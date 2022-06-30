В Татарстане оружием владеют более 44,5 тысячи человек — это много или мало?
На сегодня в Татарстане зарегистрировано 44 547 владельцев оружия. Об этом рассказал начальник отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ майор полиции Рамиль Камалиев, отвечая на вопрос «Реального времени».
У них на руках находится порядка 75 тысяч единиц оружия. За этот год от татарстанцев на портал госуслуг поступило 16 тысяч заявлений по всем видам услуг, касающихся оружия — продление, получение лицензии и так далее.
Со вчерашнего дня, напомним, вступили изменения в федеральный закон «Об оружии». В частности, повышен до 21 года возраст, с которого разрешено приобретение оружия.
44 547 владельцев оружия в Татарстане — это:
- 1,15% от численности населения республики — на начало 2021 года оно составляло 3,8 миллиона человек.
- На 4 739 человек меньше, чем в ноябре 2018 года — тогда в Татарстане было 49 286 владельцев, у которых на руках имелось 73 987 единиц различного вида оружия.
- Примерно два Менделеевска — население города составляет 21 606 человек.
- Чуть меньше, чем в Тверской области — там 45 тысяч владельцев оружия. В собственности у них находится свыше 61 тысячи единиц оружия — меньше, чем в Татарстане.
- 1,2% от общего числа владельцев оружия в России — их около 3,7 миллиона человек.
- В 3,8 раза меньше, чем в Санкт-Петербурге — 173 тыс. человек. У них на руках 333 тыс. единиц гражданского оружия.
- В 6,5 раз меньше, чем в Москве — на учете в главном управлении Росгвардии по столице состоят около 300 тыс. владельцев гражданского оружия, в собственности которых находится порядка 650 тыс. единиц оружия.
- В 1,5 раза больше, чем в Крыму — там зарегистрировано более 29 тысяч владельцев, у которых более 40 тысяч единиц различного оружия.
- Более чем на 10 тысяч больше, чем в Коми — там 34 тысячи владельцев оружия.
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