«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «Если проблему откладывать, она не исчезнет и привычка к ней не сформируется»

Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к властям Татарстана. Часть 13

Утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Однако люди обращаются не только к Рустаму Минниханову, но и к властям городов и районов. Чаще всего люди жалуются на плохую уборку и ямы на улицах, но встречаются и другие проблемы. О чем просят татарстанцы раиса и других представителей исполнительной власти Татарстана — в обзоре «Реального времени».

«Мы долго откладывали данное письмо вам, Рустам Нургалиевич»



Так, жительница Татарстана надеется получить инвалидные коляски для своего сына, страдающего редким генетическим заболеванием:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Скоро начинается Великий месяц Рамадан. Месяц добра, любви, чудес. Мы очень ждем этот месяц. Так как именно в этот месяц мы будем вместе всей семьей держать пост. Будем собираться с родственниками и друзьями во время Ифтара. Пишу сейчас это письмо с намерением, что оно дойдет до вас, Рустам Нургалиевич! Наша семья 1 год и 5 месяцев назад узнала, что наш второй сын родился с редким генетическим заболеванием ганглиозидоз. Да, дети с генетическими заболеваниями все редкие, но так получилось, что наш сын Салим в Республике Татарстан на данный момент является единственным ребенком (из слов генетиков нашей республиканской больницы). К сожалению, данная болезнь неизлечима и ведет к смерти. Принять тот факт, что никто не может помочь твоему ребенку в век современных технологий, достаточно тяжело. Но мир не без добрых людей. Со слов девушки из Сочи, мы узнали, что есть группа в социальных сетях с таким же заболеванием, как у Салима. В этой группе нас 19 детей с заболеванием ганглиозидоз. Пообщавшись с ними, рассказав нашу историю, поняли, что мы нашли еще одну семью. Семью по разделению огромной боли за наших детей. Знакомясь с ними, сказала, что мы из Республики Татарстан. Нам было очень приятно, что мамы из этой группы так красиво начали отзываться о нашей Республике. Что она богата и развита, что имеет очень много именно хороших реабилитационных центров, специальных фондов. Они советовали то, что необходимо в первую очередь для Салима. В силу возраста Салима мы имеем небольшое количество оборудования.

Увидели, что у одной мамы из группы есть коляска для детей-инвалидов. Написали, узнать цену и где они ее купили. Я была приятно удивлена, что им обе коляски (для улицы и для дома) подарил президент Владимир Владимирович Путин. Она написала ему письмо и через 2 недели ее малышу прислали две новые коляски. Нашей радости за нее и ее малыша не было предела. Мы долго откладывали данное письмо вам, Рустам Нургалиевич, так как надеялись на скорую помощь от фондов или ИПРА. К сожалению, у нас нет возможности ждать дальше, так как Салим растет и ему доставляет боль неправильное положение в обычной коляске. Рамадан месяц чудес, и наша семья ждет и надеется получить от вас две коляски и принадлежности к ним.

Несколько человек просят раиса Татарстана заключить договор с санаторием «Ундоры» (и заодно перевести время на час вперед), чтобы там смогли отдыхать жители республики:

— Добрый вечер, у них хороший санаторий «Ундоры», заключите, пожалуйста, договора, чтоб наши татарстанцы могли отдыхать там.

Фото: undora.ru

— В Ульяновской области прекрасный санаторий «Ундоры». Великолепная природа и вода. Надо наладить сотрудничество!

— Вот это хорошо! Но там часовой пояс на 1 час вперед! Вот теперь надо выровнять, чтоб сотрудничество улучшилось.

А кто-то пошел дальше и просит наладить сотрудничество сразу по нескольким аспектам:

— Здравствуйте! Молодцы. Лучшим сотрудничеством будет расширение до четырех полос трассы Р-241 Казань — Ульяновск, в том числе со строительством двух путепроводов над ж/д путями по трассе Р-241, по одному в каждом регионе. Также развивать водный туризм, например, пустить между столицами двух регионов скоростной «Метеор» с возможностью остановки в г. Болгар.



