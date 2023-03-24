В чем секрет успеха «Адмирала»? Наш ответ: там решают «татары» и «башкиры»
Еще три факта прогресса команд, переживших «клиническую смерть»
Четвертьфиналист Кубка Гагарина — «Адмирал» из Владивостока — главное открытие нынешнего хоккейного сезона в России. Между тем дальневосточники удивляют еще и тем фактом, что они пропустили посткоронавирусный сезон. Спортивная редакция «Реального времени» вспоминает о том, кто еще во времена спорта в СССР прогрессировал после вынужденного перерыва.
Феномен «Адмирала» и феноменален ли Владивосток?
В сезоне 2020 года «Адмирал» провел очередной неубедительный чемпионат, не попав в плей-офф. После чего руководство региона приняло решение о сокращении финансирования командных игровых видов спорта, что коснулось футбольного «Луча», баскетбольного «Спартака-Приморье» и волейбольной «Приморочки». «Адмирал» же пропускал сезон, что осталось практически незамеченным. С той поры вместо прекратившего существование «Луча» (кстати, ровесника «Рубина», поскольку обе команды были созданы в один, 1958-й, год), воссоздали «Динамо», и сейчас команда существует как «Динамо-Владивосток». А «Адмирал» под руководством нового директора клуба, когда вместо Заирбека Юсупова пришел Алексей Ан, ранее возглавлявший профессионально-спортивный клуб «Сахалин» с футбольной и волейбольной (ныне здравствующими), баскетбольной (там играл Петр Самойленко) и хоккейной (прекратившими существование) командами и с новым главным тренером, когда вместо Сергея Светлова команду возглавил вернувшийся на Дальний Восток белорус Александр Андриевский, снова стартовал в КХЛ. И мощно провалил очередной сезон.
Объяснений тут много: к примеру, команда вернулась стопроцентно обновленной. Ни одного хоккеиста из состава докоронавирусного периода во Владивостоке не было. Ладно бы только легионеры разбежались — ушли шведы Адам Альмквист и Маркус Юнг, словак Мартин Бакош, финн Юхо Олкинуора, канадец Шон Лалонд, не осталось никого из россиян. Сейчас бы, конечно, провести мини-расследование: «Адмирал-2020» — где они теперь»? Ну, Лалонд решил не покидать КХЛ и после сезона отсутствия вернулся в минское «Динамо». Альмквист транзитом через Минск перебрался в «Трактор» и провалил уже нынешний сезон в его составе. Также не захотели покидать хлебосольную Россию Бакош и Олкинуора, но после начала СВО решили, что все, «сюда я больше не ездок». То есть никакие неудачи «Адмирала» не заставили селекционеров российских клубов пересмотреть свои взгляды на его легионеров, которые были нарасхват в момент, когда оказались не нужны Владивостоку. Это заставляет в очередной раз задаться вопросом: нужен ли нынешней России такой затратный хоккей? Тот же Доминик Гашек, засыпанный деньгами, как пасхальный кулич сахарной пудрой, сейчас стал главным русофобом, «на зависть» многим украинским маргиналам.
В чем сила, «Адмирал»?
Очередной неудачный сезон прошлого года, собственно, не стал неожиданностью. Абсолютно новый состав — это раз и бэкграунд «Адмирала», который за восемь сезонов только три раза выходил в плей-офф. Как контраргументы можно вспомнить, что «Медвешчак» на первый же год своего создания вышел в плей-офф, «Донбасс» сделал это на второй год своего участия в КХЛ, мытищинский «Атлант» и рижское «Динамо» по два раза доходили до четвертьфинала, а пражский «Лев» на второй год существования и вовсе добрался до финала.
В итоге менеджеры «Адмирала» произвели очередную перезагрузку, пригласив на тренерский мостик латыша Леонида Тамбиева и оставив от прошлого состава только тандем вратарей Александра Лазушина, Никиту Серебрякова, две пары защитников — Леонида Метальникова из Казахстана, Егора Рыкова, Динара Хамидуллина и словака Либора Шулика, а также два звена нападающих — Артема Гареева, Евгения Грачева, Даниила Гутика, Дмитрия Саюстова, Александра Шевченко, Павла Шэна.
В межсезонье к ним присоединились тренер нападающих Айрат Кадейкин, защитники Ринат Валиев, Камиль Фазылзянов, форвард Данил Файзуллин, и все они воспитанники татарстанского хоккея, но, прежде всего, качественные, хотя и недооцененные игроки. Оговоримся, поскольку тот же «Трактор», проваливший этот сезон с Альмквистом, должен разделить долю неудачи с Ткачевым, Хохряковым, Яруллиным и Гариповым, который начинал там сезон. Ну и не забудем отметить роль наших башкирских соседей, поскольку Гареев и Шэн родом оттуда, и «с особым цинизмом» они обыгрывали в предыдущем раунде плей-офф родной «Салават Юлаев».
