Виктор Диц: «Предложил мужской части нашего народа дружно писать заявления в ЧВК «Вагнер»

Глава Немецкого дома Республики Татарстан о будущем российских немцев и способах их спасения

«Чтобы российским немцам России спастись и сохраниться (как народу), нужно сделать что-то очень нестандартное, необыкновенное», — заявил Виктор Диц, глава Немецкого дома Республики Татарстан. По его словам, он предложил «всей мужской части нашего народа начать писать заявления о приеме в ЧВК «Вагнер». Подробнее о будущем российских немцев — в авторской колонке Виктора Дица для «Реального времени».

«Чтобы российским немцам России спастись и сохраниться, нужно сделать что-то очень нестандартное»



В ночь на 26 марта мне прислали по WhatsApp «План победы России», который якобы написал Е.В. Пригожин. Мой взбудораженный мозг немедленно породил поток мыслей, которые я тотчас разослал по русскоязычной интернет-сети своим друзьям и знакомым. К утру я прочитал в интернете заявление самого Пригожина, что это — фальшивка. Но я не намерен отказываться ни от одного слова из мной прочитанного и мной затем написанного.

Фото: t.me/concordgroup_official

Чтобы российским немцам России спастись и сохраниться (как народу), нужно сделать что-то очень нестандартное, необыкновенное. Говоря христианским слогом, нас спасет только чудо. Я предложил всей мужской части нашего народа — слаженно и организованно — начать писать заявления о приеме в ЧВК «Вагнер».

Пусть половина наших мужчин окажутся трусами и начнут сбегать за рубеж, но вторая половина продолжит с большой помпой, с большим шумом вступать в ЧВК к Пригожину, наша российская власть будет вынуждена нас услышать и помочь нашему народу сохраниться в истории и на нашей планете.

«Вот такую гниль и слизь представляют сейчас мои соратники по немецкому движению в России»

Правда, в течение последних нескольких лет Генриху Мартенсу удалось обратить наш народ в пятую колонну. И наши «пятоколонисты» (наши региональные «лидеры») принялись испуганно и судорожно удалять тексты моего обращения с интернет-страниц, обрекая наш народ на позорную гибель. Вот такую гниль и слизь представляют сейчас мои соратники по немецкому движению в России. Это движение сейчас стало броуновским.

На днях напишу предложение руководству российских немцев России собраться и призвать наш народ дружно сдохнуть, объявив об этом на весь мир. Лучше быстрая смерть, чем долгий ужас позорного догнивания.

«Правда, в течение последних нескольких лет Генриху Мартенсу удалось обратить наш народ в пятую колонну». Фото: ivdk.ru

Ведь что удумали мои «соратники»? Они считают себя «борцами за немецкое дело», полагая высшим концентратом этой борьбы начать дружно распевать народные песни российских немцев, а если еще при этом начать сопровождать это пение этнически точной подтанцовкой, то тогда этих «борцов» следует зачислить в герои этой борьбы. Это они и считают высшей точкой борьбы за спасение и сохранение российских немцев как этнической единицы человечества.

Мне уже идет 75-й год, и мне уже недолго остается взирать на позорный конец нашего небольшого уникального билингвального и бикультурного европейского народа.

Виктор Диц