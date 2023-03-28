Япония — новая сверхдержава в фигурном катании

О монополии в эпоху победившей толерантности

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме вылился в демонстрацию полного превосходства хозяев, завоевавших три золотые медали из четырех. Пять лет назад, на таком же ЧМ, было только одно серебро. Спортивная редакция «Реального времени» делится впечатлениями от главного события в мире фигурного катания.

Чужая свадьба

Нынешний чемпионат мира по отношению к нему очень сильно напоминал сюжет, когда брошенная невеста смотрит кинохронику чужой свадьбы, с участием ее бывшего жениха. Особенно в парном катании и женской одиночке, мы же понимаем, что главными действующими лицами должны были стать россияне. Это наши должны были ловить букет невесты, выполнять роль свидетелей, наконец, сидеть в роли новобрачных. А фигуристы, ставшие чемпионами мира, максимум могли претендовать на роль тамады. Ну и на роли гостей. Когда жена что-то бубнит, поздравляя и желая, а муж говорит — «присоединяюсь к сказанному» и кладет конверт с деньгами. Кто это был, с чьей они стороны, что там лежит в конверте, никто не знает. Так и болельщик смотрит на эти иностранные пары и фигуристок, запоминая разве что цвет и покрой платья.

Только танцы и мужская одиночка на чемпионате мира в Сайтаме представляли для нас интерес в сложившихся обстоятельствах. В конечном итоге, в танцах места на пьедестале почета распределились вполне ожидаемо — США, Италия, Канада, и было только любопытное наблюдение, что из европейцев, за итальянцами, расположились дуэты из Великобритании и Литвы. Мы помним, что литовцы ранее были с медалями, но тогда с местным Ванагасом танцевала «тоталитарная» Маргарита Дробязко, а сейчас с литовцем Амбрулявичусом катается Эллисон Рид из страны — оплота демократии. Вот будет радости прибалтийским политикам, если Россию снова прокатят с чемпионатом Европы, теперь уже 2024 года.



Фото: isu.org

Тернистый путь Японии к мировому господству

От очевидных ощущений никуда не деться — перейдем к реалиям. В парном катании произошло уникальное явление, когда золото завоевала японская пара Рику Миура — Рюити Кихара. Азиаты в парном катании уже не выглядят инородным объектом, после того как Китай совершил прорыв в нулевые годы. Был даже момент доминирования, когда на чемпионате мира 2007 года Китай завоевал золото и серебро, плюс 5-е место. Это были смутные времена для России, когда для создания первой пары необходимо было дождаться фигуристки из Японии Юко Кавагути, на ЧМ-2008 мы не смогли выбрать всю квоту, выступая только двумя парами, а на ЧМ-2009 третья пара не смогла пробиться в произвольную программу, уступив в короткой даже грекам. Правда, греки были специфические, когда канадец Чад Цагрис катался поначалу с канадкой, а затем с американкой за сборную своей исторической родины. И вот им уступил Александр Энберт с тогдашней партнершей, хотя даже с актрисой Ольгой Кузьминой он, наверное, выступил бы лучше.

Но Китай — Китаем, там государственный подход, пришли в парное катание чуть ли не строем, также и ушли пока. А вот Япония долгое время не могла подобраться к парной дисциплине. В том числе и из-за этого Кавагути ее покинула. Любопытно, что ранее уехала ее конкурентка Рена Иноуэ, став в пару с американцем Джоном Болдуином и представляя в дальнейшем Америку.

