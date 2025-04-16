«Ак Барс» назвал состав на третий матч серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

Команды впервые сыграют в Казани в текущем плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» оставил без изменений состав на третий матч серии с московским «Динамо» в Кубке Гагарина. Команды впервые в текущем плей-офф сыграют в Казани.

Тренерский штаб «Ак Барса» не стал вносить изменения в состав по сравнению со второй игрой серии в Москве. Форвард Алексей Пустозеров, пропустивший последний матч с «бело-голубыми» из-за простуды, вновь остался вне заявки. В третьем звене вместо него появится Семен Кошелев.

В воротах «Ак Барса» встанет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов. У московского «Динамо» с первых минут сыграет вратарь Владислав Подъяпольский.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. В Москве в первой игре «барсы» победили 5:3, во второй — 2:0. Казанская команда впервые в текущем плей-офф выиграла с «сухим» счетом.

В первом раунде «Ак Барс» в семи матчах обыграл «Автомобилист» (4:3), «Динамо» оказалось сильнее СКА (4:2).

Зульфат Шафигуллин