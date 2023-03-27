Виктор Диц: «Предложил мужской части нашего народа дружно писать заявления в ЧВК «Вагнер»
Глава Немецкого дома Республики Татарстан о будущем российских немцев и способах их спасения
«Чтобы российским немцам России спастись и сохраниться (как народу), нужно сделать что-то очень нестандартное, необыкновенное», — заявил Виктор Диц, глава Немецкого дома Республики Татарстан. По его словам, он предложил «всей мужской части нашего народа начать писать заявления о приеме в ЧВК «Вагнер». Подробнее о будущем российских немцев — в авторской колонке Виктора Дица для «Реального времени».
«Чтобы российским немцам России спастись и сохраниться, нужно сделать что-то очень нестандартное»
В ночь на 26 марта мне прислали по WhatsApp «План победы России», который якобы написал Е.В. Пригожин. Мой взбудораженный мозг немедленно породил поток мыслей, которые я тотчас разослал по русскоязычной интернет-сети своим друзьям и знакомым. К утру я прочитал в интернете заявление самого Пригожина, что это — фальшивка. Но я не намерен отказываться ни от одного слова из мной прочитанного и мной затем написанного.
Чтобы российским немцам России спастись и сохраниться (как народу), нужно сделать что-то очень нестандартное, необыкновенное. Говоря христианским слогом, нас спасет только чудо. Я предложил всей мужской части нашего народа — слаженно и организованно — начать писать заявления о приеме в ЧВК «Вагнер».
Пусть половина наших мужчин окажутся трусами и начнут сбегать за рубеж, но вторая половина продолжит с большой помпой, с большим шумом вступать в ЧВК к Пригожину, наша российская власть будет вынуждена нас услышать и помочь нашему народу сохраниться в истории и на нашей планете.
«Вот такую гниль и слизь представляют сейчас мои соратники по немецкому движению в России»
Правда, в течение последних нескольких лет Генриху Мартенсу удалось обратить наш народ в пятую колонну. И наши «пятоколонисты» (наши региональные «лидеры») принялись испуганно и судорожно удалять тексты моего обращения с интернет-страниц, обрекая наш народ на позорную гибель. Вот такую гниль и слизь представляют сейчас мои соратники по немецкому движению в России. Это движение сейчас стало броуновским.
На днях напишу предложение руководству российских немцев России собраться и призвать наш народ дружно сдохнуть, объявив об этом на весь мир. Лучше быстрая смерть, чем долгий ужас позорного догнивания.
Ведь что удумали мои «соратники»? Они считают себя «борцами за немецкое дело», полагая высшим концентратом этой борьбы начать дружно распевать народные песни российских немцев, а если еще при этом начать сопровождать это пение этнически точной подтанцовкой, то тогда этих «борцов» следует зачислить в герои этой борьбы. Это они и считают высшей точкой борьбы за спасение и сохранение российских немцев как этнической единицы человечества.
Мне уже идет 75-й год, и мне уже недолго остается взирать на позорный конец нашего небольшого уникального билингвального и бикультурного европейского народа.
Справка
Виктор Диц — активный участник общественного движения российских немцев, основатель и глава АНО «Немецкий дом Республики Татарстан», член Совета ФНКА российских немцев и президиума МСНК.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
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