День в истории: первый татарстанский премьер, «Анна Каренина» и самый длинный мост Европы

Чем примечательна дата 29 марта?

Фото: из книги «Мозаика воспоминаний» Рафаэля Хакимова

Сегодня, 29 марта, День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России. В разные годы и столетия в этот день Исаак Ньютон стал смотрителем Лондонского монетного двора, в Санкт-Петербурге открылась первая в России всесословная гимназия для женщин, Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина», в США придумали рецепт «Кока-Колы», банк Англии выпустил первые деньги с защитой от подделок, в Лиссабоне открылся самый длинный европейский мост. Родились русский царь Алексей Михайлович Романов, 10-й президент США Джон Тайлер, российский военный деятель Дмитрий Бибиков, ближайший соратник Сталина — Лаврентий Берия, российский актер, режиссер Станислав Говорухин. Умерли шведский ученый Эммануил Сведенборг, мать поэта Пушкина — Надежда Ганнибал, французский живописец Жорж-Пьер Сера, английский полярный исследователь Роберт Скотт, советский писатель Юрий Бондарев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Нумерация домов, первый премьер-министр Татарстана



29 марта 1894 года в Казани вышло постановление о новой нумерации домов. До принятия решения нумерация имела не адресный, а инвентарный характер: указывался номер части и квартала, а также кому принадлежал дом. С принятием постановления в городе на левой стороне начали отмечать нечетные числа строений, а на правой — четные по направлению от кремля (как и в столице страны). Кроме того, на многих улицах не было адреса, поэтому им вернули названия.

М. Дмитриев, Казань, 1894 год. Фото tatmitropolia.ru

29 марта 1932 года родился Мухаммат Галлямович Сабиров, первый премьер-министр республики в 1990—1995 годах. В 1980-е годы будущий татарстанский премьер перешел на работу в правительство ТАССР и стал заместителем председателя Совета министров. Он вел активную политическую деятельность, с 1990 года начал выступать в поддержку суверенитета республики, который предполагал экономическую независимость Татарстана.

Открытие первой в России всесословной гимназии, роман «Анна Каренина»

29 марта 1858 года в Санкт-Петербурге открылось Мариинское учреждение, которое стало первой в России всесословной женской гимназией. До момента открытия гимназии в России не существовало учебных заведений для девушек недворянского происхождения. Гимназия была названа в честь императрицы Марии Александровны, она же и стала ее покровительницей. Дисциплины, изучаемые в учреждении, делились на две группы: обязательные — закон Божий, история, арифметика, язык, чистописание, рукоделие и другие, а также необязательные — французский, немецкий языки, танцы. В классе было около 35 учениц в возрасте от 9 до 13 лет, занятия начинались в 10 утра, а заканчивались к полудню. Успешное открытие Мариинской гимназии послужило появлению еще семи учреждений в Санкт-Петербурге и созданию в них единой образовательной программы.

Источник wikipedia.org

29 марта 1873 года русский писатель Лев Николаевич Толстой приступил к написанию одного из главных своих романов — «Анна Каренина». Идея новой книги возникла у писателя еще в 1870 году: он хотел создать произведение о замужней женщине из высшего общества, которая потеряла себя. Однако эта работа давалась Толстому нелегко: «Моя Анна надоела мне, как горькая редька», — сообщал писатель. Автор трудился над романом на протяжении 7 лет, а каждая часть ежемесячно публиковалась в журнале «Русский вестник». Прототипом главной героини произведения стала дочь А.С. Пушкина Мария Гартунг (писатель упоминал об одинаковых прическах и любимых ожерельях Карениной и Гартунг). Толстой закончил работу в 1877 году, назвав ее «романом о современной жизни».

29 марта 1891 года российский император Александр III подписал указ о строительстве Великого Сибирского пути (ныне Транссибирская железная дорога). Этот шаг существенно улучшил логистику в стране, поскольку доставка груза из одной части страны в другую занимала несколько месяцев. Цесаревич Николай, наследник престола, первым заложил камень в основание самой протяженной в мире магистрали. Она проходила через труднодоступные места: реки, озера, горы и тайгу. Строительство было завершено в 1916 году, длина железной дороги составила 9 288,2 км, а ее колея стала шире европейской — 1,5 м.

Фото: wikipedia.org

Исаак Ньютон на монетном дворе, рецепт «Кока-Колы», новые деньги с защитой от подделок

29 марта 1696 года основоположник классической физики Исаак Ньютон был назначен на должность смотрителя Лондонского монетного двора. Благодаря знакомству с министром финансов Англии Монтегю ученый стал хранителем монетного двора. Здесь Ньютон занимался документооборотом, принимал участие в денежной реформе. Кроме того, новому смотрителю доверили перечеканку монет, поскольку в Англии в то время существовало большое количество неполновесных и фальшивых денег. Благодаря активной деятельности физика в городах Англии появилась сеть филиалов монетного двора, а выпуск серебряных монет увеличился в 8 раз. Огромный труд Ньютона в финансовой сфере спас экономику страны и помог избавиться от фальшивых денег.

29 марта 1886 года был создан рецепт «Кока-Колы». Изначально в магазинах напиток продавали в качестве замены алкоголя, а в аптеках предлагали стакан колы как лекарство от головной боли. Это связано с тем, что полковник Конфедерации Джон Пембертон (фармацевт по образованию) после ранений в ходе войны в США стремился найти рецепт от мучавших болей в голове: в состав напитка входили сахар, листья коки и орехи кола (источник кофеина), однако полный рецепт газировки по сей день остается коммерческой тайной. Позже автор знаменитой «Кока-Колы» начал расширять свою маленькую компанию и вошел в партнерство с четырьмя бизнесменами. На полках магазинов было представлено несколько версий напитков. После смерти Пембертона предприниматель Аза Кендлер выкупил рецепт у жены полковника и со временем официально зарегистрировал товарный знак «Кока-Кола».

Фото: Billy Hathorn/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

29 марта 1940 года банк Англии представил новые бумажные купюры с новым высоким уровнем защиты от подделок: в каждую банкноту начали добавлять маленькую металлическую нить. Такое нововведение было принято с целью защиты экономики страны, поскольку Гитлер готовил операцию по внедрению в Англию фальшивых денег. Качество подделанных фунтов было очень высоким, они почти не отличались от оригинальных, однако реализация плана не удалась.