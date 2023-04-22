Антиизраильская Олимпиада и разорительные Игры доброй воли

Самые главные спортивные позоры Советского Союза

Фото: Главархив Москвы

Близорукость брежневских времен и разрушительность горбачевского правления — вот что вспоминает журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин из бездарного прошлого, когда думает об ошибках, совершенных во времена СССР. Корреспондент спортивной редакции издания рассказывает о контролимпиаде 1976 года по шахматам, «крушении» Карелии как союзной республики и «бездарных» Играх доброй воли.

Вспоминаем период, когда Югославия была главным противником Советского Союза

Первый международный бойкот, который предприняли руководители советского спорта, потащив за собой все социалистические страны, пришелся на шахматную Олимпиаду 1950 года в югославском Дубровнике (ныне Хорватия). Поругались два Иосифа — Иосиф Сталин и Иосип Броз Тито, причем Югославия осталась в одиночестве, поскольку Советский Союз привлек на свою сторону всех союзников, включая Албанию.

Именно с Югославией наша баскетбольная сборная прервала все неофициальные контакты в 1973 году, о чем вспоминал в своей книге Сергей Белов, когда «юги» не только догнали, но и перегнали советскую сборную. После чего обе сборные были главными конкурентами вплоть до развала обеих стран. Это еще и годы, когда максимально напряженными были отношения с Китаем, осложненные вооруженным конфликтом на Даманском полуострове в 1969 году. Что примечательно, писатель Василий Аксенов, державший нос по ветру государственной политики, использовал негативное отношение к Китаю в сценарии к своему спектаклю «Всегда в продаже». Там Олег Табаков, талантливо сыгравший буфетчицу Клаву, ругается «Хунвейбин чертов!» В одноименной повести Аксенова, вышедшей еще в 1963 году, этой фразы нет, как и слов у безымянной буфетчицы. Но для Табакова и имя придумали, и роль существенно расширили, и даже ополитизировали ее. Примечательно, что со времен Великой Отечественной войны на тот момент прошло всего 20 лет, еще в памяти была ненависть к немецкому нацизму, но Аксенов сделал акцент на китайских «комсомольцах».



Поразительно, но сейчас обе эти страны находятся если не в союзниках, то в ситуационных партнерах России. Которая, увы, сама может постыдиться факта предательства в области спорта, состоявшегося в 1976 году. Случилось это во время проведения шахматной Олимпиады 1976 года в Израиле, куда сборная СССР не поехала, как и буквально все государства Восточного блока: Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия, а также Куба.

Шахматная Олимпиада 1976 года в Хайфе. Фото: gpophotoeng.gov.il

Семидесятые годы — это годы активной эмиграции советских граждан в Израиль, притом что не все евреи стремились конкретно туда. За сборную Израиля играли литовец Яков Блейман, грузин Роман Джинджихашвили, москвич Владимир Либерзон, ленинградец Исаак Радашкович, вся женская сборная страны (Любовь Кристоп и Ольга Подражанская из Ленинграда, москвичка Алла Кушнир, Леа Нудельман из Симферополя), но при этом ленинградец Генна Сосонко ранее усилил сборную Голландии, а бывший лидер команды Карело-Финской республики Анатолий Лейн в 1976 году прямиком эмигрировал в США, без заезда в Тель-Авив. Летом того же года отказался возвращаться в СССР Виктор Корчной, вскоре ставший лидером сборной Швейцарии. Не заметить тенденцию было не сложно, как и забыть про первый бойкот, который пришелся на 1967 год, когда в Иерусалиме состоялся чемпионат мира среди юниоров, причем его проведение пришлось на время шестидневной войны. В итоге туда не приехали многие, не только представители СССР. Но уже через четыре года в Хайфе прошла студенческая шахматная Олимпиада, куда ни наши спортсмены, ни представители стран Варшавского договора не поехали по политическим мотивам. Любопытно, что предусмотрительная ФИДЕ с 1963 года проводила еще и чемпионаты Европы среди юниоров, но 25 лет подряд их хозяином был голландский Гронинген, вплоть до окончания холодной войны. Мотивов бойкотировать Голландию не находилось ни у кого.



На взрослых Олимпиадах регламент и календарь, что называется, до поры берегли от встречи команд СССР и Израиля, хотя в 1974 году уже случился спортивно-политический скандал, когда сборная Албании отказалась играть со сборной из Земли обетованной. Поэтому выбор Израиля в качестве хозяйки Олимпиады 1976 года был непросчитанным ходом ФИДЕ. Но еще более непросчитанной оказалась реакция на него Советского Союза и его вассалов.

