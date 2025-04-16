Колесников выиграл чемпионат России по плаванию на 50 м на спине и выполнил норматив на ЧМ

Фото: Динар Фатыхов

Климент Колесников стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 50 метров на спине, который проходит в Казани. Российский пловец показал результат 23,90 секунды, выполнив квалификационный норматив на чемпионат мира по водным видам спорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второе место занял Павел Самусенко, финишировавший с результатом 24,01 секунды, что также позволило ему выполнить норматив для участия в чемпионате мира. Бронзовую медаль завоевал Мирон Лифинцев, показавший время 24,51 секунды.



Чемпионат России по плаванию в Казани является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Соревнования в Казани завершатся 18 апреля.

Ранее Колесников стал чемпионом России по плаванию на дистанции 100 метров на спине.

Рената Валеева