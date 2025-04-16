Игрок УНИКСа Найт претендует на звание MVP регулярного чемпионата Единой лиги

Фото: Мария Зверева

Защитник УНИКСа Маркос Найт вошел в число претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/25. Лига ежегодно вручает эту награду лучшему игроку с сезона 2009/2010.

Конкуренцию Найту составят Мело Тримбл из ЦСКА и Дуэйн Бэйкон из «Зенита», однако именно Найт демонстрирует впечатляющую статистику, позволяющую ему всерьез претендовать на престижную награду: 16,8 очка, 4,1 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата, с общим рейтингом эффективности 18,9 балла.

Напомним, что в прошлом сезоне звание MVP досталось Ненаду Димитриевичу из УНИКСа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также стоит отметить, что главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович снова в списке претендентов на звание лучшего тренера сезона.

Рената Валеева