А Японию начала представлять на международной арене пара Наруми Такахаси — Мэрвин Тран. Такахаси отчасти тоже проект китайского фигурного катания, поскольку она там начинала кататься, причем сразу в парном катании. Японка жила в Китае, поскольку там работал ее отец. Потом семья переехала в Канаду, и там была создана новая пара с канадцем китайского происхождения Мервином Траном, и они уже на юниорском чемпионате мира 2010 года финишировали вторыми, опередив не кого-то, а Ксению Столбову и Федора Климова. В 2012 году Такахаси — Тран стали призерами взрослого чемпионата мира, но надежды на участие в олимпийском Сочи развеяло правительство страны, не дав канадскому китайцу японского гражданства. На чемпионатах мира можно соревноваться без официального гражданства, достаточно согласия местной федерации, но правила участия на Олимпиадах в этом плане строже. Тран вернулся на родину и безуспешно катался с американками, а Такахаси поставили в пару с малоопытным тогда ровесником Рюити Кихарой. С первым партнером-японцем она дебютировала на Олимпиаде в Сочи-2014, а после нее партнеры разошлись и стали кататься с новыми фигуристами. Вот с этого момента и надо говорить о зарождении японского парного катания. Это и канадец Франсис Бодро-Одет, последовательно катавшийся с двумя разными японскими партнершами, и Рику Миура, начинавшая с Шоя Ишибаши. Все они, кстати, становились призерами командных чемпионатов мира, когда на пьедестал почета их «затаскивали» с помощью одиночного катания. Но когда канадец Бодро-Одет тоже не мог стартовать на Олимпиаде, уже в Пхенчхане-2018, стало понятно, что для Японии необходимо создавать национальный дуэт. Так из двух распавшихся пар сложилась нынешняя чемпионская пара Миура — Кихара.

Такахаси и Тран. Фото: David W. Carmichael/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

С олимпийским прицелом

На недавнем юниорском чемпионате мира японская пара Харуки Мураками — Сумитада Моригути заняла 4-е место. Оценочные баллы очень невысокие, но дело не в этом. Во-первых, Япония сейчас безоговорочный лидер фигурного катания, что практически гарантирует золото на предстоящем командном чемпионате мира, и успех на подобном старте в 2025-м. А далее — Олимпиада, с командным турниром. Даже в случае возвращения России, Япония будет там в числе фаворитом. Тем более что у россиян очень смутные перспективы. Международная федерация хоккея еще на год продлила отстранение России от международных соревнований. Если год назад это выглядело, как щелчок по носу, то сейчас мы просто получили шузом по фейсу. Но касаемо фигурного катания подобных новостей пока не поступало, между тем приближается пора олимпийского отбора. Сами квоты на Олимпиаду будут распределяться на ЧМ-2025, но на него тоже будут распределяться квоты на чемпионате, который пройдет годом ранее. В случае, если отстранение будет продлено на год, то на отборочном предолимпийском ЧМ смогут выступить только по одному российскому спортсмену в каждой из дисциплин. Только попадание в призы гарантирует максимальную квоту в три спортсмена, и в этом отношении особо тревожно за одиночек и танцы. Особенно, если придется выступать, как и в Пекине-2022 года, без замен, после командного турнира.

Урманов, иди лесом

События вокруг чемпионата мира в Сайтаме развивались так стремительно, что в какое-то время чисто спортивные результаты отошли на второй план. Все началось с мини-интервью олимпийского чемпиона Алексея Урманова:

— Буду ли следить за чемпионатом мира без российских фигуристов? У меня даже телефон упал из рук.... Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, буду наблюдать...Перспективы Губановой? Спросите у нее и у специалиста, кто там ее тренирует, я не знаю. Мне вообще все равно.

Вот что на это скажешь, кроме затертой до дыр фразы из рекламного ролика: «иногда лучше жевать, чем говорить...». Причем, касалось это обоих собеседников. И «типа, журналиста», который набирал Урманова, не зная, что он находится на чемпионате мира в качестве тренера сборной Казахстана по Мәнерлеп сырганау, и вопрос, будет ли он следить за чемпионатом мира, был не актуален. Тут двусторонняя проблема. Дело в том, что большинство российских околоспортивных СМИ заточено на футбол, в меньшей степени — на хоккей, на остальные виды — по остаточному принципу. Феномен Загитовой — Медведевой — Валиевой заставил эти СМИ уделять внимание и фигурному катанию, но само внимание спорадическое, и «типа, журналистам» лень отслеживать изменения в этом виде спорта, как переходы из одной федерации в другую, от одного наставника в другую тренерскую группу. Раз написано в Википедии, что «В настоящее время Урманов продолжает работать в Сочи и является старшим тренером сборной Краснодарского края по фигурному катанию», значит, так оно и есть.