Летом того же года отказался возвращаться в СССР Виктор Корчной. Фото: Bert Verhoeff for Anefo. National Archives

«Антиизраильская Олимпиада» по составу практически повторяла бойкот Монреаля

Компенсируя неучастие на Олимпиаде в Израиле, ливийский лидер Муамар Каддафи призвал к проведению неофициальной шахматной Олимпиады на его родине, единственным недостатком которой было отсутствие женского турнира. Приехали 34 страны, включая такие, как Италия, Филиппины и Уругвай, принимавшие участие в легальной Олимпиаде.



Каддафи даже не пришлось всерьез напрягаться, чтобы собрать столь большое количество стран-участниц на шахматную Олимпиаду. Дело в том, что летом тогда был обширный бойкот классической Олимпиады в Монреале, когда африканские страны протестовали против Новой Зеландии. Ранее эта страна возобновила спортивные контакты с ЮАР, изгнанной из спортивного мира из-за проводимой в стране политики апартеида. Алжир, Верхняя Вольта (ныне Буркина Фасо), Гамбия, Кения, Марокко, Сомали, Тунис, Уганда из Африки, Афганистан, Ирак, Мадагаскар, Шри Ланка из Азии, плюс европейская Албания и американский Сальвадор не поехали в Монреаль, зато отправили шахматные делегации в Триполи. Критики контролимпиады ссылаются на невысокий уровень ее участников, и это так. Но уровень как раз и должна была обеспечить та десятка стран из организации Варшавского договора. Любопытно, что среди участников Олимпиады был и молодой Бахар Куатли, родившийся в Сирии, позже переехавший во Францию, но на той контролимпиаде представлявший Ливан. Такой вот мятежный дух был у нынешнего вице-президента ФИДЕ.

Похожий на дух уругвайца Линкольна Касаса. Известный в будущем журналист, писатель и профессор истории выступал на Антиизраильской Олимпиаде, протестуя против военной диктатуры в Уругвае, а три его товарища по команде Педро Бальеро, Хосе Орчаниан и Альваро Рикетто остались на родине. Впрочем, участники Олимпиады в Хайфе могли позавидовать участникам контролимпиады. Им полагалось проживание, питание, автомобиль с водителем и 100 долларов каждому за счет Ливии.

Поддержать эту альтернативную шахматную Олимпиаду было в интересах СССР, но этого не произошло. Хотя годом ранее бойкотировали чемпионат мира по художественной гимнастике в Испании, протестуя против правления генерала Франциско Франко, а тремя годами позже бойкотировали женский чемпионат мира по баскетболу в Южной Корее. Но это были решения принятые в СССР, поддержанные странами СЭВ, а в отношении шахматной Олимпиады пришлось бы идти в фарватере Ливии и ее протестного движения. Вот на фоне этого и решили «не нагнетать»... Понятно, что не председатель федерации шахмат СССР Юрий Авербах принимал решение о неучастии в Антиизраильской Олимпиады, и даже не министр спорта Сергей Павлов. Михаил Суслов, отвечавший за идеологию? Дедушке было на тот момент было 74 года, вряд ли бы он стал вникать в вопросы еще и спорта. Скорее всего, возражал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, которому очень понравилась идея потчевать советского зрителя хоккейными баталиями с командами НХЛ и ВХА.

В 1984 году по записке бывшего пропагандиста выросшего до статуса министра спорта Марата Грамова советские спортсмены не поехали на Олимпиаду в Лос-Анджелес. Фото: wikipedia.org/Public Domain

Что подсказывает история

Марат Грамов, сменивший в Отделе пропаганды Александра Яковлева, тоже мог повлиять. История, самый умный и знающий эксперт, подсказывает, что ближе к моменту развала страны логики в развитии международных отношений в спорте не было от слова «совсем». Так, в 1984 году по записке бывшего пропагандиста выросшего до статуса министра спорта Марата Грамова советские спортсмены не поехали на Олимпиаду в Лос-Анджелес. В противовес Олимпиаде были спешно организованы соревнования под названием «Дружба», потребовавшие огромных финансовых вложений. А уже в 1986 году мы организовали совместно с США Игры доброй воли в Москве. Опять неоправданные затраты.

