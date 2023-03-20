Путин в Мариуполе, «Искандеры» в Гааге, материнские платы в Иннополисе / «Реальное время Live»
В воскресенье президент России Владимир Путин впервые посетил Мариуполь. Туда он прибыл на вертолете, а вот по городу передвигался самостоятельно за рулем. А тем временем в СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что в администрации президента России сотрудников внутриполитического блока из-за соображений безопасности обязали избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года. На прошлой неделе Международный уголовный суд (МУС), который в России не признается, объявил об ордере на арест Владимира Путина. Многие — как российские, так и международные — политики высказались на этот счет. Например, зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил точечным применением гиперзвуковой российской ракеты «Оникс» по зданию суда в Гааге. А тем временем в Казань на прошлой неделе из зоны специальной военной операции прибыла первая партия мобилизованных, которым был предоставлен двухнедельный отпуск. Говоря о Татарстане, не можем не сказать и о запуске в октябре 2023 года основной линии производства материнских плат компании ICL в парке промышленных инноваций «Лаишево» (ОЭЗ «Иннополис»). Такие новости обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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