяющей всю деятельность компании по поддержке и реализации социально значимых проектов в регионах работы площадок.



Партнерство нефтехимической компании и Государственного театра наций ведется с 2015 года. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим», автор Алмаз Фаттахов

— В городах своего присутствия СИБУР реализует программу социальных инвестиций «Формула хороших дел». В рамках этой программы к нам впервые приехал Театр наций, у нижнекамцев появилась возможность познакомиться вживую с концертом. Надеемся, что в последующие годы в Нижнекамске будут представлены и другие спектакли. СИБУР имеет с Театром наций долгосрочные связи, — сказала Эльвира Долотказина, помощник генерального директора «Нижнекамскнефтехима» по работе с муниципальными органами.



С теплотой о СИБУРе говорят и сами актеры, отмечая крепкие и плодотворные отношения:



— С СИБУРом мы дружим уже много лет. Даже не знаем, как охарактеризовать эту дружбу — такое ощущение, что она длится вечность, — подчеркнули артисты театра, которые до начала репетиции по традиции побывали на предприятии СИБУРа. «Нижнекамскнефтехим» поразил гостей своим масштабом и производственной мощью.



Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Меня очень заинтересовала экскурсия на «Нижнекамскнефтехиме». Это было любопытно. До этого мы были в Тобольске. Здесь поразил масштаб производств. Радует, что предприятие успешно развивается. Нам также показали столовую, которая больше напоминает уютное кафе в хорошем отеле. Спасибо большое за приглашение побывать на одном из крупнейших нефтехимических предприятий, — подытожил артист Театра наций Олег Савцов.

