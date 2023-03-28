Здание в Казани, где бывал Шаляпин, отреставрируют

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Выставленное пару месяцев назад на продажу за 120 млн рублей историческое здание в центре Казани на ул. Кремлевской, 27, где до революции располагалась гостиница «Волжско-Камские номера» и одно время жил Федор Шаляпин, скорее всего, нашло своего владельца. Соответствующее объявление снято с публикации. Между тем вышла заключительная историко-культурная экспертиза проекта по проведению в бывшем доходном доме банкира Мартинсона ремонтных и реставрационных работ. После реставрации на двух этажах здания обустроят порядка 30 гостиничных номеров. Подробности — в материале «Реального времени».

Гостинице, ставшей после революции коммуналкой, вернут историческую функцию

Двум этажам гостиницы «Волжско-Камские номера» на ул. Кремлевской, 27, после ремонта и реставрации вернут их историческое предназначение. Здание было построено в деловом центре Казани в 1871 году и принадлежало банкиру Василию Мартинсону, а в гостиничных номерах во время казанских гастролей останавливался великий оперный певец Федор Шаляпин.

Согласно проекту, здесь на площади чуть более 1,2 тысячи квадратных метров обустроят 30 одноместных и 4 двухместных номера. Перед этим пустующие этажи архитектурного памятника ждет перепланировка и ремонт, их оснастят инженерными коммуникациями, а исторические архитектурные элементы и конструкции отреставрируют. Фасаду старинного здания тоже вернут его исторический облик и цветовое решение.

Как выяснило «Реальное время», владельцами помещений первого этажа гостиницы являются стазу три человека — это гендиректор казанской фирмы «Нуроптсервис» Марат Равилов, предпринимательница Ольга Русакова и рантье из Сарапула Анна Карпова. Именно последней собственнице принадлежат второй и третий этажи гостиницы, где и появятся апартаменты. При этом проект не затронет помещения первого этажа, которые принадлежат другим сособственникам. На первом же этаже работают пиццерия и столовая.

Фото: Динар Фатыхов

Уже готов эскизный проект реставрации и дальнейшей переделки помещений с учетом современных направлений дизайна. Пред тем, как к интерьерным работам приступят реставраторы, будет расчищено чердачное помещение, затем его утеплят, демонтируют разрушенную вентиляционную шахту и существующие деревянные перегородки, усилят существующие строительные конструкции, а все деревянные поверхности обработают антисептиками и огнебиозащитными средствами, заменят кровлю и восстановят систему водоотведения, а в междуэтажном перекрытии обустроят звукоизоляцию. Всего в перечне более 15 видов строительно-монтажных работ. Также проектом предусмотрена замена всех инженерных систем жизнеобеспечения, системы отопления, монтаж инженерных систем хозпитьевого и горячего водоснабжения, во всех номера установят сплит-системы и санузлы.

После того, как приведут в надлежащий вид фасад архитектурного памятника, по проекту предполагается разместить на нем средства наружной информации — настенные, консольные и витринные конструкции. Как считают авторы проекта, современное оформление кафе первого этажа нарушает целостность фасада, поэтому его необходимо демонтировать.

Элементы здания и его помещений со 150-летней историей восстановят по архивным фото

Судя по состоянию помещений и различных конструкций здания со 150-летней историей, реставраторам предстоит освоить масштабный фронт работ, тем более что гостиница с момента ее постройки ни разу серьезно не ремонтировалась, менялась только площадь помещений — в сторону уменьшения, да проводилась «косметика».

Выявленный в 2009 году объект культурного наследия находится в ограниченно работоспособном состоянии, но в целом, сохранил свой исторический облик, подчеркивается в документах. Основная причина, пишут эксперты — отсутствие должного контроля за состоянием строительных конструкций и нерегулярное проведение ремонтов. За эти годы были утрачены и дворовые пристройки.

Фото: Динар Фатыхов

По оценке экспертов — архитекторов и реставраторов, которые изучили каждый уголок здания, здесь требуется восстановление кирпичной кладки, реставрация декоративного металла и штукатурного слоя тяг, карнизов, множества архитектурных деталей, замена оконных и дверных блоков — их восстановят по сохранившимся с начала XX века фотографиям. Современная кирпичная стенка в проездной арке будет демонтирована, как и поздние навесы, декоративные металлические композиции по стенам и металлическая обшивка цоколя.

Первоначальный вид вернут и балкону, который изначально украшал центр гостиницы на втором этаже — его восстановят на чугунных литых опорах в исторических габаритах. Основной фасад здание окрасят в серо-бежевый тон, первый этаж — в более темный цвет. С учетом того, что парадная лестница является предметом охраны, ее сохранят и реставрируют. Восстановят также интерьеры парадной лестницы и потолочную лепнину, оформление стенных ниш и потолочные тяги, ограждение лестницы, ведущей на второй этаж, восстановят по аналогам. Как отметили эксперты, проводившие детальное обследование памятника архитектуры, остальные интерьеры в здании не сохранились, но они считают, их вполне можно восстановить на основе фотографий, сделанных в начале 2000-х годов.

