Эволюция объявлений: от граффити в Помпеях до Авито

Краткая история объявлений в картинках и рассказах

С того момента, как человек начал хозяйственную деятельность, он начал писать объявления. В «Реальном времени» — краткий экскурс в их историю. А еще мы предлагаем развлечься и сопоставить исторические объявления (начиная со времен античности) с теми, что публикуются на современных классифайдах. В качестве примера мы берем крупнейшую в мире на сегодняшний день, по данным Similar Web, платформу по созданию объявлений для частных лиц и бизнеса — Авито. Вы увидите: за две тысячи лет философия объявлений осталась прежней, а вот инструменты сильно изменились.

Античность: толковали сны, сдавали виллы

До нашего времени дошло мало объявлений античной поры. Но мы точно знаем, что их распространяли двумя основными способами: объявляли устно и писали/высекали на стенах. В Египте были еще папирусы, но дошедшие до нас объявления на них можно пересчитать ровно одним пальцем одной руки.

О чем писали? Да о том же, о чем и сейчас (с поправкой на античные реалии). Так, широко известно объявление из Мемфиса (Египет, III век до н.э.), высеченное на каменном столбике: «Я, Рино с острова Крит, по милости богов наделенный способностью толковать сны за весьма умеренную плату».

Так выглядит столбик с объявлением толкователя снов после реставрации. Фото: скриншот видео

Богатую пищу для размышлений об античных объявлениях дали Помпеи — город, законсервированный вулканической лавой, оказался настоящим кладезем информации. В Помпеях найдено много предвыборной агитации, красочно выведенной на стенах домов и на оградах. Но и коммерческие объявления тоже были в ходу. Например, вот так рекламировались термы: «На доходы Фаустина баня моет городским обычаем и предлагает все услуги».

С помощью помпейских граффити некий состоятельный господин сдавал виллу (съем жилья на лето у римлян прекрасно практиковался): «Виллу — хорошую и добротно выстроенную. Наниматель должен обратиться к...» И даже рисунок этой виллы к тексту прилагался!

Римляне так увлекались объявлениями, что в какой-то момент стены в городе стали выглядеть совсем уже неприлично. Поэтому администрация Рима издала указ, запрещающий на них писать. В публичных местах стали вывешивать большую доску, покрытую белым гипсом или покрашенную в белый цвет, — альбум. На ней и предлагалось размещать информацию. Это были объявления, новости, анонсы гладиаторских боев и ярмарок, частные объявления о продаже имущества.

Граффити в Помпеях: предвыборные объявления. Фото: wikipedia.org

От печатного молитвенника до «джинсы» Фаддея Булгарина

Первым дошедшим до нас печатным объявлением стало сообщение о продаже молитвенника в 1477 году: «Если кому-нибудь из духовных или светских людей будет угодно приобрести книжку в размер этого объявления, которая хороша и по-настоящему правильна, если он заедет в Вестминстер в богадельню у тростниковой ограды, то получит от них хорошую еду. Пожалуйста, не срывайте это объявление».

В 1631 году медик Теофраст Ренодо во Франции начал выпускать печатную газету La Gazette — и в ней тоже были частные объявления. А начиналась она с адресного бюро и публикации списков вакантных рабочих мест. Наем рабочих вообще был одним из самых популярных типов объявлений в XVII веке.

Теофраст Ренодо и первая страница одного из номеров его газеты (XVII век). Фото: wikipedia.org. Реклама. ООО «Кех Екоммерц»

Были газеты и в Англии. В 1649 году в одной из них лондонец разместил объявление, в котором предлагал вознаграждение за двух уведенных у него лошадей. А в 1657-м английский король Карл II (который лично контролировал выпуск печатной прессы в своей столице) разместил объявление о пропаже любимой собаки. В XVII веке в разделах объявлений уже появились рубрики, чтобы люди легче ориентировались: «Куплю», «Продам», «Меняю», «Недвижимость», «Займы», «Работа» и т. д.

В 1657-м в Лондоне уже выходил целый журнал объявлений «Republic Advisor». А в Париже первый печатный листок объявлений начали выпускать в 1632 году. В середине XVIII века во Франции начали выпускать модные дамские журналы с объявлениями об услугах модисток и о продаже готовой одежды — они разлетались по всей Европе, в том числе и в Россию попадали.

