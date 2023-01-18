В Татарстане за 2022 год изъяли 437 единиц оружия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

Сотрудники Росгвардии и МВД Татарстана проверили всех владельцев оружия на территории республики. Всего по состоянию на 2022 год оружие зафиксировали у 43 тысяч граждан и у 430 частных охранных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

— По результатам проверок за нарушение правил оборота оружия у граждан изъято 437 единиц оружия и более 700 патронов, 8 единиц оружия и 660 патронов — у юридических лиц, — рассказали в Росгвардии.

К административной ответственности привлекли более 2 тысяч граждан и юридических лиц.

Фото: realnoevremya.ru

Также в Росгвардии отметили, что за прошедший год жители Татарстана сдали более 1 900 единиц незаконно хранящегося оружия добровольно.

Напомним, что в июне в Татарстане оружием владели 44,5 тысячи человек. У них на руках находилось порядка 75 тысяч единиц оружия.

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Айрат Назипов