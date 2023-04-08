О Зинэтуле Билялетдинове и не только

Динамовские команды в Татарстане

18 апреля исполняется 100 лет со дня образования спортивного общества «Динамо». Оно было образовано 18 апреля 1923 года, и почетным председателем спортивного общества в первые годы его существования был Феликс Дзержинский, председатель ГПУ НКВД СССР. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о его неразрывных связях с Татарстаном.

Первое «Динамо» в Татарии было футбольным

Если уж мы заговорили о Феликсе Дзержинском, то понятна фундаментальная роль ГПУ-КГБ СССР в создании нового спортивного общества, которое сменяло прежние — буржуазного характера. Так и в советской Татарии первая динамовская команда возникла на месте буржуазной «Флориды», игравшей в футбол. В 1926 году, когда, собственно, и образовалось в Казани республиканское спортивное общество «Динамо», то расформировали «Флориду», создав футбольную команду «Динамо», которую в качестве тренера возглавил бывший футболист «Флориды» Александр Трубнин. Недостаток местных футболистов компенсируется «легионерами», как бы сейчас назвали спортсменов, приехавших в Казань с Южной Украины. Георгий Борисевич, Александр Кумбари, Иосиф Медун, играющий тренер Иосиф Курабо, родившийся в Польше, заменивший его главный тренер Лазарь Коген из Иваново — это был самый настоящий интернационал.

Особенно заметно это было в предвоенные и военные годы, когда за казанское «Динамо» играли киевские одноклубники Антон Идзковский, Петр Лайко, Николай Махиня, Константин Шегоцкий, будущий главный тренер «Динамо» Олег Ошенков и будущий наставник ленинградского «Зенита» Владимир Лемешев. Правда, и в самой Казани появился знаменитый в будущем динамовец — Герман Зонин, ставший известным тренером времен Союза. Вскоре в том же «Динамо» дебютировали Константин Муравьев, будущий тренер СК им. Урицкого.

В чемпионате страны 1950 года команда «Динамо» Казань по хоккею с мячом сыграла на на самом высоком для страны уровне высшей лиги чемпионата СССР. В ее составе был «совместитель» из футбола Константин Сундатов, известный в будущем футбольный судья.

Фото fhrt.ru

Самые знаменитые динамовцы в казанском хоккее

Анатолий Муравьев, многолетний тренер СК им. Урицкого, долгое время связывал динамовское общество и казанский хоккей. Первым значимым динамовцем в составе «Урицкого» стал защитник Валерий Назаров, который провел 8 лет в составе московского «Динамо» и, транзитом через родной «Кристалл» из Электростали, оказался в Казани в 1979—1980 годах.

Любопытно, что Назаров — воспитанник хоккея Электростали, где товарищем по команде был у него был ровесник Владимир Разроев, они даже вышли из одной молодежки. Спустя годы, Разроев переехал в Нижнекамск, где стал лидером «Нефтехимика», выступавшего еще на уровне КФК чемпионата СССР.

Тут надо понимать реалии советского времени, поскольку выступления за динамовские команды, впрочем, как и за армейские, давали дополнительные «ништяки», армейский стаж, воинские звания, выслугу лет, и пр. Если, конечно, спортсмен был аттестован, а не играл в качестве вольнонаемного. Поэтому представить переход армейца и динамовца из команды «милитаризированного» общества в «гражданское», а СК им. Урицкого как раз таки и относился к таковому (это спортивное общество «Зенит»), было сложно. Армеец и динамовец при переходе терял многие блага. Поэтому у армейцев для «доигрывания» существовали многочисленные команды, выступавшие на уровне чемпионата Вооруженных сил (и это не только СКА, а еще «Звезды», «Искры», команды ГСВГ, ЗГВ, ЮГВ), у динамовцев — многочисленные «филиалы» под одноименным названием. Единственно, динамовское спортивное общество напоминало некий эчпочмак, поскольку было однородным только для непосвященных людей. Между тем кураторы спортивных команды могли находиться в МВД (футбольное «Динамо»), КГБ (хоккейное «Динамо»), вневедомственной и пожарной охранах, в нынешнем УИН (управлении исполнения наказаний). Например, в Казани руководство ватерпольного «Синтеза» активно использовало свои связи с руководством воинской части 7474, чтобы местные ватерполисты могли проходить там воинскую службу, не уезжая из родного города.

