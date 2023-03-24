Контрнаступление ВСУ, признание Крыма в Турции, Финляндия в НАТО / «Реальное время»
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о планах ВСУ устроить наступление на Белгород, Крым, Сватово, Кременную и на Артемовск (Бахмут). ВСУ сосредоточили группировку в более чем 80 тыс. военных вокруг города, утверждает он. В то же время ВСУ готовят прорыв линии фронта в районе города Орехова Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. А тем временем претендент на пост президента Турции Догу Перинчек признал Крым и новые регионы российскими, а также пообещал вывести Турцию из НАТО. А в Финляндии, наоборот, президент страны Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в военный альянс. Эти и другие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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