«Если кто-то задумает судиться за повреждения автомобиля — точно выиграет суд»

Львиную долю обращений к властям Казани составляют жалобы на дороги:

— Здравствуйте. Обратите пожалуйста внимание на перекресток Кул Гали/Габишева и конец п. Салмачи от ул. Центральной до границы с д. Куюки. Очень плохое асфальтобетонное покрытие, очень много глубоких ям, опасный аварийный участок. Это территория Казани.

— Добрый день. По улице Кулахметова, двигаясь от Батыршина к Серова, вместе со снегом и льдом сошел асфальт. Дорога стала ужасная просто, с глубокими ямами. Тут ямочным ремонтом не отделаешься, лучше менять все полотно.

— Дублер ул. Залесной. От остановки «Ремплер» до ул. Хибинской. Уже вообще невозможно ездить.

Фото: соцсети

— И Третья транспортная дама в дырках. КВБ (Комитет внешнего благоустройства, — прим. ред.) утверждает, что там безопасно ездить, но с полос ТС «выкидывает», так как колея глубокая и дыры не по ГОСТу, и ГАИ это подтверждает.

— Дербышки: улицы Мира, Главная, Начальная в дырах, как после бомбежки. Киндери: улицы Дорожная, Нагорная, Рабочая, Азина тоже все в дырах.

Отдельно казанцы жалуются на улицу Камчатскую:

— Крик души!!!! Начинается дачный сезон, выезд из города, Авиастроительный район, ул. Камчатская — полностью разбита, мы сейчас уже встаем в многочасовые пробки, а еще будет поток дачников. Администрация говорит, что ремонт был и бюджет освоен, в госуслугах заявка висит с июня 22 года и якобы запланировано, они пишут, на июнь 23-го... Но сейчас уже мы часами добираемся до дома, а до июня мы совсем там на дороге ночевать будем. Люди теряют покрышки, из-за ударов мы оплачиваем дорогой ремонт автомобилей... Альтернативы нет, направление Сухая река тоже разбито и тоже перегружено своим потоком... Вы наша последняя надежда повлиять на чиновников, которые допустили некачественный ремонт, что привело к таким последствиям !

— Прошу обратить внимание на разбитую улицу Камчатскую — огромные ямы в асфальте. Если кто-то задумает судиться за повреждения автомобиля — точно выиграет суд. Дорога является основной магистралью для проезда из Кадышево, Борисоглебска в Авиастроительный район. Каждый день все хуже !

Спор возник из-за состояния улицы Каспийской. Местный житель написал:

— Здравствуйте! Улица Каспийская — просто безобразие. На моей памяти ни разу толком не ремонтировали.

Мэрия Казани со ссылкой на районную администрацию ответила, что «из-за ограниченного финансирования включить в программу ремонта все участки, которые в этом нуждаются, одномоментно, к сожалению, не представляется возможным», а в приоритете — маршруты общественного транспорта и школьных автобусов, подъездные пути к социальным учреждениям.

— Возможности проведения ремонта по улице Каспийской будут рассматриваться в последующие годы по мере выделения средств, постараемся держать в курсе новостей, — заключили в мэрии.

Казанец, писавший жалобу, продолжил диалог:

— Все верно, эти участки транспортной сети всегда будут в приоритете. Точно так же, как и изнашиваться они будут всегда. Но на улице Каспийской тоже живут люди, которые платят налоги и вправе рассчитывать на нормативную инфраструктуру. А если проблему откладывать, то она не исчезнет и привычка к ней не сформируется — ведь для чего эти программы по обустройству парков, скверов, общественных пространств и тому подобное, как не приближение и в чем-то приучение горожан к прекрасному, к порядку, к культуре. Толку не будет, если по пути из парка домой горожанин будет вязнуть в грязи... И какой смысл принимать обращения о проблемах, если они не решаются в обозримом будущем?

К слову, улицы Адамюка и Подлужная в плачевном состоянии. И вот тут уж весьма удивительно, учитывая, кто по этим участкам дорожной сети передвигается... На служебных авто таки чаще, конечно, но все же...

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