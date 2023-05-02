Как в СССР решали проблемы с «ненужными» командами

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Львовские «Карпаты» выступили с заявлением о готовности отказаться от экипировочного спонсора, поскольку он сотрудничает с питерским «Зенитом». Во Львове в очередной раз напомнили о команде, которая во времена позднего СССР символизировала поклонение нацистским символам и стала одной из предтеч современной бандеровской Украины. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает о «грехах» советского спорта.

Как содержали «бандеровцев» за деньги ПрикВО

Футбол во Львове возник в 1949 году с созданием армейской команды СКА всего лишь через 5 лет после освобождения Львова от немецких оккупантов, что произошло после Карпатско-Ужгородской операции, которая увенчалась успехом в октябре 1944-го. Казалось бы, какой тут спорт.

Но уже в ближайшее время здесь началось развиваться производство беговых лыж, конкретно в закарпатском городе Мукачево (самые известные бренды «Бескид» и «Тиса»), следом производство клюшек для хоккея с шайбой. Львов также превращался в индустриальный город: поначалу здесь построили предприятие «Львовсельмаш», открыли автобусный завод, затем местная допотопная фабрика была перепрофилирована для выпуска велосипедов и легкой мототехники (мечта многих советских пацанов — «Верховина» и «Карпаты»), а хотелки домохозяек, телевизор «Электрон», выпускал местный телевизионный завод, количество работников которого достигало 50 тысяч человек. В итоге город с численностью жителей в 310 тысяч, перейдя под советский протекторат, нарастил это количество вдвое, и это несмотря на военные потери и на то, что борьба с бандеровцами шла до конца сороковых.

В 1961 году по инициативе вышеназванного «Львовсельмаша» была сформирована команда «Сельмаш», игравшая поначалу в чемпионате Украина, а два года спустя под новым названием «Карпаты» она сразу же заняла место в первой лиге. Это было незаслуженно, поскольку более титулованный львовский СКА остался во второй лиге. Из его состава трое (Владимир Валионта, Юрий Сусло и Александр Филяев) решились на переход в «Карпаты» сразу же, со временем перешли еще трое армейцев — Юрий Басалик, Богдан Грещак и Петр Данильчук.

Памятный знак с рельефными изображениями обладателей Кубка СССР 1969 на стадионе «Украина» (Львов). Фото: PavloFriend/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

В итоге щедро финансируемые «Карпаты» добились исторических достижений. В 1969 году они выиграли Кубок СССР, будучи на тот момент командой первой лиги, а за два года до этого в ее составе сыграл настоящий аргентинец! Педро Хуан Тышик (уроженец провинции Чако) сыграл за «Карпаты» под именем Петра Тышика. Это было удивительное событие для того времени, поскольку ранее наблюдался обратный процесс: к примеру, профессор Львовского университета Юрий Полянский, который три года был бургомистром Львова при немецких захватчиках, бежал как раз-таки в Аргентину.

«Центробежные силы» Львова

Если посмотреть на собратьев львовян в присоединении к Советскому Союзу по пакту Молотова — Риббентропа, то можно сделать любопытное наблюдение. Только Львов целиком и полностью концентрировал спортивную мощь в городе, ничего не оставляя областным городам. А вот соседи иногда позволяли «брать суверенитета сколько смогут». Так, в 1969 году в в 60-тысячном городке Берегово (Закарпатье) была создана сильная женская команда по гандболу «Бактянка», где воспитали двух будущих гандболисток сборной СССР Нину Гецко (олимпийская чемпионка), Наталью Митрюк (чемпионка мира), Людмилу Задирака (вице-чемпионка мира), но в областной Ужгород команда переехала только в 1989-м, через 20 лет после своего создания. Кстати, команду, которую собирал по крупицам советский венгр Йожеф Зупко (украинцы предпочитают называть его Иосифом или даже Иосипом Зупко), финансово поддерживал Береговский консервный завод, открытый в 1947 году.

Футбольная «Нива» зародилась в селе Подгайцы с двумя тысячами населения, потом переехала в 18-тысячные Бережаны, и только после этого — в областной Тернополь. Что касается львовян, то ни в провинциальном Дрогобыче, ни в Стрые (там родился Степан Бандера и служил изобретатель автомата Василий Калашников), ни в других городах Львовской области серьезных команд не формировали. Хотя в областной команде «Нефтяник» из Дрогобыча заиграл еще один аргентинский репатриант Хосе Турчик.