В остальном же в феномене, возможно, временном, «Адмирала» пусть разбираются его болельщики. Они уже выдвинули тезис о том, что команда так старательно играет, поскольку она одна из самых бедных в КХЛ, и хоккеисты работают на свой будущий контракт. Тема, которая была актуальна, например, для лидировавшего по осени «КАМАЗа», который выгоняли из первой лиги, а его футболисты, собранные с бору по сосенке, красовались на 1-м месте в таблице. К тому же, чем ниже контракт, тем ближе к реальности, и те же хоккеисты видят, как, например, в одночасье расформировали ХК «Сахалин», который два сезона не играл в Азиатской хоккейной лиге из-за ковидных ограничений, а в прошлом сезоне его не включили в число участников, поскольку там «рулят» Южная Корея и Япония. Это вопрос к тем, кто практиковал «теорию вхожденчества», при этом убеждая отказаться от китайского ХК «Куньлунь». Ну и как помогли вам «ляхи» в лице корейцев и японцев? Уж лучше развивать собственный чемпионат с участием иностранных команд, чем пытаться войти в какой-либо зарубежный. Кстати, нынешний голкипер «Адмирала» Никита Серебряков провел полсезона в «Сахалине», поскольку клубы были связаны партнерскими отношениями.
Советские «горки» зачастую были круче американских
Несмотря на необычность сюжета во Владивостоке, история советского спорта так велика и многообразна, что в ней нашлись три примера прогресса после «клинической смерти».
Первый происходил в Казахстане, когда хоккейная команда «Автомобилист» из Алма-Аты ненадолго прекратила существование, вылетев из первой лиги. «Автомобилист» был сформирован в 1965 году, поскольку в столице Казахской Республики были заинтересованы в том, чтобы в ней развивался вид спорта, который нравился тогдашнему генеральному секретарю Леониду Брежневу. Прожили 10 лет, но прекратили существование на фоне падения, когда команда вылетела из первой лиги. В итоге хоккеисты были востребованы в других командах, преимущественно оставшись в Казахской ССР. Пятеро в Темиртау, четверо в Усть-Каменогорске, где базировалась сильнейшая команда республики «Торпедо», двое в Караганде, один в Павлодаре. Но в 1980 году команду возродили под названием «Енбек», опять же воспользовавшись ресурсами хоккейного Казахстана. По одному хоккеисту пришли из Караганды, Петропавловска и сразу 13 — из молодежной команды Усть-Каменогорска. Еще один — Фегим Голятдинов — связывал своей карьерой команды Алма-Аты, поскольку он играл и в «Автомобилисте», и дождался его реинкарнации в «Енбеке».
Два случая прогресса в Поволжье
Любопытны истории из футбола, когда Горький и Брежнев запомнились тем, что добились прогресса, совершив повторный старт. В Горьком (ныне Нижний Новгород) в 1984 году расстались с командой «Волга», лучшие футболисты которой переехали в соседний Дзержинск, в команду «Химик». Общим числом их было шестеро, и особенно любопытны судьбы Николая Козина, который затем стал многолетним вторым тренером (бывает такая профессия), и Геннадия Масляева, который пережил исчезновение уже второй спортивной команды Горького, поскольку ранее играл в... хоккей, и местный «Полет» тоже приказал долго жить.
В Дзержинске горьковчане поиграли до 1987 года, после чего трое «мигрантов» вернулись в родной город — Козин, а также Владимир Анисимов и Юрий Терехин плюс еще пять футболистов Горького, которые не успели поиграть за «Волгу», а дебютировали сразу в Дзержинске. Среди них, кстати, сразу два в будущем известных футболиста — Валерий Попович и Дмитрий Черышев. Правда, Попович в итоге стал легендой в чемпионате Финляндии, а Черышев больше известен по тренерской работе и сыну Денису Черышеву. Любопытно, что умиравшую «Волгу» тренировал Арсен Найденов, вторым тренером «Локомотива», возродившего футбол в Горьком, был Валерий Овчинников, а они с Найденовым по жизни были не разлей вода. Именно под руководством Овчинникова горьковский футбол попал в первую лигу 1990 года.
Ну и отдадим должное родному Татарстану, когда в 1987 году в городе Брежневе (ныне Набережные Челны) прекратила существование команда «Турбина», поскольку предприятие «КамЭнергоСтрой» отказалось от ее финансирования. Вместо «Турбины» в чемпионат страны заявилась совершенно другая команда «Торпедо» (Брежнев), начинавшая свое существование с футбольной команды «Торпедо ПРЗ», выступавшей на чемпионате производственного предприятия «КАМАЗ». ПРЗ, собственно, и означал его принадлежность к прессово-рамному заводу. Один из молодых футболистов того времени Эдуард Югрин даже рассказывал мне в интервью, что «Я тогда работал на ПРЗ (прессово-рамном заводе), мне доверили станок ЧПУ с числовым программным управлением. А я еще в детстве, когда прочитал про такой станок, подумал: вот бы здорово было на нем поработать. Запустил программу — и гуляй, а станок за тебя сам работает».
Он, ветеран «Турбины» Юрий Кузнецов, родственник Валерия Четверика — Иван Винников, молодой Роберт Евдокимов, и так и не ставший широко известным Михаил Усов перешли из «Турбины» в «Торпедо», а уже через год, в 1989 году добились первого успеха, выиграв путевку в Буферную Зону. Правда, уже под новым названием команды — «КАМАЗ», и под старым названием города — Набережные Челны.
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