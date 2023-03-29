Малый бизнес Татарстана отстоял восьмилетнюю рассрочку на выкуп госимущества

Татарстан согласился увеличить срок выкупа арендованного госимущества с 5 до 8 лет, как и в остальных регионах России

Власти Татарстана пошли навстречу малому бизнесу в ответ на просьбу увеличить срок выкупа арендованного госимущества с 5 до 8 лет. Госсовет Татарстана утвердил поправки в региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан», который даст возможность сократить до 40% ежемесячный платеж при выкупе помещений, арендуемых у Минземимущества РТ и муниципалитетов. С 2008 года, когда впервые запустили механизм преимущественного права выкупа муниципальной собственности, в Татарстане им воспользовались всего 83 предпринимателя. Опрошенные «Реальным временем» эксперты ожидают, что финансовые поблажки вызовут новую волну деловой активности среди бизнесменов.

Арендную рассрочку для МСП продлили до 8 лет

В Татарстане малому и среднему бизнесу существенно облегчат условия выкупа арендуемых помещений, находящихся в собственности республики и муниципалитетов. Начиная с этого года, предприниматели смогут выкупать эту недвижимость в рамках преимущественного права в течение восьми лет, а не пяти, как было установлено 15 лет назад при принятии федерального закона №159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госсобственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

Федеральная норма о пятилетней рассрочке все эти годы действовала в Татарстане по умолчанию, так как собственного срока выкупа республика не вводила, следуя общему правилу в стране. Однако в 2018 году президент страны снял ограничения (преимущественным правом можно было воспользоваться до 1 июля 2018 года). По мере «потепления» политики в отношении МСП остальные регионы перешли на более длительную рассрочку — до 8—10 лет, и сейчас власти Татарстана также решили восполнить этот законодательный «пробел».

Поправка об установлении восьмилетнего срока выкупа арендованного в Татарстане госимущества на прошлой неделе была внесена в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан». Изменения приняты пока в первом чтении, в апреле их вынесут на второе чтение, сообщили в пресс-службе парламента.

Фото: realnoevremya.ru

По поручению раиса Татарстана

О поправках в республиканском законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» на недавней сессии доложил глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин. Ему предоставили буквально 5—7 минут до первого перерыва, так как спорить тут, видимо, было не о чем. Объясняя причину корректировок, министр сообщил, что изменения подготовлены «во исполнение перечня поручений раиса Республики Татарстан по результатам встречи с предпринимателями, состоявшейся 6 декабря 2022 года». Тут он не стал вдаваться в детали, а перешел к изложению сути.

Глава МЗИО РТ предложил внести поправки в статью 13, которая определяет механизм оказания имущественной поддержки МСП. В ней, в частности, говорится, что местные власти определяют перечень передаваемого в аренду имущества, а также размер льготной ставки арендной платы, но срок выкупа в нем не обозначен. А согласно ст. 3 федерального закона об особенностях отчуждения госимущества №159-ФЗ, после двух лет льготной аренды предприниматель имеет право его приобрести в рамках преимущественного права (то есть без торгов, — прим. ред.). Но как выкупить его на практике оставалось непонятным, четкий механизм в законе не был прописан.

— На сегодняшний день республиканским законом срок рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации преимущественного права на его приобретение не установлен, — признал на сессии Фаниль Аглиуллин и добавил, — Если субъект России своим законом не установил срок рассрочки, тогда оплата должна быть осуществлена за 5 лет.

Фото: gossov.tatarstan.ru

В итоге в статью 13 добавили примечание. «С целью поддержки субъектов МСП, законопроектом предусматривается дополнение статьи 13 Закона Республики Татарстан от 21 января 2010 года №7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» частью 4 прим 3, устанавливающей срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества, — 8 лет для недвижимого имущества», — сообщил глава МЗИО РТ.

Вопросов от депутатов из зала не последовало, за него проголосовали единодушно. Позже пресс-служба министерства сообщила «Реальному времени», что в Татарстане преимущественным правом на выкуп воспользовались 83 предпринимателя. Учитывая, что средний метраж составляет 100 кв. м (предельно допустимый порог, установленный федеральным законодательством), то можно предположить, что продано около 8 300 кв. м арендованной недвижимости. Ожидается, что после вступления в силу поправок объемы продаж недвижимости могут вырасти. И особенно в Казани, где помещения пользуются высоким спросом у бизнеса.