В 1995 году хоккейную команду Казани возглавил Юрий Моисеев (5 лет во главе московского «Динамо). Фото: ak-bars.ru

Динамовцы в истории Татарстана

Развал Советского Союза привел к ситуации, когда в наиболее сложном положении оказались команды, принадлежавшие к армейским структурам и предприятиям оборонной промышленности. Вслед за ними на краю финансовой пропасти оказались динамовцы. В этот момент на первый край начали выходить команды, связанные либо с производством, либо с крупным бизнесом, который поначалу активно стал внедряться в российский спорт, в конечном итоге губя его.

Одним из первых, кто привез динамовцев в Казань, стал баскетбольный УНИКС. Воспитанник николаевского баскетбола Игорь Легоньков, у которого были какие-то родственные связи с Зеленодольском (кажется, там жили родственники жены) и Александр Кузин. Столичное «Динамо» тогда переживало очередной финансовый кризис, будучи в долгах перед игроками, которые выплачивали уже в Казани.

В 1995 году хоккейную команду Казани возглавил Юрий Моисеев (5 лет во главе московского «Динамо). Тут любопытный момент, что в том же году «Итиль» была переименована в «Ак Барс», и, скорее всего, Юрий Иванович стал первым трансфером, после переименования. Хотелось бы, конечно, какого-то упоминания о тех временах, может быть, помочь могла б книга, но хоккейный флагман республики наплевательски относится к своей истории.

В те же годы Татарстан опять таки потерял свою звездочку, укатившую в «Динамо». С уже упомянутым Владимиром Разроевым в Нижнекамске играл Геннадий Першин, и уже его сын — Эдуард Першин — вырос и привлек к себе внимание тренеров московского «Динамо». В свою очередь из «Динамо» в Нижнекамск в аренду был направлены Петр Девяткин, белорус Алексей Калюжный и выпускник динамовской школы Константин Голохвастов, в карьере которого самое удивительное то, что он начинал в украинском Днепродзержинске. И в местном «Химике» в советские времена поиграл вездесущий Разроев. Оттуда же родом Дмитрий Пидгурский, чей сын — Иван Пидгурский — выпускался из школы «Ак Барса».

И сейчас тренерский штаб «КСО-Синтез» состоит из бывших динамовцев. Фото vk.com/sintezkazan

В «КОС-Синтезе» руководят бывшие динамовцы Чомахидзе и Фатахутдинов

По республике наиболее плотные связи с обществом «Динамо» были у челнинского «КАМАЗа». Тогдашний наставник челнинцев Валерий Четверик, при всей теплоте отношений со спартаковской легендой Николаем Озеровым, собирал себе состав из экс-динамовцев. Михаил Джишкариани — «Динамо», Гагра, Ахрик Цвейба — «Динамо», Сухуми, «Динамо», Тбилиси, Александр Алексаненков — «Динамо», Москва, Владимир Кобзев — «Динамо», Барнаул, Андрей Завьялов — «Динамо», Киев. Указаны родные команды челнинских новобранцев, и самый легендарный среди всех — московский динамовец Николай Колесов. Завьялова умудрились даже свозить на Универсиаду в составе студенческой сборной России, что не помешало ему дебютировать в будущем за национальную сборную Туркменистана.

Что касается «Рубина», то его роман с динамовцами не удавался. Ни с Андреем Чернышевым, сыгравшим в Казани всего один матч в 2001-м, ни с Игорем Симутенковым (один матч в 2005 году). Не впечатлило и трио чемпионов России среди дублирующих команд — Дмитрия Голощапова, Андрея Колесникова и литовца Миндаугаса Калонаса. Но все недоданное динамовцами футбольной Казани с лихвой, с горочкой, сторицей отдал Зинэтула Билялетдинов — хоккейный гуру «Ак Барса». Его первый победный сезон 2006 года, когда «Ак Барс» стал чемпионом, будучи составленным на четверть из коренных динамовцев — Еременко, Никулин, Щадилов, Степанов, Терещенко. А сколько еще прошли динамовскую школу... Год спустя победу в Кубке ЛЕН-Трофи одержал казанский «Синтез», ворота которого защищал динамовец Николай Максимов. И сейчас тренерский штаб «КОС-Синтез» состоит из бывших динамовцев — Реваза Чомахидзе из Тбилиси и Артура Фатахутдинова из Москвы, а одним из ветеранов команды является экс-динамовец Артем Одинцов.

Джаудат Абдуллин