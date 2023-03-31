Весенний призыв в России, обращение командира «Алга», ВСУ сдаются в плен / «Реальное время»
Весенний призыв в этом году в России продлится с 1 апреля по 15 июля и коснется 147 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Одно из новшеств текущего призыва заключается в том, что оповещать молодых людей военкоматы будут и в электронном виде. Отметим, что официальными лицами нашей страны уже сделан ряд заявлений о том, что срочников не будут отправлять в новые регионы и в зону СВО. Между тем в интернете давно ходят слухи о якобы разгроме одного из именных батальонов Татарстана — «Алга». Но командир батальона опроверг эти слухи. Что касается ситуации в Артемовске, ЧВК «Вагнер» продолжает штурм города. Около 20 украинских военнослужащих попали в плен. Тем временем в Москве арестовали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в сборе сведений, составляющих гостайну. Эти и другие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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