«Болгар кызлары» как суть татарской эстрады

Что выросло из ансамбля «Ал чәчәк» при ДК строителей

Попытаемся разобраться в истории первого девичьего трио на татарской сцене — «Болгар кызлары», которому в этом году исполняется 32 года. За все это время он не стал государственным учреждением, чем объясняются и смены состава, но стал константой республиканской эстрады.



ДК строителей как продюсерский центр



Захида Зайнуллина родилась в Мордовии, выросла в Нижнем Новгороде, татарский язык на должном уровне освоила уже в Казани, где стала выступать с Государственным ансамблем песни и танца. В 1979 году в ДК строителей (нынешний «Сайдаш») появился детский ансамбль «Ал чәчәк». Взрослея, дети перешли в 1989-м в более старший «Ялкын», из которого вышел первый состав трио 1991 года: старшая дочь Зайнуллиной Камила (которая сейчас в Сети подписывается как Камилия Мифтахутдинова), Гузель Сафина, Альбина Мусина. Последняя вспоминает, что сначала в детский ансамбль пошла ее сестра, а она была вынуждена ее туда водить. Когда нужно было срочно заменить болеющих звездочек, попросили Альбину.

В 1991-м трио получил первое место на республиканском конкурсе «Республика моя — Татарстан», в 1992-м выступали на первом Конгрессе татар, в 1993-м — на Курултае муфтиев исламских стран в Уфе.

Девушки учились, давали концерты в десятках городах, выпускали альбомы, клипы, а также лайвы. Вот как они выглядели в 1991-м.

Составы и скандалы



Как и полагается, вероятно, девичьему трио, у него менялись участницы. Правда, как указывается в официальных источниках, причина в том, что «они работают учителями музыки в школах, а в трио поют в свободное от основной работы время». В частности, в «Болгар кызлары» точно выступали Альфия Субханкулова, Аида Гайнутдинова, Лилия Халилова, Айгуль Кутлаева, Гулюза Кашапова, Айгуль Гардисламова.

Последняя, пожалуй, ярче себя проявила в сольной карьере — к примеру, в 2020 году у нее вышел альбом «Әйткән идең», а в 2022-м — программный сингл «Татар ханымнары».

Согласно сведениям в прессе, в 2001 году состав у трио был такой — Зайнуллина, Мусина и Лилия Халилова. В то время младшая дочь Захиды-апа Айгуль еще училась в лицее при консерватории, хотя уже стала лауреатом Международного конкурса юных пианистов в Геленджике. В 2002-м она сменяет Халилову. Когда старшая сестра вышла замуж, а потом ушла в декрет, она передала должность руководителя Айгуль.

Специфика татарского шоу-бизнеса такова, что чаще СМИ пишут не о музыке, а об околотворческих событиях. Среди таких новостей — рак у Альбины Мусиной-Абубакировой. Жуткая история, когда в 2005-м в Казани была убита 17-летняя солистка Диляра Мубаракшина — девушка возвращалась с чужого концерта в УНИКСе. В 2019 году — семейный скандал, когда Айгуль Зайнуллина рассказала, как ее бывший муж вывез детей за пределы России. Тогда же из состава громко выгнали Лейсан Басырову за откровенные фотографии в интернете.

На 52-й минуте этого концерта можно увидеть появление первого состава.



Название трио легко объяснить интересом к истории — Болгар после юбилея — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией (по мусульманскому календарю) был на слуху, изменения в республике способствовали росту национального самосознания. Это видно и по названиям первых песен — «Болгар исән», «Алтын Урда», «Сөембикә манарасы» («Булгар жив», «Золотая Орда», «Башня Сююмбике»). Естественно, с годами концепция менялась, и теперь трио исполняет более общие по настроению и тематике песни.

В этом году Айгуль Зайнуллина стала одним из основателей Союза продюсеров Татарстана, можно уверенно сказать, что ее опыта хватит, чтобы открыть кафедру продюсирования. А также написать книгу — ведь на основе истории трио, возникшего в первые годы суверенитета, можно описать всю жизнь республики за это время.