Признаюсь, на правах спортивного источника зачастую списываюсь с различными интернет-ресурсами по поводу исправления анкетных ошибок. Последний успех: внесение изменений в анкету татарстанского борца Сергея Тимофеева, увы, ушедшего из жизни 2 года назад. А вот Википедия такой косный интернет-ресурс, что исправить его практически невозможно, при том, что сами авторы не всегда успевают за изменениями. Урманов сейчас в Казахстане, на ЧМ он в качестве тренера Михаила Шайдорова, финишировавшего во второй десятке.

Но ряд современных СМИ ничуть не смущает незнание фактов и тут можно понять возмущение олимпийского чемпиона. Хотя форма, в которой он ее выразил...

Фантомные боли СМИшариков

«Мне вообще наплевать на российских фигуристов...» Серьезно? Начать с того, что одна из этих росийских фигуристок — Мария Павлова — это падчерица Урманова, которая вместе с партнером, экс-украинцем Алексеем Святченко, выступает за сборную Венгрии, в том числе на завершившемся ЧМ, где они заняли 7-е место. Но тренируется все в том же Сочи, где ранее работал и даже возглавлял тренерскую группу Урманов. И не добился совершенно никаких результатов, что следует признать, ни с молодыми фигуристками, ни с Юлией Липницкой, которую, грубо говоря, «брал на передержку». У Урманова за плечами более 20 лет тренерской работы, но ни в самом начале, когда он только стартовал, ни затем у олимпийского чемпиона 1998 года не нашлось учеников, которые приблизились бы к его успехам. Еще раз: ни до эры четверных попрыгунчиков из питомника Этери Тутберидзе, ни в «кошерные» нулевые, когда женское фигурное катание в России находилось ниже плинтуса, Урманов не зарекомендовал себя. Тем не менее получил руководящую работу в Сочи, в одном из центров фигурного катания, с собственным дворцом спорта и полноценным финансированием. К Сочи вообще много вопросов как к месту, которое не дало новый импульс развития российским зимним дисциплинам, кроме прыгуньи с трамплина Ирмы Махиня и руководителя Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко, занявшего должность вице-премьера.

Мария Павлова — это падчерица Урманова, которая вместе с партнером, экс-украинцем Алексеем Святченко, выступает за сборную Венгрии. Фото: moksz.org

А вот нам, россиянам, не плевать на Павлову, которая короткое время каталась с воспитанником казанского фигурного катания Ильей Спиридоновым. Самого же Урманова, после таких выражений, можно «послать лесом».

Перед чемпионатом мира многие российские СМИ акцентировали внимание на абсолютно заезженной теме фигуристов с российским прошлым. Ну, прекращайте уже, а то, как это обычно происходит, наскребете русских так ,что проявится татарин, покопаетесь в родословной настолько, что будет видно море в степях Украины. Лично для меня интерес в плане выступления экс-россиян за другие страны представляла только экс-российская пара Алиса Ефимова — Александр Коровин, которые на данном чемпионате выступали за разные страны. Ефимова с бельгийцем Рубеном Бломмартом за Германию, Коровин с американкой Изабеллой Гомес, ранее выступавшей за Испанию, сейчас за Филиппины.

При этом существует вариант, что кто-то даже вернется в Россию, как это было ранее с олимпийской чемпионкой-2002 Еленой Бережной, ранее представлявшей Латвию на международных стартах, и призером Олимпиады-2006 Алексеем Тихоновым, выступавшим в чемпионате Японии.

Джаудат Абдуллин