Юлия Реверто: «В Париже Ван Гог пристрастился к абсенту, сделанному на полыни»

Деньги, ухо, краски Ван Гога: как жил и чудил нидерландский художник XIX века

Фото: Марат Гильфанов

В Национальной библиотеке Татарстана прошла лекция под названием «Тайна уха Ван Гога». Блогер и лектор по искусству Юлия Реверто отвечала на вопросы: правда ли, что знаменитый художник отрезал себе ухо и подарил его любимой, ел краски, постоянно бедствовал и продал при жизни только одну картину?

Безумие художника

Винсент Ван Гог был известен своим необычным поведением и нервными срывами, которые он испытывал в течение своей жизни. Это привело к тому, что некоторые люди называли его «безумным». Одним из самых известных примеров является история об отрезании уха. Реверто озвучила несколько теорий и на этот счет.

К примеру, известно, что Поль Гоген и Ван Гог были друзьями, но потом поссорились. Существует версия, что во время одной из таких ссор Гоген случайно поранил ухо Ван Гога мечом, что привело к потере ушной раковины.



Другой вариант: Ван Гог лишился уха во время стычки в кабаке. После того, как кто-то из посетителей оскорбил художника, он разъяренный бросился на обидчика, но его в ответ избил или порезал другой посетитель, а Ван Гогу пришлось обратиться за медицинской помощью.

Наиболее известная версия: Ван Гог отрезал себе ухо во время приступа болезни, вызывающей нарушение мышечного тонуса и галлюцинации. Эта теория предполагает, что Ван Гог пробовал на себе некоторые формы мазохизма и наблюдал свои болезненные ощущения.

— Почему это произошло? Есть две версии, и я считаю, что они обе правдивые, — рассуждает Реверто. — Дело в том, что в Париже Ван Гог пристрастился к абсенту, сделанному на полыни. Как стало известно лишь в XX веке, полынь очень сильно влияет на нервную систему и искажает психическое состояние. Поэтому от него могли быть вспышки агрессии, а в Париже на тот момент этот напиток был популярен. Также немалую роль сыграла наследственность Ван Гога. Есть сведения, что в его семье было много людей с психическими отклонениями, в том числе с биполярным расстройством, эпилепсией и шизофренией.

Ел краски?

Также Ван Гог мог страдать от аллотриофагии, состояния, характеризующегося необычным поведением, включая попытки пожирания непищевых веществ, таких как глина, мел, краски. Альтернативная версия этой теории состоит в том, что Ван Гог ел краски, чтобы облегчить свое эпилептическое состояние, так как краски могли содержать определенные химические вещества, которые бы могли иметь терапевтический эффект.



Кроме того, некоторые краски содержат свинец, а он может вызвать психические расстройства, такие как мания, затруднения в понимании реальности и привычки к необычным вещам.

— Более того, в 1889 году Ван Гог пытался совершить самоубийство, наглотавшись красок, — говорит Реверо.

На что жил Ван Гог?

Говорят, что Ван Гог продал за жизнь только одну картину — «Красно-желтые тюльпаны», за небольшую сумму в 1889 году. Сегодня, кстати, это одна из самых дорогих картин Ван Гога, она находится в частной коллекции. Но по документированным свидетельствам художник продал 14 картин во Франции в фирме «Гупиль», с этим помогал ему брат Тео.

Впрочем, жизнь Ван Гога была скорее бедной, чем богатой, говорит Реверто. Он переезжал с места на место, работая в торговле и изучая религию, но всегда стремился стать художником. Само по себе искусство для него было главным в жизни, а деньги считались чем-то второстепенным.



Фото vk.com/kitaphane_tatarstan

Одна из версий гласит, что он мог получать деньги от своего младшего брата Тео, который работал арт-дилером и интересовался искусством. Тео регулярно отправлял деньги Ван Гогу, чтобы помочь ему оплачивать жилье, еду и материалы для рисования. Он также продавал его картины.



Другая версия связана с популярностью конкретных стилей во Франции в конце XIX века. Будучи знакомым с ними, Ван Гог был в состоянии продавать свои картины напрямую покупателям, а также через художественных дилеров.

Кроме того, есть версия, что Ван Гог зарабатывал на жизнь, участвуя в конкурсах и получая премии за свою работу. Также он предпринимал попытки работать в области иллюстрации и делал портреты на заказы.

— Тео высылал Ван Гогу 200—250 франков в месяц, что на тот момент было много, — говорит Реверто. — К примеру, у Винсента был друг Жозеф Рулен, почтальон, который получал зарплату вдвое меньше. На эти деньги он содержал семью из шести человек, и жили они нормально.