В Татарстане оружием владеют более 44,5 тысячи человек — это много или мало?

На сегодня в Татарстане зарегистрировано 44 547 владельцев оружия. Об этом рассказал начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ майор полиции Рамиль Камалиев, отвечая на вопрос «Реального времени».



У них на руках находится порядка 75 тысяч единиц оружия. За этот год от татарстанцев на портал госуслуг поступило 16 тысяч заявлений по всем видам услуг, касающихся оружия — продление, получение лицензии и так далее.

Со вчерашнего дня, напомним, вступили изменения в федеральный закон «Об оружии». В частности, повышен до 21 года возраст, с которого разрешено приобретение оружия.

44 547 владельцев оружия в Татарстане — это:

1,15% от численности населения республики — на начало 2021 года оно составляло 3,8 миллиона человек.

от численности населения республики — на начало 2021 года оно составляло 3,8 миллиона человек. На 4 739 человек меньше , чем в ноябре 2018 года — тогда в Татарстане было 49 286 владельцев, у которых на руках имелось 73 987 единиц различного вида оружия.

, чем в ноябре 2018 года — тогда в Татарстане было 49 286 владельцев, у которых на руках имелось 73 987 единиц различного вида оружия. Примерно два Менделеевска — население города составляет 21 606 человек.

— население города составляет 21 606 человек. Чуть меньше , чем в Тверской области — там 45 тысяч владельцев оружия. В собственности у них находится свыше 61 тысячи единиц оружия — меньше, чем в Татарстане.

, чем в Тверской области — там 45 тысяч владельцев оружия. В собственности у них находится свыше 61 тысячи единиц оружия — меньше, чем в Татарстане. 1,2% от общего числа владельцев оружия в России — их около 3,7 миллиона человек.

от общего числа владельцев оружия в России — их около 3,7 миллиона человек. В 3,8 раза меньше , чем в Санкт-Петербурге — 173 тыс. человек. У них на руках 333 тыс. единиц гражданского оружия.

, чем в Санкт-Петербурге — 173 тыс. человек. У них на руках 333 тыс. единиц гражданского оружия. В 6,5 раз меньше , чем в Москве — на учете в главном управлении Росгвардии по столице состоят около 300 тыс. владельцев гражданского оружия, в собственности которых находится порядка 650 тыс. единиц оружия.

, чем в Москве — на учете в главном управлении Росгвардии по столице состоят около 300 тыс. владельцев гражданского оружия, в собственности которых находится порядка 650 тыс. единиц оружия. В 1,5 раза больше , чем в Крыму — там зарегистрировано более 29 тысяч владельцев, у которых более 40 тысяч единиц различного оружия.

, чем в Крыму — там зарегистрировано более 29 тысяч владельцев, у которых более 40 тысяч единиц различного оружия. Более чем на 10 тысяч больш е , чем в Коми — там 34 тысячи владельцев оружия.

Дарья Пинегина