Зато Львов к двум футбольным командам добавлял сильную ватерпольную дружину «Динамо» — призера чемпионата СССР, гандбольный СКА, тоже приписанный к Прикарпатскому военному округу. При этом Львов располагал еще одной «армейской» командой под названием «Сокол», которая представляла ЛВППУ СА и ВМФ, Львовское высшее военно-политическое училище, чья команда играла в чемпионате УССР и первенстве КФК Советского Союза. Именно там «армейскую службу» прошел будущий футболист «Зенита» и тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб, ныне «щирый западенец».

ФК «Карпаты» 1970-1971 Фото: ФК «Карпаты»

«СКА-Карпаты»

Если в послевоенные годы с бандеровцами и их приспешниками обходились жестко, то спустя десятилетия события войны и бандеровского предательства сглаживались в памяти. Иначе как можно объяснить появление в «Карпатах» сразу двух отроков бандеровского национализма Андрея Баля и Григория Батича. У Баля сидела мама, у Батича — отец Иван Батиг. В те же годы избежал уголовного наказания Владимир Мунтян, который был виновен в автомобильной аварии со смертельным исходом. Но у него нашелся самый влиятельный покровитель, какой только мог быть на тот момент в Советской Украине, — первый секретарь ЦК Владимир Щербицкий, в какое-то время превративший целую республику в свою вотчину.

Возвращаясь к «Карпатам», вспомним, что в первых числах января 1982 года руководство областного футбола, сославшись на сложность финансирования двух команд мастеров и неудачное выступление в последнем сезоне, решило объединить два клуба, подчинив сформировавшуюся команду военному ведомству. В конечном итоге в команде было 11 «карпатовцев»: Константин Антоненко, Василий Гунько, Сергей Квасников, Станислав Кочубинский, Иван Паламар, Виктор Рафальчук, Владимир Сакалов, Анатолий Саулевич, Игорь Цисельский, Алексей Швойницкий, Степан Юрчишин. Плюс десять бывших армейцев: Богдан Бандура, Владимир Буняк, Иван Гамалий, Александр Кирюхин, Владимир Лаба, Александр Микулец, Владимир Сиверин, Виктор Сухенко, Павел Филонюк, Владимир Юрчишин, младший и менее талантливый брат Степана.

Это слияние положительно повлияло на третьего актора — кишиневский «Нистру», куда перешли Григорий Батич, Юрий Дубровный, Виктор Копыл, Игорь Мосора и Василий Щербей, которые в конце сезона завоевали путевку в высшую лигу чемпионата СССР.

ФК «Карпаты» во время матча 1999 года Фото: ФК «Карпаты»

Распад и воссоздание «СКА-Карпаты»

В 1988 году женский чемпионат Украинской ССР по гандболу выиграла львовская команда «Импульс», спустя год переименованная в «Галичанку». Под этим названием команда дебютировала в высшей лиге чемпионата СССР, и это был откровенный плевок в лицо советским ветеранам войны, поскольку название команды напоминало о 14-й дивизии СС «Галиция», или «Галичина» по-украински.

В том же 1989 году «СКА-Карпаты» заняли последнее место в первой лиге и были расформированы. С 1990 года были воссозданы «Карпаты» (интересно — откуда взялись средства, которые 8 лет тому назад спонсор, телевизионный завод «Электрон», уже не мог перечислять?). А на месте «СКА-Карпаты» возникла команда «Галичина», которая базировалась в Дрогобыче.

В «Галичину» перешли бывшие армейцы Олег Бересский, Василий Бондарчук, Владимир Буняк, Александр Войтюк, Роман Зуб, Александр Коваленко, Владимир Кухлевский, Вячеслав Медвидь, Юрий Мокрицкий, Анатолий Седых, Олег Федоров, Юрий Шулятицкий. Еще двое — Александр Гий и Вячеслав Лендел — стали игроками «Карпат».

Президентом «Галичины» был назначен тот самый аргентино-украинец Хосе Турчик, который договорился о том, что СКА должен перейти под юрисдикцию нового городского клуба «Дрогобыч» с 85 процентным финансированием ПрикВО. Получается, что Советский Союз через свои армейские структуры начал спонсировать команду, названную так в честь дивизии СС. Бандеровщина, 40 лет дремавшая в Советской Украине, снова оказалась востребована в республике, которая всеми силами стремилась покинуть Советский Союз.



Джаудат Абдуллин