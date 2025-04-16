Пригода стал чемпионом России по плаванию на дистанции 200 метров на спине

Фото: Динар Фатыхов

Кирилл Пригода, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира, завоевал золото в плавании на дистанции 200 метров на спине на чемпионате России, который проходит в Казани. Он показал результат 2 минуты 8,55 секунды.

Второе место занял Александр Жигалов (2.09,21), а бронзу завоевал Алексей Сударев (2.10,74). Все три спортсмена выполнили норматив для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У женщин в плавании на дистанции 50 м баттерфляем победу одержала Мария Осетрова с результатом 25,79 секунды. Второй стала Арина Суркова (25,84), обе спортсменки также выполнили норматив, чтобы принять участие в чемпионате мира. Третьей стала Дарья Татаринова (26,11).

Чемпионат России завершится 18 апреля.

