В чем секрет успеха «Адмирала»? Наш ответ: там решают «татары» и «башкиры»

Еще три факта прогресса команд, переживших «клиническую смерть»

Четвертьфиналист Кубка Гагарина — «Адмирал» из Владивостока — главное открытие нынешнего хоккейного сезона в России. Между тем дальневосточники удивляют еще и тем фактом, что они пропустили посткоронавирусный сезон. Спортивная редакция «Реального времени» вспоминает о том, кто еще во времена спорта в СССР прогрессировал после вынужденного перерыва.

Феномен «Адмирала» и феноменален ли Владивосток?

В сезоне 2020 года «Адмирал» провел очередной неубедительный чемпионат, не попав в плей-офф. После чего руководство региона приняло решение о сокращении финансирования командных игровых видов спорта, что коснулось футбольного «Луча», баскетбольного «Спартака-Приморье» и волейбольной «Приморочки». «Адмирал» же пропускал сезон, что осталось практически незамеченным. С той поры вместо прекратившего существование «Луча» (кстати, ровесника «Рубина», поскольку обе команды были созданы в один, 1958-й, год), воссоздали «Динамо», и сейчас команда существует как «Динамо-Владивосток». А «Адмирал» под руководством нового директора клуба, когда вместо Заирбека Юсупова пришел Алексей Ан, ранее возглавлявший профессионально-спортивный клуб «Сахалин» с футбольной и волейбольной (ныне здравствующими), баскетбольной (там играл Петр Самойленко) и хоккейной (прекратившими существование) командами и с новым главным тренером, когда вместо Сергея Светлова команду возглавил вернувшийся на Дальний Восток белорус Александр Андриевский, снова стартовал в КХЛ. И мощно провалил очередной сезон.

Объяснений тут много: к примеру, команда вернулась стопроцентно обновленной. Ни одного хоккеиста из состава докоронавирусного периода во Владивостоке не было. Ладно бы только легионеры разбежались — ушли шведы Адам Альмквист и Маркус Юнг, словак Мартин Бакош, финн Юхо Олкинуора, канадец Шон Лалонд, не осталось никого из россиян. Сейчас бы, конечно, провести мини-расследование: «Адмирал-2020» — где они теперь»? Ну, Лалонд решил не покидать КХЛ и после сезона отсутствия вернулся в минское «Динамо». Альмквист транзитом через Минск перебрался в «Трактор» и провалил уже нынешний сезон в его составе. Также не захотели покидать хлебосольную Россию Бакош и Олкинуора, но после начала СВО решили, что все, «сюда я больше не ездок». То есть никакие неудачи «Адмирала» не заставили селекционеров российских клубов пересмотреть свои взгляды на его легионеров, которые были нарасхват в момент, когда оказались не нужны Владивостоку. Это заставляет в очередной раз задаться вопросом: нужен ли нынешней России такой затратный хоккей? Тот же Доминик Гашек, засыпанный деньгами, как пасхальный кулич сахарной пудрой, сейчас стал главным русофобом, «на зависть» многим украинским маргиналам.

Ни одного хоккеиста из состава докоронавирусного периода во Владивостоке не было. Фото: hcadmiral.ru

В чем сила, «Адмирал»?

Очередной неудачный сезон прошлого года, собственно, не стал неожиданностью. Абсолютно новый состав — это раз и бэкграунд «Адмирала», который за восемь сезонов только три раза выходил в плей-офф. Как контраргументы можно вспомнить, что «Медвешчак» на первый же год своего создания вышел в плей-офф, «Донбасс» сделал это на второй год своего участия в КХЛ, мытищинский «Атлант» и рижское «Динамо» по два раза доходили до четвертьфинала, а пражский «Лев» на второй год существования и вовсе добрался до финала.

В итоге менеджеры «Адмирала» произвели очередную перезагрузку, пригласив на тренерский мостик латыша Леонида Тамбиева и оставив от прошлого состава только тандем вратарей Александра Лазушина, Никиту Серебрякова, две пары защитников — Леонида Метальникова из Казахстана, Егора Рыкова, Динара Хамидуллина и словака Либора Шулика, а также два звена нападающих — Артема Гареева, Евгения Грачева, Даниила Гутика, Дмитрия Саюстова, Александра Шевченко, Павла Шэна.

В межсезонье к ним присоединились тренер нападающих Айрат Кадейкин, защитники Ринат Валиев, Камиль Фазылзянов, форвард Данил Файзуллин, и все они воспитанники татарстанского хоккея, но, прежде всего, качественные, хотя и недооцененные игроки. Оговоримся, поскольку тот же «Трактор», проваливший этот сезон с Альмквистом, должен разделить долю неудачи с Ткачевым, Хохряковым, Яруллиным и Гариповым, который начинал там сезон. Ну и не забудем отметить роль наших башкирских соседей, поскольку Гареев и Шэн родом оттуда, и «с особым цинизмом» они обыгрывали в предыдущем раунде плей-офф родной «Салават Юлаев».

