Как финские хоккеисты воевали против Советского Союза

Как капитан сборной Финляндии совмещал хоккей и военную авиацию

Финляндия одной из первых отказалась проводить домашний этап Гран-при по фехтованию, протестуя тем самым против возвращения России в международное фехтование. История подсказывает, что великое княжество Финляндия, бывшее некогда частью Царской России (с 1809 по 1917 годы), неоднократно воевало и с Советской Россией и с Советским Союзом, а ее спортсмены поначалу воевали против нас, а затем соревновались с советскими соперниками на спортивных площадках, о чем напоминает в ретро-материале журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Нынешнее озлобление Финляндии уходит корнями в позор прошлых лет

Ранее Финляндия запретила въезд россиянам по любым шенгенским визам и конфискует имущество у тех, кто включен в санкционные списки Евросоюза. Помимо перечисленных фактов высокопоставленные финны то и дело кидаются в противороссийскую риторику. Так, президент НОК Финляндии Ян Вапаавуори призвал не допускать россиян до участия в международных турнирах, присоединившись впоследствии к «общескандинавскому» протесту, включающему в себя требование Дании, Исландии, Норвегии и Швеции о недопуске российских спортсменов. Финляндия собирается отбирать имущество россиян, находящееся на территории этой страны (Ротенберги напряглись). Все это события дней нынешних, но, перелистывая страницы истории, можно убедиться, что бывшие подданные Российской империи исторически ненавидели метрополию.

С момента отчуждения Финляндии от Швеции и присоединения ее к Российской империи в 1809 году Александр Первый столкнулся с таким сопротивлением, что не решился использовать своих новых подданных в Отечественной войне против Наполеона Бонапарта, а впоследствии жители Финляндии получили огромные привилегии. Они не служили в армии Российской империи аж до 1899 года. Да и после законодательного акта о воинском призыве, последовавшем от Николая Второго, финны всячески саботировали призыв, хотя им предстояло служить всего три года вместо пяти лет обычной армейской службы. А с 1905 года они снова были освобождены от воинской обязанности окончательно. Даже с началом Первой мировой войны финны остались в стороне от призыва, более того, в финской автономии начали формироваться отряды добровольцев, готовых воевать на стороне Германской империи, что было прямым проявлением измены тогдашней родине. Возможно, и это послужило причиной того, что в Финляндию с началом XX века хлынул достаточно большой поток татар из различных российских губерний. Поскольку волжские татары, как и башкиры, кстати, были обязаны служить, в отличие от многих других представителей мусульманского вероисповедания. В той же Первой мировой участвовало порядка миллиона российских мусульман, за исключением тех, кто жил в Финляндии.

Карл Маннергейм. Источник: wikipedia.org

Когда в 1918 году, пользуясь плодами Октябрьской революции, финская автономия получила государственный статус, был момент внутренней междоусобицы: армия под командованием бывшего царского генерал-лейтенанта Карла Маннергейма истребила в Таммерфорсе (ныне Тампере) порядка 200 мирных жителей, преимущественно русскоязычных. И это только за один день 6 апреля 1918 года. Такие же кровавые чистки производились в Лаппенранте, Лахти, а 11 мая из столицы Гельсингфорса (Хельсинки) были изгнаны порядка 2 тысяч русских. Бывший шведский город Выборг, присоединенный императором Александром Первым к финскому княжеству и переименованный в Виипури, был подвергнут атаке финских военных и этнических шведов, входивших в так называемую Шведскую бригаду. Под крики «бей русских!» были истреблены, по разным сведениям, от 350 до 500 русскоязычных жителей города. За один день! Которым некуда было бежать, поскольку они внутренне не могли согласиться с созданием Советской России. Участник белого движения контр-адмирал Владимир Пилкин вспоминал в мемуарах: «При известной их (финнов) ненависти к русским, их характере мясников… они расстреляют и перережут все наше офицерство, интеллигенцию, молодежь, гимназистов, кадетов — всех, кого могут, как они это сделали, когда взяли у красных Выборг».

Покончив с внутренним сопротивлением, Карл Маннергейм тут же попытался увеличить свои территории, прихватив от метрополии еще и Карелию. В результате нападения бывшей окраины царской империи на Советскую Россию Финляндия получила ряд дополнительных земель.

Как татарин воевал против Советского Союза

Со временем российские подданные ассимилировались в Финляндии, в том числе защищая честь этой страны на спортивных аренах. Таковые находились и среди татар, к примеру лыжник Вели Селим Сааринен, в полном смысле слова финский татарин. Первым из чистокровных татар на чемпионат мира по конькобежному спорту отправился Хасан Абдрахим. Ехать ему пришлось недолго, поскольку в 1939 году ЧМ состоялся в Хельсинки.

Конькобежный спорт — гордость довоенной Финляндии. Даже местные футболисты были более известны как конькобежцы. Это и Харальд Белевич, участник ЧМ и ЧЕ по конькобежному спорту, который 11 раз защищал ворота футбольной сборной страны, Тойво Оваска (Олимпиада 1928 года, четыре ЧМ в коньках и четыре матча за футбольную сборную), плюс Вильо Канерва.

Татары в Хельсинки, 1920 г. Источник: wikipedia.org

Что касается Хасана Абдрахима, то он был многогранным спортсменом, выступая еще и в велосипедном спорте. Но полноценно реализоваться ему помешала советско-финская война, участвуя в которой, Хасан погиб 5 марта 1940 года, за неделю до ее окончания. Получается, потомки татар, бежавших от воинской службы в Финляндию, шли потом воевать против исторической родины.