Но чтение было уделом далеко не каждого европейца — грамотность в ту пору была привилегией. Так что объявления о товарах и услугах просто прокрикивались на улицах крупных городов.

В XIX веке жанр объявления продолжал развиваться. В первой российской еженедельной газете «Санкт-Петербургские ведомости» уже к началу 1800-х годов количество объявлений превысило объем остальных публикаций. Поэтому для них выделили специальное приложение — «суплемент». К середине XIX века уже появились частные специализированные издания с объявлениями для купцов, инвесторов и прочих уважаемых людей.

Реклама газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 1896 год

В еженедельнике «Купец», который выпускал Фаддей Булгарин, вовсю использовалась «джинса» — скрытая реклама. Например, в статье про Александрийский столп указывалось, что за контора привезла для его изготовления мрамор. В 1862 году частные объявления разрешили публиковать всем периодическим изданиям, и жанр расцвел.

Авито Работа, Авито Услуги, Авито Товары и Авито Недвижимость 130-летней давности

К началу прошлого века в российских газетах публиковались сотни и тысячи частных объявлений. Например, очень много публиковалось объявлений о столоверчении и услугах медиумов, которые должны были связать заказчика с душой любого умершего человека. Отдельный и ужасно интересный жанр — брачные объявления (такой себе «Тиндер» 120-летней давности).

Очень много объявлений было посвящено поискам работы. 60% резюме публиковали те, кто искал себе место прислуги, няни, гувернантки, то есть работники, имевшие опыт и специализацию. Оставшиеся 40% давали молодые люди, выпускники средних учебных заведений, которые искали «просто место» — должность в канцелярии с низкой зарплатой и без надежд на будущее. Трогательная деталь — в каждом втором таком объявлении в качестве конкурентного преимущества значился «хороший почерк».

Студентам всегда нужна была подработка. Куда они шли? Правильно, в репетиторы! Вот, например, в Казани: «Студент репетирует и подготовляет к поступлению. С 1 мая согласен в отъезде. Солидные рекомендации, частные и гимназического начальства».

Вот так искали специалистов на вакансии и продавали книги. Фото: realnoevremya.ru, предоставлено Лией Бушканец

А вот примерный аналог Авито Услуг: в «Курском листке» от 30 августа 1903 года было опубликовано объявление «вновь прибывшего в город дамского портного Шифмана». В нем сообщается адрес, по которому «принимаются заказы на всевозможные дамские верхние платья. Заказы исполняются добросовестно и аккуратно. Чрез двадцать четыре часа». И подобных объявлений было сотни, тысячи!

Вещи тоже продавали через газеты. Вот, например, как кто-то продавал обстановку квартиры в Казани в 1885 году: «По случаю продается гостинная ореховая мебель и мягкая, простеночное зеркало, комод с туалетом, кровати с пружинными матрацами и др. вещи».

В каждой уважающей себя газете публиковались объявления о сдаче внаем или продаже недвижимости. Вот еще один казанский пример: «Большая квартира по случаю отъезда освободится 1 июня на Грузинской улице, в доме Криваксиной».

Авито Товары и Авито Недвижимость 130-летней давности. Фото: realnoevremya.ru, предоставлено Лией Бушканец

От советских досок объявлений до расцвета печати в девяностых

В советские времена стало гораздо больше объявлений частного толка. Публиковались они в основном в районных газетах и гласили, например, о продаже рассады, дров, цыплят и прочих сельских надобностей. Впрочем, если взять, к примеру, «Вечернюю Москву», то до 1928 года элементы классифайда в ней были: публиковали и объявления о купле-продаже вещей, и объявления о найме и сдаче жилья, и предложения частных услуг. Печатали объявления и в 1940-е годы: так, та же «Вечерка» пестрила жирными заголовками «Требуются». Ведь круглосуточно на нужды фронта работали предприятия, которые остро нуждались в трудовых кадрах. Требовались каменщики, плотники, строители, сварщики, преподаватели рабочих специальностей…

Правда, большинство советских граждан читали объявления на специально оборудованных для этого досках — совсем как на римских альбумах, помните? Было даже такое культурное явление в городах и весях СССР, как доска объявлений. Они до сих пор есть у каждого уважающего себя подъезда жилого дома, в дачных товариществах, в деревнях рядом с сельсоветами. Именно через эти доски пристраивали детские коляски и продавали мебель, предлагали свои услуги и искали потерянные вещи. А в позднем СССР выходили газеты частных объявлений.