Чтобы выяснить, насколько проектная документация по дальнейшему приспособлению памятника архитектуры соответствует требованиям федерального законодательства в области госохраны объектов культурного наследия, была проведена его государственная историко-культурная экспертиза. Изучение проектной документации на проведение работ в здании гостиницы, где в свое время останавливался певец с мировым именем Федор Шаляпин, поручили группе известных экспертов. Это казанский архитектор Гюзель Исхакова и историк Игорь Нестеренко — оба они являются членами Научно-методического совета по культурному наследию при республиканском Комитете по охране объектов культурного наследия. Так же в группу вошел сотрудник Омского научного центра Сибирского отделения РАН Олег Свиридовский.

Фото: Динар Фатыхов

Проведя сравнительный анализ множества документов, материалов и информации, экспертная группа выдала положительное заключение проектной документации на проведение реставрационных и строительно-монтажных работ в здании XIX века постройки, отметив, что оно соответствует всем требованиям российского законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Согласно акту ГИКЭ, предлагаемые к выполнению работы не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности архитектурного памятника.

От дорогих гостиничных номеров до коммуналки и пиццерии

Как выяснили историки, здание на Кремлевской,27 (ранее Спасская улица) насчитывает несколько периодов строительства, начавшегося в XVIII и закончившемся в начале ХХ века. Как следует из архивных документов, в 1796 году каменное двухэтажное строение принадлежало казанскому городовому Илье Петровичу Калашникову. Предположительно, основное двухэтажное здание в три окна главным фасадом выходило на улицу Спасскую, а в состав особняка, помимо главного дома, входили каменные и деревянные службы и обширный сад, выходящий на Черное озеро. Сохранились толстые капитальные стены, исследуя, которые можно сделать предположение, что здание было длиной 10, а шириной и высотой 7 метров.

Спустя почти сто лет здание приобрело уже классический вид — в стиле эклектики. Доходный дом взамен жилого в 1871 году построил казанский банкир Василий Мартинсон. Здание стало трехэтажным в семь оконных осей, фасад венчал треугольный фронтон. Въезд во двор был устроен через парадные проездные ворота. Ряд помещений, согласно более ранним исследованиям, украшали росписи, относящиеся к концу ХIХ — началу ХХ вв., выполненные по трафарету — сегодня они утрачены. Интерьеры были окрашены в яркие цвета: стены парадной лестницы и коридора — охрой с яркими графическими линиями по контуру лестницы и орнаментом цвета слоновой кости. Все остальные помещения были оклеены обоями.

На втором этаже владелец открыл гостиницу «Волжско-Камские номера». Ее постояльцы имели возможность пользоваться телефоном и посещать ресторан. Причем номер по тем временам стоил совсем недешево — от 75 копеек в сутки. На третьем этаже жил сам банкир Мартинсон. Через 10 лет в гостинице открыли специальный кабинет с телефонами, чтобы с их помощью слушать театральные постановки городского театра. Это была вторая телефонная линия в Казани — первая появилась в Кремле, в здании юнкерского училища.



Фото: pastvu.com

На первом этаже здания до революции работал книжный магазин Дубровина, популярный салон дамских шляп Е. Дюжевой и техническая контора «Товарищество инженеров». В советский период их сменили магазин по продаже теле- и радиотехники «Экран», а также булочная.

После 1917 года здание получило четыре входа, балкон на чугунных столбах был переделан — заужен с двух сторон и устроен только над входной дверью первого этажа. Гостиничные номера и конторские помещения первого и второго этажей переделали под коммунальные квартиры.

К середине прошлого века здание лишилось балкона, были полностью утрачены ограждения эркеров на третьем этаже. К началу нулевых годов территория состояла из главного трехэтажного дома с проездом во двор, к которому примыкали двух- и четырехэтажные дома и двухэтажное здание, расположенное поперек двора — за ним находились хозяйственные строения и гаражи. К 2019 году все стоящие рядом с парадным зданием постройки были снесены, а на их месте построен новый корпус химического института КГУ.

Впервые в «Волжско-Камские номера» Федор Шаляпин пришел 17-летним юношей на прослушивание, к остановившемуся в гостинице артисту Семену Семенову-Самарскому, который набирал хор в опереточную труппу в Уфу. О той встрече Семенов-Самарский в своих воспоминаниях писал так: «Вошел молодой человек, застенчивый, неуклюжий, длинный, очень плохо одетый — чуть ли не на босу ногу сапоги, в калошах. Стал предлагать свои услуги в хор. Это и был знаменитый теперь Шаляпин. Хор у меня был уже сформирован, для Уфы он был даже слишком велик — человек около восемнадцати. Но Шаляпин произвел на меня удивительное впечатление своею искренностью и необыкновенным желанием, прямо горением, быть на сцене. «На самых скромных условиях, лишь бы только прожить», — говорил он. Я ему предложил на первых порах 15 рублей в месяц и дал ему тут же лежавший у меня билет на проезд на пароходе Ефимова. Когда он получил этот билет, казалось, что в ту минуту не было на свете человека счастливее Шаляпина...».

Фото: Максим Платонов

Второй раз, в 1909 году, Шаляпин остановился в гостинице уже на правах постояльца, во время своих гастролей в Казани, будучи уже знаменитым оперным певцом.

В январе текущего года стало известно, что бывшие «Волжско-Камские номера» на Кремлевской, 27 выставили на продажу за 120 млн рублей. В объявлении указывалось, что здание имеет площадь 1 191 кв. метр и может идеально подойти под отель, апартаменты и другие учреждения. На данный момент объявления уже снято с публикации