Дело в том, что Финляндия даже близко не предоставляла своим гражданам той свободы действий, которая наблюдалась во времена, когда страна входила в состав российской империи, пользуясь в антисоветской истерии поддержкой своей бывшей метрополии, соседней Швеции. Показательным выглядит проведение благотворительного футбольного матча, который состоялся 11 февраля 1940 года на Олимпийском стадионе Стокгольма. Да, это столица Швеции, граждане которой проводили акцию «Дело Финляндии — наше», чья задача заключалась в вербовке добровольцев для участия в боевых действиях (записались 10 тысяч человек, на фронт отправилось 8 тысяч) на стороне Финляндии, а также в сборе финансовой помощи, обмундирования, снаряжения и медицинских препаратов.

Хоккеисты из финских батальонов СС «Нордост»

При этом считается, что Швеция соблюдала нейтралитет во Второй мировой, во время которой Финляндия была на стороне стран Оси (Германия, Италия, Япония). Выступая поначалу в качестве военной базы для немецких войск, Финляндия подверглась массированной бомбардировке со стороны СССР, и 25 июня 1941 года вступила во Вторую мировую войну. В финской историографии этот период называют Войной Продолжения: мол, в 1939 году СССР напал, а мы решили ответить, ставя себе целью выход к границе 1939 года с возвращением Выборга и Восточной Карелии.

Советско-финская война по новой накалила отношения между финнами и представителями других наций, живших в стране. Понимая цепь событий, происходящих в нацистской Германии, стали ассимилироваться финские евреи. Так, футболист Зееф Козелофф стал Вольфом Карни, тот же Харальд Белевич впоследствии превратился Харальда Элевуо, а футболист Андриан Михалевич стал Андрианом Миилакангасом. Уже к окончанию советско-финской Павел Васильев переименовывается в Пауля Ваннера. Все дело в том, что финны все больше озлоблялись, теряя сограждан. Даже спортсмены гибли массово: хоккеисты Юсси Тиитола в 1939-м, Ааро Кивилинна и Улоф Нюхольм в 1940-м, Хольгер Гранстрем и Эркки Ринтала в 1941-м, Хейкки Лахдельма и Олли Лахтинен в 1943-м, Ларс Блум в 1944-м, затем Калеви Сутинен. Легендарный конькобежец Биргер Васениус повторил судьбу Абдрахима, скончавшись в начале 1940-го. Капитан футбольной сборной на Олимпиаде-1936 Ярл Мальмгрен в чине лейтенанта погиб в бою у карельской деревни с очень выразительным названием Погост.

Аарне Хонкаваара. Источник: wikipedia.org

Лидером сборной Финляндии на хоккейном чемпионате мира 1949 года был Аарне Хонкаваара (капитан команды на Олимпиаде-1952), про которого известно, что он прерывал свою спортивную карьеру на два года (с 1942 по 1944 год), чтобы воевать против СССР. Кстати, финская хоккейная лига увековечила имя Хонкаваары в призе для «Лучшего бомбардира чемпионата страны». Гораздо больше известно про военные «подвиги» его партнера по сборной Кейо Кууселы, который был капитаном сборной Финляндии на ЧМ 1949 и 1951 годов. Он пошел на фронт добровольцем еще во время Советско-финской войны, затем стал летчиком-истребителем и в своем последнем бою сбил самолет командира эскадрильи Сергея Фомина. Впоследствии он был подбит, попав в плен.

Финляндия не понесла никакого наказания за войну против СССР. В том числе спортивного

Причем летчик-истребитель Куусела в сезоне 1942-1944 годов совмещал свои вылеты на боевые задания с хоккеем, став серебряным призером чемпионата страны. Летчик-«налетчик» забросил 19 шайб и сделал 11 голевых передач, о чем напоминает всеведущая статистика. В интернете можно найти запись допроса Кууселы советским офицером Петром Гольневым, где Куусела рассказывает о трех концентрационных лагерях в Петрозаводске, который контролировался тогда финнами. Надо добавить, что в самой Финляндии находилось до 64 тысяч советских военнопленных, из которых треть была истреблена самими финнами. А это порядка 20 тысяч человек! Сам Куусела пробыл в советском плену только пять (!) месяцев, что кажется ничтожно мало для солдата вражеской армии, тем более добровольца из батальона СС. Возможно, повлияло изменение политической обстановки, ведь под конец второй мировой Финляндия, уловив конъюнктуру второго фронта, заключила с СССР перемирие в сентябре 1944-го и объявила войну Гитлеру. Куусела, вернувшись на родину, успел принять участие уже в следующем чемпионате Финляндии 1944—1945 годов.

Уже на допросе Кейо Куусела рассказывал о реакции офицерского состава на предложение об окончании войны между СССР и Финляндией, которые финское правительство отвергло. Им не нравились такие параграфы, как «платежи — надо было платить 600 миллионов долларов», «роспуск финской армии», «отдача города Выборг, полуострова Ханко, Петсамо и ряда районов». Первые два пункта не были выполнены, и только последний параграф претворили в жизнь, и в Советский Союз вошел ряд территорий, увеличив тем самым Карелию и Ленинградскую область. Это и Терийоки (с 1948 года Зеленогорск), и Приморск (ранее Койвисто) и Приозерск (Кексгольм) и Выборг (Випури).

Уже в 1948 году Финляндия, как ни в чем не бывало, вернулась в спортивное движение, выступив на летней Олимпиаде 1948 года, которую пропускали Германия (ФРГ) и Япония, как страны, проигравшие во второй мировой. Годом позже финские хоккеисты стартовали на чемпионате мира в Швеции. Летчик-«налетчик» Куусела, вернувшись в спорт, стал играть не только в хоккей с шайбой -в 1952 году он принимал участие в обеих Олимпиадах, защищая честь сборной на зимних и летних Олимпийских играх, которые прошли, кстати, в Хельсинки. Там он играл в составе сборной по хоккею на траве.

Джаудат Абдуллин