«Игры доброй воли — это не малые и не большие Олимпийские игры. Это Игры доброй воли, — комментировал все тот же Марат Грамов. — Мы не преследуем каких-либо коммерческих целей. Наши расходы значительно превосходят возможные доходы. Мы берем на себя обеспечение всех участников, судей, гостей питанием, жильем, транспортом, несем расходы по проведению соревнований и аренде спортивных сооружений. Многим участникам будет оплачен проезд. Мы полагаем, что Игры доброй воли внесут важный вклад в распространение философии олимпизма». Это непрофессионализм или преступление? Чего ж мы двумя годами ранее не задумывались о «философии олимпизма», что обошлось бы государственной казне значительно дешевле? То есть ранее потратившись на «Дружбу», спустя два года мы тратились уже на «Добрую волю» во многом по прихоти такого малозначительного персонажа, как Грамов. Когда СССР был на пике противостояния с Западом, наших спортсменов лишили Олимпиады. Когда Михаил Горбачев раскрыл Западу широкие объятия, провели помпезные старты за счет нищающего бюджета. Поскольку к тому времени Советский Союз вернулся к талонной системе, с каждым годом увеличивая список дефицитных продуктов, который в конце концов в точности совпал со списком продукции первой необходимости. Понятно, что когда критическая масса подобных политических флюгеров в руководстве страны превысила все допустимые пределы, она должна была развалиться.

Марат Грамов. Фото: Bundesarchiv, B 145 Bild-F077176-0001/Arne Schambeck/CC-BY-SA 3.0

Решение о бойкоте Олимпиады в Лос-Анджелесе было принято неким «коллективным разумом», поскольку генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко на тот момент был уже недееспособен, а среди его сподвижников не находилось высокопоставленного человека, способного на принятие самостоятельного решения. А вот решение об Играх доброй воли, не нужных по сути и разорительных по бюджету, было в череде преступно-предательских решений правительства Горбачева. Одно из первых предательских решений. Начали с одностороннего отказа от испытаний ядерной бомбы. Причем выбрана была дата, когда 40 лет назад Америка сбросила две бомбы на Хиросиму и Нагасаки, но мораторий был принят в СССР. В 1986-м Горбачев полез в Казахскую ССР снимать одного из ветеранов Союза Динмухамеда Кунаева, по сути, на ровном месте устроив межнациональный конфликт, который повлек за собой десятки более кровопролитных.

Как музыкальный импрессарио Малкович стал известным хоккейным агентом



Возвращаясь к спорту, вспомним показательное решение по беглому пианисту Андрею Гаврилову. В 1985 году Гаврилов незаконно выехал из СССР в Англию и решил не возвращаться, скрываясь с помощью английских спецслужб. По принятому тогда закону Гаврилов превращался в невозвращенца и должен был лишиться советского паспорта, но Горбачеву советские законы были не писаны. В итоге Гаврилову сохранили советское гражданство и выдали «свободный заграничный паспорт» СССР. Запрос Гаврилова о предоставлении ему возможности свободного передвижения был одобрен Маргарет Тэтчер и Михаилом Горбачевым, а «свободному миру» был продемонстрирован явный знак: Советы готовы сдаваться.



Именно об этом событии затем вспоминал известный хоккейный агент Марк Малкович: прецедент Горбачева — Гаврилова подсказал ему, что с Советами можно начинать работать. Музыкальный импресарио быстро переориентировался на сотрудничество с советскими хоккеистами, поняв, что на спортивном рынке заработает куда больше. Поначалу заключил контракт с первым советским легальным НХЛовцем Сергеем Пряхиным, дальше — больше, а верхом деятельности Малковича стал доставшийся ему практически бесплатно Вячеслав Фетисов. Крайне патриотично настроенный сейчас сенатор не любит рассказывать, как он проворачивал свою сделку через детский фонд Гарри Каспарова, делая все, чтобы за его переход в НХЛ Советский Союз не получил ни цента.



Так Горбачев сотоварищи начали распродавать Западу СССР, тогда еще не оптом, а в розницу. И, почувствовав это, из страны побежали массово спортсмены. Хоккеисты Александр Могильный, Владимир Константинов и Сергей Федоров, сбежавший из СССР и ЦСКА, который он сейчас тренирует. Из страны, откуда в те годы можно было уезжать в заграничные чемпионаты вполне легально, сбежали еще один хоккеист Годынюк, футболист Мытсник, фигуристы Крыканова, Першин, Сур, Шпильбанд, шахматисты Ахмыловская и Камский, баскетболистка Аброськина. В итоге количество дезертиров за последние четыре года перестройки в разы превысило количество бегунков за предыдущие 40 лет спорта Советского Союза.

Джаудат Абдуллин