«Вряд ли я смогу ею воспользоваться»

В действительности же, к редактированию республиканского закона МЗИО РТ подтолкнуло выступление предпринимателя Ильи Слаева, учредителя ООО «ГАИ», арендующего в Казани несколько помещений по льготным условиям. На последнем совете по предпринимательству с участием Рустама Минниханова предприниматель посетовал, что в республике не прописаны отдельно сроки рассрочки и предложил увеличить их до 8 лет, как это сделано в некоторых других регионах.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Первый замглавы Минземимущества РТ Артур Галиев тогда слегка растерялся, заметив, что впервые слышит такое пожелание, и высказал готовность увеличить срок даже до 10 лет. В заключение Рустам Минниханов поручил проработать удобную для бизнеса систему рассрочки, предупредив, что «они не должны стать лазейкой». В итоге МЗИО РТ уравняло сроки с башкирскими условиями.

— Но на меня это не распространяется, так как мы успели подписать договор с (КУКИ) о выкупе с пятилетней рассрочкой, — рассказал «Реальному времени» Илья Слаев.

По его словам, в течение трех лет он арендовал помещение под хостел в одном из микрорайонов Казани, вложил около 1,5 млн рублей собственных средств в капитальный ремонт. Но до декабрьского совета по предпринимательству успел подписать договор купли-продажи арендованного помещения без торгов.

— Мы три с половиной года назад взяли помещение на цокольном этаже общежития, полтора года проводили ремонт. Пока вели работы по реконструкции, аренду не оплачивали. На третий год аренды начали оплачивать по льготным ставкам и по итогам трех лет обратились за выкупом помещения, — рассказал он.

При пятилетней рассрочке ежемесячный платеж составит около 76 тысяч рублей, что выгоднее, чем при аренде (свыше 32 тысяч рублей). По его словам, увеличение срока рассрочки на 3 года помогло бы сократить ежемесячный платеж на 40%, что облегчает ведение малого бизнеса.

Фото: realnoevremya.ru

Тем не менее Казань привлекательна для предпринимателей богатым выбором предложений по продаже муниципальных помещений, отметил бизнесмен в разговоре с «Реальным временем».

— Практически все помещения, находящие на балансе властей, выставлены на торги. Меня, как предпринимателя, это очень радует. В Башкирии я не мог подобрать помещение для развития бизнеса, а захожу в Татарстан — восхищаюсь. Такой богатый выбор предложений — прямо обрадовался, — объяснил он причину выхода в республику.

Слаев искал подходящие варианты для аренды госимущества в других городах, но пока не нашел. «В Белебее последние полгода вообще ничего не выставлялось. Помещения есть, а торгов — нет», посетовал предприниматель. Мало лотов выставляется и в Ижевске.

— Если в Казани сейчас можно арендовать помещения по льготным условиям, то в других городах лоты по продаже недвижимости мне встречаются реже. Конечно, это не означает, что их нет. До этого я уже участвовал в льготных программах Башкортостана, которые оказали большую помощь в становлении моего бизнеса. Просто теперь я ориентирован на другие регионы, — пояснил бизнесмен.

Почему всего 83 предпринимателя смогли воспользоваться преимущественным правом выкупа арендованного помещения за 15 лет действия механизма? Участники рынка жалуются, что подчас сталкиваются с маленькими хитростями, когда предпринимателю изначально называют символическую стоимость объекта, как бы «заманивая» его на объект, а спустя 2 года, при заключении договора, государство выкатывает стоимость в 7—8 раз больше. Бизнесмен отказаться от покупки не может, так как вложенные инвестиции в ремонт и оснащение объекта не вернуть и не возместить.



Замглавы ТПП РТ Артур Николаев объясняет феномен тем, что предлагаемые властями помещения не всегда пригодны для развития производства и других видов бизнеса, за исключением мелких торговых точек:

— Не так много интересных для предпринимателей объектов, выставляемых на аренду или продажу, находятся в реестре недвижимости. У каждого из них свои критерии привлекательности. Чаще всего, наиболее активно ищут помещения предприниматели, которые занимаются торговлей. Все-таки многие объекты оказываются неподходящими для тех, кто занимается производством, медициной. Я сам «проходил» более 100 объектов. Видел, что многие из них размещены в общежитиях, иногда это даже колясочные во многоквартирных домах, а один объект и вовсе был залит канализационными стоками (а место было неплохое).

По его словам, редко можно увидеть отдельно стоящие здания, которые были бы удобны для бизнеса. Не так много стоящих предложений, которые могут увлечь МСП. Кроме того, предпринимателям трудно получить полную информацию об объекте недвижимости.

— Неизвестны технические характеристики, например, каково состояние электрических сетей, канализации. Бывают ситуации, когда приходилось проводить строительную экспертизу, а это дорогостоящая услуга. Поэтому спрос на аренду муниципального имущества нельзя назвать высоким, — заключил Артур Николаев.