В остальном же в феномене, возможно, временном, «Адмирала» пусть разбираются его болельщики. Они уже выдвинули тезис о том, что команда так старательно играет, поскольку она одна из самых бедных в КХЛ, и хоккеисты работают на свой будущий контракт. Тема, которая была актуальна, например, для лидировавшего по осени «КАМАЗа», который выгоняли из первой лиги, а его футболисты, собранные с бору по сосенке, красовались на 1-м месте в таблице. К тому же, чем ниже контракт, тем ближе к реальности, и те же хоккеисты видят, как, например, в одночасье расформировали ХК «Сахалин», который два сезона не играл в Азиатской хоккейной лиге из-за ковидных ограничений, а в прошлом сезоне его не включили в число участников, поскольку там «рулят» Южная Корея и Япония. Это вопрос к тем, кто практиковал «теорию вхожденчества», при этом убеждая отказаться от китайского ХК «Куньлунь». Ну и как помогли вам «ляхи» в лице корейцев и японцев? Уж лучше развивать собственный чемпионат с участием иностранных команд, чем пытаться войти в какой-либо зарубежный. Кстати, нынешний голкипер «Адмирала» Никита Серебряков провел полсезона в «Сахалине», поскольку клубы были связаны партнерскими отношениями.

Менеджеры «Адмирала» произвели очередную перезагрузку, пригласив на тренерский мостик латыша Леонида Тамбиева. Фото: hcadmiral.ru

Советские «горки» зачастую были круче американских

Несмотря на необычность сюжета во Владивостоке, история советского спорта так велика и многообразна, что в ней нашлись три примера прогресса после «клинической смерти».

Первый происходил в Казахстане, когда хоккейная команда «Автомобилист» из Алма-Аты ненадолго прекратила существование, вылетев из первой лиги. «Автомобилист» был сформирован в 1965 году, поскольку в столице Казахской Республики были заинтересованы в том, чтобы в ней развивался вид спорта, который нравился тогдашнему генеральному секретарю Леониду Брежневу. Прожили 10 лет, но прекратили существование на фоне падения, когда команда вылетела из первой лиги. В итоге хоккеисты были востребованы в других командах, преимущественно оставшись в Казахской ССР. Пятеро в Темиртау, четверо в Усть-Каменогорске, где базировалась сильнейшая команда республики «Торпедо», двое в Караганде, один в Павлодаре. Но в 1980 году команду возродили под названием «Енбек», опять же воспользовавшись ресурсами хоккейного Казахстана. По одному хоккеисту пришли из Караганды, Петропавловска и сразу 13 — из молодежной команды Усть-Каменогорска. Еще один — Фегим Голятдинов — связывал своей карьерой команды Алма-Аты, поскольку он играл и в «Автомобилисте», и дождался его реинкарнации в «Енбеке».

Два случая прогресса в Поволжье

Любопытны истории из футбола, когда Горький и Брежнев запомнились тем, что добились прогресса, совершив повторный старт. В Горьком (ныне Нижний Новгород) в 1984 году расстались с командой «Волга», лучшие футболисты которой переехали в соседний Дзержинск, в команду «Химик». Общим числом их было шестеро, и особенно любопытны судьбы Николая Козина, который затем стал многолетним вторым тренером (бывает такая профессия), и Геннадия Масляева, который пережил исчезновение уже второй спортивной команды Горького, поскольку ранее играл в... хоккей, и местный «Полет» тоже приказал долго жить.

В Дзержинске горьковчане поиграли до 1987 года, после чего трое «мигрантов» вернулись в родной город — Козин, а также Владимир Анисимов и Юрий Терехин плюс еще пять футболистов Горького, которые не успели поиграть за «Волгу», а дебютировали сразу в Дзержинске. Среди них, кстати, сразу два в будущем известных футболиста — Валерий Попович и Дмитрий Черышев. Правда, Попович в итоге стал легендой в чемпионате Финляндии, а Черышев больше известен по тренерской работе и сыну Денису Черышеву. Любопытно, что умиравшую «Волгу» тренировал Арсен Найденов, вторым тренером «Локомотива», возродившего футбол в Горьком, был Валерий Овчинников, а они с Найденовым по жизни были не разлей вода. Именно под руководством Овчинникова горьковский футбол попал в первую лигу 1990 года.

Фото: fckamaz.ru

Ну и отдадим должное родному Татарстану, когда в 1987 году в городе Брежневе (ныне Набережные Челны) прекратила существование команда «Турбина», поскольку предприятие «КамЭнергоСтрой» отказалось от ее финансирования. Вместо «Турбины» в чемпионат страны заявилась совершенно другая команда «Торпедо» (Брежнев), начинавшая свое существование с футбольной команды «Торпедо ПРЗ», выступавшей на чемпионате производственного предприятия «КАМАЗ». ПРЗ, собственно, и означал его принадлежность к прессово-рамному заводу. Один из молодых футболистов того времени Эдуард Югрин даже рассказывал мне в интервью, что «Я тогда работал на ПРЗ (прессово-рамном заводе), мне доверили станок ЧПУ с числовым программным управлением. А я еще в детстве, когда прочитал про такой станок, подумал: вот бы здорово было на нем поработать. Запустил программу — и гуляй, а станок за тебя сам работает».

Он, ветеран «Турбины» Юрий Кузнецов, родственник Валерия Четверика — Иван Винников, молодой Роберт Евдокимов, и так и не ставший широко известным Михаил Усов перешли из «Турбины» в «Торпедо», а уже через год, в 1989 году добились первого успеха, выиграв путевку в Буферную Зону. Правда, уже под новым названием команды — «КАМАЗ», и под старым названием города — Набережные Челны.

Джаудат Абдуллин