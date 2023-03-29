Медведев в Казани, пожизненное «казанскому стрелку», Зеленский про поражение в Артемовске / «Реальное время»
Сегодня в Казань прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он приехал посетить предприятия ОПК Татарстана и провести совещание. Также сегодня в республике прокуратура попросила приговорить Ильназа Галявиева к пожизненному сроку по делу о стрельбе в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек. По нашим данным, родители потерпевших запросили компенсацию морального вреда на общую сумму в 100 млн рублей. А из Набережных Челнов в Лисичанск сегодня отправили очередную гуманитарную помощь массой 20 тонн. Говоря о проведении спецоперации, отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поражение ВСУ в Артемовске грозит Украине компромиссом с Россией и усилением внутреннего и международного давления. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим сам определяет собственные приоритеты, а Россия продолжает военную операцию на Украине. Вот такие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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