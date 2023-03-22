Юлия Реверто: «В Париже Ван Гог пристрастился к абсенту, сделанному на полыни»
Деньги, ухо, краски Ван Гога: как жил и чудил нидерландский художник XIX века
В Национальной библиотеке Татарстана прошла лекция под названием «Тайна уха Ван Гога». Блогер и лектор по искусству Юлия Реверто отвечала на вопросы: правда ли, что знаменитый художник отрезал себе ухо и подарил его любимой, ел краски, постоянно бедствовал и продал при жизни только одну картину?
Безумие художника
Винсент Ван Гог был известен своим необычным поведением и нервными срывами, которые он испытывал в течение своей жизни. Это привело к тому, что некоторые люди называли его «безумным». Одним из самых известных примеров является история об отрезании уха. Реверто озвучила несколько теорий и на этот счет.
К примеру, известно, что Поль Гоген и Ван Гог были друзьями, но потом поссорились. Существует версия, что во время одной из таких ссор Гоген случайно поранил ухо Ван Гога мечом, что привело к потере ушной раковины.
Другой вариант: Ван Гог лишился уха во время стычки в кабаке. После того, как кто-то из посетителей оскорбил художника, он разъяренный бросился на обидчика, но его в ответ избил или порезал другой посетитель, а Ван Гогу пришлось обратиться за медицинской помощью.
Наиболее известная версия: Ван Гог отрезал себе ухо во время приступа болезни, вызывающей нарушение мышечного тонуса и галлюцинации. Эта теория предполагает, что Ван Гог пробовал на себе некоторые формы мазохизма и наблюдал свои болезненные ощущения.
Ел краски?
Также Ван Гог мог страдать от аллотриофагии, состояния, характеризующегося необычным поведением, включая попытки пожирания непищевых веществ, таких как глина, мел, краски. Альтернативная версия этой теории состоит в том, что Ван Гог ел краски, чтобы облегчить свое эпилептическое состояние, так как краски могли содержать определенные химические вещества, которые бы могли иметь терапевтический эффект.
Кроме того, некоторые краски содержат свинец, а он может вызвать психические расстройства, такие как мания, затруднения в понимании реальности и привычки к необычным вещам.
— Более того, в 1889 году Ван Гог пытался совершить самоубийство, наглотавшись красок, — говорит Реверо.
На что жил Ван Гог?
Говорят, что Ван Гог продал за жизнь только одну картину — «Красно-желтые тюльпаны», за небольшую сумму в 1889 году. Сегодня, кстати, это одна из самых дорогих картин Ван Гога, она находится в частной коллекции. Но по документированным свидетельствам художник продал 14 картин во Франции в фирме «Гупиль», с этим помогал ему брат Тео.
Впрочем, жизнь Ван Гога была скорее бедной, чем богатой, говорит Реверто. Он переезжал с места на место, работая в торговле и изучая религию, но всегда стремился стать художником. Само по себе искусство для него было главным в жизни, а деньги считались чем-то второстепенным.
Одна из версий гласит, что он мог получать деньги от своего младшего брата Тео, который работал арт-дилером и интересовался искусством. Тео регулярно отправлял деньги Ван Гогу, чтобы помочь ему оплачивать жилье, еду и материалы для рисования. Он также продавал его картины.
Другая версия связана с популярностью конкретных стилей во Франции в конце XIX века. Будучи знакомым с ними, Ван Гог был в состоянии продавать свои картины напрямую покупателям, а также через художественных дилеров.
Кроме того, есть версия, что Ван Гог зарабатывал на жизнь, участвуя в конкурсах и получая премии за свою работу. Также он предпринимал попытки работать в области иллюстрации и делал портреты на заказы.
— Тео высылал Ван Гогу 200—250 франков в месяц, что на тот момент было много, — говорит Реверто. — К примеру, у Винсента был друг Жозеф Рулен, почтальон, который получал зарплату вдвое меньше. На эти деньги он содержал семью из шести человек, и жили они нормально.
комментарии