Колесников выиграл чемпионат России по плаванию на 50 м на спине и выполнил норматив на ЧМ
Климент Колесников стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 50 метров на спине, который проходит в Казани. Российский пловец показал результат 23,90 секунды, выполнив квалификационный норматив на чемпионат мира по водным видам спорта.
Второе место занял Павел Самусенко, финишировавший с результатом 24,01 секунды, что также позволило ему выполнить норматив для участия в чемпионате мира. Бронзовую медаль завоевал Мирон Лифинцев, показавший время 24,51 секунды.
Чемпионат России по плаванию в Казани является официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.
Соревнования в Казани завершатся 18 апреля.
Ранее Колесников стал чемпионом России по плаванию на дистанции 100 метров на спине.
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