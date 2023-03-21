Си Цзиньпин в Москве: сигнал России и Китая всему миру / «Реальное время Live»
Вчера председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с трехдневным рабочим визитом в Россию и встретился с Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры стран провели неформальные переговоры, во время которых обсудили вопросы, касающиеся как взаимоотношений двух стран, так и их влияния на весь мир. Путин поздравил китайского коллегу с переизбранием на должность, в свою очередь, глава КНР выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на президентских выборах 2024 года, если он решит баллотироваться. Также на встрече обсуждались идеи Пекина по мирному урегулированию на Украине, от которых уже отказались в Киеве и Вашингтоне. Сегодня Си Цзиньпин и Владимир Путин проведут переговоры, а до этого китайский политик провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Что еще обсудили лидеры двух сверхдержав, каковы перспективы их сотрудничества — обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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