Фото: belparus.livejournal.com

В девяностых все условности были отброшены: появилось огромное количество рекламных газет, в которых в формате классифайда печатали и частные объявления. Первой законодательницей мод стала газета «Из рук в руки». Первый ее номер вышел в 1992 году. К концу десятилетия каждый номер «Из рук в руки» в большом городе представлял собой толстенный талмуд: через нее покупали и продавали все, что только можно, меняли квартиры, искали работу и заказывали услуги. Впрочем, были и другие уважаемые газеты с частными объявлениями (например, «Ва-банкъ»).

Времена были специфические. В девяностых были нормальными такие объявления, при виде которых сегодня можно разве что пальцем у виска покрутить: «Меняю представительский автомобиль «Татра-613» в отличном состоянии, цвет «серый металлик», пробег 60 тыс. км, на однокомнатную квартиру». «Новый автомобиль ВАЗ-21043 меняю на квартиру в районе Юго-Запад». «Спальню Д-10, жилую «Хеда» (Румыния), кухню «Елена» (ЧСР) в упаковке и двухкомнатную квартиру меняю на четырехкомнатную квартиру, желательно в районе метро «Курская», «Таганская».

А теперь газету «Из рук в руки» 1999 года предлагают на Авито за 25 тысяч рублей! Фото: скриншот Авито

За XX век наша страна серьезно отстала от мира в развитии культуры частных объявлений. В Европе и США газеты-классифайды выходили с 1960-х годов. А в 1986-м в Вене состоялась встреча издателей таких газет, и даже была создана Международная ассоциация газет бесплатных объявлений.

От электронной доски объявлений до гигантских онлайн-классифайдов

В 1997 году «Из рук в руки» создала свою онлайн-версию. Около десяти лет это была главная электронная доска объявлений в России. Но времена неумолимо менялись.

Первый электронный сервис объявлений открылся в виде частного портала 45 лет назад — в феврале 1978 года. Это была первая BBS (Bulletin Board System) — электронная доска объявлений: пользователи компьютеров связывались друг с другом через коммутируемые телефонные сети. Начиналось все со службы объявлений, но очень быстро переросло в пространства для удаленного общения, игр и прочих коммуникационных активностей.

Разумеется, не было никаких фотографий (картинки в интернете появятся только в середине 1990-х). Изначально BBS содержали различные фирмы, доступ ко многим из них был платным. Частные доски, которые открывали пользователи-любители, были бесплатными. 1980-е годы стали временем их расцвета. Объявления, которые на них публиковались, были посвящены в основном техническим устройствам. К 1994 году в США насчитывалось уже 60 тысяч BBS, которые обслуживали 17 миллионов пользователей!

Так выглядела приветственная страница одной из тысяч американских BBS. Фото: infostory.com

С развитием интернета начали развиваться электронные классифайды, по всему миру появлялись сайты частных объявлений. Улучшался их интерфейс, росла популярность, прирастало количество пользователей. В 1995 году заработал Craiglist — первый интернет-сервис частных объявлений, в 1999-м появился онлайн-аукцион Tradera. Его основатель Йонас Нордландер с партнерами продал Tradera американской eBay в 2006 году. По условиям контракта, права заниматься электронной коммерцией он лишился на несколько лет практически везде. Кроме России и Индонезии. Так и получилось, что на пару с Филипом Энгельбертом они основали в России Авито — сервис, который станет потом крупнейшим в мире, задающим тон работы всему рынку классифайдов.

Как развивался Авито

Авито начинался как гибрид сайта частных объявлений и онлайн-аукциона. А первым размещенным на Авито товаром была банка кофе. В 2009 году перед командой встала задача обойти «Из рук в руки». Аудитория в те годы достигала 3,4 миллиона пользователей. У «Из рук в руки» было 3,8 миллиона. Был еще третий игрок рынка — Slando с 2,4-миллионной аудиторией.

Но в 2010 Авито уже обошел конкурентов по аудитории: 10 миллионов пользователей обслуживали… всего 13 человек. Пора было «делать революцию». Например, с самого начала пришлось работать над принципами модерации, чтобы отфильтровывать нежелательные объявления: так появилась премодерация на Авито. В 2011 году заработала мобильная версия сайта (сейчас с мобильных устройств на сайт заходят до 80% пользователей). В 2011-м же выручка Авито от продажи услуг (подъем объявления в выдаче, услуги для компаний, выделение объявления) составила 10 миллионов долларов.

