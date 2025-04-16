Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене

Фото: Динар Фатыхов

Американская рок-группа Linkin Park станет хедлайнером финала футбольной Лиги чемпионов. Мероприятие пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Это будет первый финал Лиги чемпионов, проведенный в новом формате по швейцарской системе. Стадион «Альянц Арена» примет финал турнира во второй раз. Матч станет девятым финалом главного европейского клубного футбольного турнира, который состоится в Германии.

Напомним, определились первые два полуфиналиста Лиги чемпионов по футболу. Французский ПСЖ уступил английской «Астон Вилле» в ответном матче четвертьфинала. Игра в Бирмингеме на «Вилла Парк» закончилась со счетом 2:3. Однако первая встреча была в пользу «ПСЖ» — 3:1. Так парижская команда прошла в полуфинал с общим счетом 5:4.

В другом поединке «Боруссия» (Дортмунд) победила «Барселону» (Испания) — 3:1. Обе команды, «Боруссия» и «Астон Вилла», выбыли из борьбы, а «Барселона» и ПСЖ сыграют в полуфинале.

Рената Валеева