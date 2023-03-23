Ричард Бах и инклюзия: «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 36-я

Второй спектакль из тех, что поставила образованная на базе ТЮЗа инклюзивная творческая лаборатория «Создавая театр» — по самому популярному произведению Ричарда Баха о чайке, которая хотела пройти сквозь все преграды и запреты.



Виды театральных птиц



«Создавая театр» появилась 9 июня 2017 года. В ней занимаются дети от 7 до 17 лет, это и «особенные», и здоровые дети. У них в расписании — занятия по актерскому мастерству, работа с педагогом и репетиции, есть и мастер-классы. А также спектакли. Руководит лабораторией педагог-организатор ТЮЗа Дарья Хуртина, правда, сейчас уже дистанционно — учится в ГИТИСе по программе «Социальный театр», а в Казани с детьми занимается Юрий Блинов. Первый спектакль, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», участники показали в феврале 2018 года, с ними на сцену выходила народная артистка РТ Нина Калаганова.

Бах родился в 1936-м, с 17 лет он летал на самолетах, был военным, штурмовиком, тогда же написал первую книгу «Чужой на Земле». «Чайку» Бах опубликовал в 1970 году, уже в 1974-м она вышла в переводе на русский язык в журнале «Иностранная литература». В 2014-м автор дополнил ее, добавив четвертую часть. Вообще, почти все книги Баха переведены на русский. На съемках фильмах по повести он познакомился со второй женой (правда, из проекта вышел), а в 1999-м женился в третий раз. С 2011 года — разведен, в 2018-м выпустил новую книгу «Life With My Guardian Angel» («Жизнь с ангелом-хранителем»).



Идею книги о птице, которая хочет прорваться сквозь любые ограничения, Бах вынашивал с 1959 года. Имя повести указывает на Джона Ливингстона (1897—1974), американского авиатора, победителя 80 национальных соревнований.



Главный герой повести — чайка, для которой полет, что называется, не способ существования, а искусство. В результате героя изгоняют из стаи, после чего он встречает более совершенных, сияющих чаек, потом с чайкой-старейшиной возвращается к стае, набирает команду, передает роль наставника одному из своих первых учеников Флетчеру и покидает земной мир. В недавно опубликованном дополнении Флетчер борется с тем, что чайки уделяют больше внимания личности и внешности Джонатана, а не учению. В этом тексте можно увидеть аллюзии на Платона, Ницще, буддизм, ислам, христианство.

Пластика и волшебство

В описании спектакля цитируется следующий фрагмент притчи: «Свобода есть сущность каждого. И потому все, что ее ограничивает, должно быть отметено прочь, будь то традиция, суеверие или любое другое ограничение в какой угодно форме. Единственный объективно существующий закон — тот, что дает освобождение». Лучше всего эта мысль выражена в пластических этюдах.

Позже лаборатория показала «Синюю птицу» (она целый сезон входила в репертуар), а в прошлом году, к примеру, ТЮЗ провел зрительский питчинг, одним из победителей стал проект спектакля «Нежность», который готовится с Домом дружбы и особого развития «Пирамидка» и Центром ментального развития «Ихлас» (это проекты, к которым имеет отношение Блинов). Словом, работа с инклюзией здесь продолжается: также в планах «Волшебник Изумрудного города», невербальный пластический спектакль с элементами музыкально-шумовой импровизации.