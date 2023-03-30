«Народный контроль»: озера на шоссе, аварийные дороги и инвалиды без лекарств

На какие проблемы обращали внимание властей жители Татарстана в марте

Первый весенний месяц вызвал шквал обращений татарстанцев на портал «Народный контроль». В марте было подано более 5,7 тысячи заявок, что на треть больше среднемесячного показателя зимой (около 4 тысяч). Причем львиная доля жалоб связана с плачевным состоянием дорог — вместе со снегом с них сошел и асфальт. Еще одна напасть — паводок, в водном плену оказались дома, социальные объекты, целые улицы городов и поселков. Кроме того, недовольство граждан вызывают условия дорожного движения, например, отсутствие перехода на оживленной трассе под Казанью у Столбищ или концентрация ДТП в «Салават купере». Часть заявителей озадачена нехваткой льготных медикаментов для инвалидов и неожиданными требованиями в учреждениях культуры. Подробности — в обзоре «Реального времени».

«Переход необходим, как воздух»

Жители ЖК «Южный Парк» в селе Столбище Лаишевского района обратились к властям с просьбой организовать через Матюшинский тракт регулируемый пешеходный или надземный переход по направлению к селу Усады и его ЖК «Счастливый»: «Люди перебегают через оживленную трассу каждый день, чтобы попасть в школу, сад или к врачу! С маленькими детьми и колясками!» — посетовал автор заявки. Его поддержали 215 человек, которые оставили десятки комментариев:

— Очень нужен переход! Просто попробуйте перейти эту дорогу сами. Сколько должно погибнуть там людей при переходе, чтобы с этой проблемой уже что-то начали делать?!

— Поддерживаю, очень страшно, когда вдоль обочины идет человек, а вы разъезжаетесь со встречной впритык. А там ведь еще и стройка — КАМАЗы только так снуют.

— Переход там необходим как воздух, автомобильный трафик просто огромный, строится немыслимое количество домов, а перейти дорогу просто невозможно!

— Понастроили новые ЖК в ипотеку, а как люди должны жить, не подумали. Никогда такого не было и вот опять. Там разбираться надо с дорогой, летом и зимой пробки, «особо одаренные» по обочине ездят, пешеходы идут под авто, один стройбизнес в шоколаде.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Жители этих населенных пунктов уже не первый раз обращаются в систему открытого правительства с криком о помощи. На прежнюю заявку «Главтатдортранс» отвечал, что «по данному участку разработан план развития Лаишевского узла, президентом РТ план согласован и предусмотрено строительство пешеходного перехода (в разных уровнях) в срок до 2024 года».

Теперь же в ведомстве сообщили, что на указанном участке автомобильной дороги республиканское Управление ГИБДД по РТ не согласовало установку светофора и создание наземного пешеходного перехода. Вместо них рассматривается вариант по строительству пешеходного перехода в разных уровнях — надземный/подземный пешеходный переход. Судя по всему, решать эту проблему будут только после проведения реконструкции транспортной развязки. Поэтому населению обоих сел в ответ на их просьбы о безопасном переходе дали «мотивированный отказ»:

— Программа дорожных работ 2023 года полностью сформирована. Устройство пешеходного перехода в разных уровнях между с. Усады и ЖК «Южный парк» программой дорожных работ 2023 года не предусмотрено. В предварительный проект программы дорожных работ 2024 года включены проектно-изыскательские работы по реконструкции участка вышеуказанной автомобильной дороги (с учетом уширения проезжей части, устройства пешеходного перехода в разных уровнях) в пределах выделяемых объемов финансирования, — сообщили в «Главтатдортрансе».

В свою очередь, в комментариях граждане предложили «сбитым пешеходам свой мотивированный отказ показывать».



Асфальт сошел со снегом

Жалобы на состояние дорог стали самыми многочисленными за март — более 2,7 тысячи заявок из разных городов и районов республики. Причем свыше 1,5 тысячи — от казанцев. Так, жители дома 139 к. 1 на проспекте Победы жалуются, что после схода снега на улице образовались огромные ямы, глубина которых достигает 15 см: «Края ям острые, машины пробивают колеса, постоянно затруднено движение в связи с тем, что автомобилисты пытаются объехать ямы». Автор заявки и еще почти 150 казанцев в комментариях просят восстановить дорожное полотно, подчеркивая, что проблема на этом участке возникает ежегодно:

— Каждый год якобы ремонтируют, отчитываются, списывают деньги, а яма снова появляется через 2 недели. И так каждый год. Нужен один капитальный ремонт, и жалоб не будет!

Фото: uslugi.tatarstan.ru

— Власти, немедленно примите меры. Ямы уже стали глубиной до 20—30 см!

— Ямочный ремонт этих дорог проводили уже многократно, но эффект временный, может, стоит перестелить полотно?

— Приходится объезжать весь комплекс, чтобы объехать этот участок. В такой огромный комплекс всего два въезда, и один из них разрушен настолько, что на обычном седане не проехать.

Как сообщила администрация Советского района Казани, «данный вопрос будет рассмотрен в текущем году в рамках программы дорожных работ либо при включении участка в различные программы по благоустройству при условии выделения соответствующего финансирования». Контрольным сроком исполнения заявки указан конец апреля текущего года — пока обращение находится в статусе «запланировано».



