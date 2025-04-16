В Вашингтоне объявили 11 апреля днем Александра Овечкина

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года днем Александра Овечкина. Соответствующий документ опубликован пресс-службой клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон».

— Я, мэр Вашингтона, настоящим провозглашаю 11 апреля 2025 года днем Александра Овечкина в Вашингтоне и приветствую празднование этого дня всеми жителями города, — говорится в документе за подписью Баузер.

Ранее Овечкин стал рекордсменом НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. На счету форварда 896 голов, 6 апреля он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

11 апреля в Вашингтоне прошли праздничные мероприятия в честь Овечкина.

Рената Валеева