В 2012-м Авито вошел в топ-5 лидеров по посещаемости в Рунете. Годом позже на сайте было уже пять вертикалей — Авито Товары, Авито Работа, Авито Услуги, Авито Авто и Авито Недвижимость. В 2013 году была введена автоматическая модерация, на сайте начало развиваться машинное обучение. В 2015-м аналитики Goldman Sachs выяснили, что Авито стал самым быстрорастущим сервисом по размещению объявлений в мире.

А вот так сегодня выглядит рубрикатор Авито — за 15 лет многое изменилось! Фото: скриншот Avito.ru

В марте 2016 года началось тестирование доставки товаров между пользователями. В 2017-м Роскачество объявило, что Авито стал лучшим в России сервисом поиска работы. На Авито заработали голосовое управление и поиск товаров по фотографиям.

В 2018 году сервис доставки товаров стал доступен всем пользователям Авито в 650 российских городах! За первые два месяца пользователи отправили 66 тысяч товаров. А в июне, прямо накануне мундиаля, заработал сервис онлайн-бронирования для краткосрочной аренды жилья. Это была первая в России альтернатива международным системам бронирования. Кстати, активнее всего жилье под чемпионат через Авито бронировали в Питере, Нижнем Новгороде и Казани. В октябре 2018-го началось тестирование рейтингов и отзывов на Авито — сервис продолжал развиваться в сторону улучшения клиентского опыта.

Искусственный интеллект помог запустить систему рекомендаций и умного поиска, удобство платформы росло. Чтобы защитить данные пользователей, в некоторых категориях номера частных продавцов стали заменять на подменные (чтобы защитить продавца от спамеров).

Во время пандемии Авито запустил онлайн-услуги: онлайн-показы квартир в период самоизоляции и их юридическую проверку за 1 рубль. В 2020 году каждая вторая квартира в стране была продана через Авито Недвижимость. Тогда же Авито стал самым скачиваемым приложением в России.

Офис Авито в Казани. Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Эра цивилизованных классифайдов, эра Авито

Сегодня главный фокус платформы — защита сделок и создание «безопасного пути» для каждого пользователя начиная с этапа регистрации. Двухфакторная аутентификация, подсказки о пройденных проверках подлинности профиля, рейтинг, защита номера — это неполный перечень инструментов безопасности, внедренных на платформе. При покупке Авито Доставкой посетитель оплачивает товар прямо внутри системы и деньги замораживаются на защищенном счете до момента подтверждения получения товара. Авито на правах посредника дает гарантии безопасности обеим сторонам: если с товаром в пути произойдет неприятность, продавец тоже может рассчитывать на компенсацию. Теперь сделка упрощена до предела, покупатель защищен от недобросовестного продавца, а доброе имя продавца берегут механизмы честной фильтрации отзывов.

Страницы с отзывами пользователей о компании, оказывающей услуги, в объявлении на Авито

Осенью 2021 года Авито впервые обошел по числу посещений старейший сайт объявлений в мире — Craiglist. А значит, стал самым крупным классифайдом в мире.

В 2022 году Авито исполнилось 15 лет. Он остается самым посещаемым сайтом объявлений в мире. Что есть здесь сегодня? Все, что нужно для проведения сделки, пользователь получит прямо в периметре платформы Авито. Сервис доставки товаров от продавцов к покупателям. Онлайн-бронирование квартир для посуточной аренды с возможностью ведения точного календаря. Система рейтинга продавцов и отзывов о сделке. Онлайн-бронирование автомобилей. Расширение услуг для компаний — ведь сегодня Авито уже сложно назвать сервисом частных объявлений, теперь здесь работают и профессиональные продавцы, мастера, автодилеры. Сегодня пользователем Авито является каждый четвертый россиянин. Представить себе такой масштаб, кажется, невозможно. Но неумолимая статистика говорит: да, это действительно так.

Частные объявления вступили в новую эру. От египетского папируса до гиганта Авито прошло больше двух тысяч лет. Но как видим, философия и суть объявления как явления не изменились. Люди во все времена хотели продать — и купить, продвинуть свои услуги — и найти исполнителя. Где-то они должны были встречаться. И сегодня они встречаются на Авито.