«Что за бездействие со стороны исполкома?»

Жители «Салават купере» тоже просят установить светофор на перекрестке улиц Генерала Махмута Гареева и проспекта Заречье. Они уверены, что эта мера позволит снизить концентрацию ДТП на этом участке. Просьбу автора заявки поддержали еще 90 человек, которые считают, что магистраль также нуждается в расширении пропускной способности автомобилей:

— Примите меры, расширьте дорогу, поставьте светофор, пожалуйста. Каждый день пробки, это просто мучение какое-то для людей. Ужасная дорога.

— До разъезда Восстания едем 1,5 часа — это 14 км. Пора, наверное, ямочным ремонтом заняться и подумать над расширением дороги и установкой светофоров. Пока «Салават 2» едет, все оставшиеся стоят.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

— Ежедневные пробки в утренние часы (часы пик) с 6 до 8 — ни светофора, ни дежурного поста ГАИ, просьба ускорить решение проблемы.

В ответ исполком Казани сообщил: «В связи с тем, что указанный участок улично-дорожной сети не является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, вопрос установки светофорного объекта будет рассмотрен в последующие годы при формировании соответствующих перечней».

Пока заявка находится «в работе», а возмущенные таким ответом казанцы пишут, что «заявка не решена, концентрация ДТП на данном участке присутствует» и интересуются: «Сколько еще ДТП и какой тяжести должно произойти, чтобы этот участок дороги признали опасным! Что за бездействие со стороны исполкома?!»



Дороги и поселки уходят под воду



Стремительная весна и активное таяние снега принесли немало проблем жителям сельских населенных пунктов. Так, жители Куюков жалуются, что талой водой затопило дороги в двух кварталах, и просят откачать воду, сетуя, что с этой проблемой приходится сталкиваться каждую весну:

— Просто уже нет сил, каждый год одно и то же. Озеро увеличивается в размерах, страдают люди, машины. Мы все сейчас мучаемся и ходим, и ездим через 1-е КПП, где одни огромные ямы, на 2-м КПП — просто озеро. Как нам быть? Примите меры, помогите нам!

— Так же, как и в прошлом году, образовалось огромное озеро, только больше, чем в прошлом году, так как искусственно подняли уровень земли, а уровень дороги и дренажи не сделали.

— Администрация, обратите внимание, мы и так оторваны от цивилизации, первое КПП как после бомбежки, второе все в воде. Как ездить и ходить? На нас просто закрыли глаза, так невозможно жить.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Таких заявок от жителей Куюков много, но в ответ — тишина. «Где реакция администрации? Неделю дороги нет!» — возмущаются граждане.

Салмачи тоже стоят в воде — она уже буквально в полуметре от домов. Как пишут жители поселка, во время ремонта Центральной улицы не сделали ливневки, и вся вода с улиц скапливается на территории Гостеприимного проезда: «Оттуда воде уходить некуда и людей топит».

— Дети пришли со школы с полными сапогами воды. А сейчас дожди прогнозируются, вообще никуда не выйти, даже за продуктами.

— Дороги нет. Люди пройти не могут до дома.

Заявка, назначенная на администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани, пока остается без ответа.

В поселке Борисоглебское Авиастроительного района Казани в первой декаде марта появилась своя лужа-озеро. Через несколько дней после публикации заявки администрация района сообщила автору, что заявка решена — воду откачали.

Фото uslugi.tatarstan.ru

Без банкеток, но в бахилах

В Нижнекамске еще минувшей осенью открыли театральный комплекс «Джалиль». Здесь Театр юного зрителя наконец-то обрел собственную сцену. Здание реконструировали на средства федерального и республиканского бюджетов, в рамках нацпроекта «Культура». Вот только нижнекамцы выражают недовольство отсутствием в новом здании ТЮЗа мест, где можно посидеть в ожидании представления:

— При входе заставляют надевать бахилы — присесть негде, пожилым очень тяжело! На втором этаже в холле негде присесть.

Нижнекамский ТЮЗ открыли в сентябре, ранее театральная труппа размещалась и давала представления в ДК поселка Красный Ключ. Представления театр дает практически ежедневно, и многие горожане, побывавшие на них, возмущаются отсутствием благоустроенного холла и кафетерия, где можно было бы приобрести напитки для себя и детей.

В ответ на жалобу исполком города сообщил, что доставка мебели, которой будет укомплектован весь театральный комплекс, ожидается в конце апреля.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Пять месяцев без льготных медикаментов

Жалобы на отсутствие тех или иных бесплатных медицинских препаратов для льготной категории граждан Татарстана в систему «Народный контроль» поступают ежемесячно и от жителей разных районов. В этот раз о проблеме сообщают из Альметьевска.

Автор заявки пишет, что льготные лекарства еще с ноября 2022 года по причине их недопоставки в аптеку не может получить неходячий инвалид 3-й группы, перенесший три инсульта.

— Супруга инвалида через день бегает в аптеку. Приходится опять покупать, — пишет местная жительница.

Через несколько дней после подачи заявки республиканский Минздрав сообщил, что пациент будет обеспечен необходимыми лекарственными препаратами 7 апреля этого года.

В свою очередь, в адрес заявителя появилась просьба от уполномоченного по правам человека в Татарстане: «Просим закрыть заявку тогда, когда пациент будет обеспечен лекарственным средством».

